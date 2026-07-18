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રિલેશનશીપમાં પાર્નટરના Yellow Flags ન કરો ઈગ્નોર, લાઈફ કરી નાખે છે આવો સ્વભાવ ધરાવતા લોકો

Yellow Flags in Relationship: રિલેશનશીપમાં મોટાભાગે રેડ ફ્લેગ્સની જ વાત કરવામાં આવે છે. યેલો ફ્લેગ્સની વાત થતી નથી. ઘણા લોકોને તો ખબર પણ નહીં હોય કે યેલો ફ્લેગ્સ પણ હોય છે. રેડ ફ્લેગ અને યેલો ફ્લેગ વચ્ચે થોડો તફાવત હોય છે. યેલો ફ્લેગ પણ રેડ ફ્લેગની જેમ સંબંધ માટે હાનિકારક હોય છે. 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 18, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:56 AM IST
રિલેશનશીપમાં પાર્નટરના Yellow Flags ન કરો ઈગ્નોર, લાઈફ કરી નાખે છે આવો સ્વભાવ ધરાવતા લોકો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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