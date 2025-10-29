Relationship Tips: મેરિડ લાઈફનો સ્પાર્ક પાછો લાવવા કરો આ 3 કામ, પ્રેમ અને રોમાંસ જળવાઈ રહેશે 40 વર્ષ પછી પણ
Relationship Tips: લગ્નના થોડા વર્ષો પછી એક સમય એવો આવે છે જેમાં કપલ વચ્ચે પહેલા જેવો રોમાંસ અને સ્પાર્ક રહેતો નથી. આ સ્થિતિમાંથી બહાર આવવા શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
Relationship Tips: રિલેશનશીપ હોય કે લગ્ન સંબંધની શરુઆતમાં રોમાંસ અને રોમાંચ સૌથી વધારે હોય છે. જેમ જેમ સમય જાય છે તેમ તેમ કપલ વચ્ચેનો સ્પાર્ક ઓછો થઈ જાય છે. તેનું કારણ હોય છે કે પતિ અને પત્ની પર ઘર, પરિવાર સહિતની જવાબદારીઓ આવી જાય છે. જવાબદારીઓના કારણે કપલ એકબીજાને સમય આપી શકતા નથી અને મેરિડ લાઈફ બોરિંગ લાગવા લાગે છે. જો તમને પણ આવું લાગે છે તો આ ખબર તમારા માટે જ છે. આજે તમને 3 એવી વાતો વિશે જણાવીએ જે તમારી બોરિંગ લાઈફમાં સ્પાર્ક પાછો લાવશે.
દિવસને ખાસ બનાવો
વ્યક્તિ એક સરખા રુટીનથી પણ કંટાળી જાય છે. તેથી પ્રયત્ન કરો કે તમે રોજ દિવસને ખાસ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો. તેના માટે કોઈ મોટું કામ કરવાની જરૂર પણ નથી. નાની નાની વસ્તુ કરીને પણ તમે દિવસને સ્પેશિયલ બનાવી શકો છો. જેમકે એકબીજાને મેસેજ કરો, પાર્ટનર માટે ફૂલ લઈ આવો, ડીનર ડેટ પ્લાન કરો, સરપ્રાઈઝ આપો. આમ કરવાથી રિલેશનશીપમાં સ્પાર્ક અને પ્રેમ વધશે.
એક સાથે સમય પસાર કરો
સપ્તાહમાં એક દિવસ એવો રાખો જ્યારે બસ તમે બે જ એકબીજા સાથે સમય પસાર કરો. આ સમયે તમે ફિલ્મ જુઓ, લોન્ગ ડ્રાઈવ કરો કોઈપણ કામ કરો. આ સમયે ફોનમાં સમય પસાર કરવાનું ટાળવું. એકસાથે ભોજન બનાવો અને સાથે જમો. આટલું કરવાથી પણ સંબંધોમાં નવી ઉર્જાનો અનુભવ થશે.
વખાણ કરો
સમયે સમયે એકબીજાના વખાણ કરવા જરૂરી છે. જવાબદારીઓના કારણે લોકો એકબીજાના મહત્વને ભુલી જતા હોય છે. જેના કારણે પાર્ટનરને પણ લાગતું હોય છે કે તે કંઈપણ કરે છે તેની વેલ્યુ કે કદર નથી. આવું ન થાય તે માટે પોતાના પાર્ટનરે કરેલા કામના વખાણ કરો, તેની સરાહના કરો. આ કામ કરવાથી સંબંધમાં રોમાંસ અને રોમાંચ વધી જશે.
