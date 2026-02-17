Prev
શું ખરેખર જીવનમાં માત્ર એક વખત થાય છે સાચો પ્રેમ? આ નવી સ્ટડી ઉડાવી દેશે તમારા હોશ

હંમેશા આપણે ફિલ્મો અને કહાનીઓમાં સાંભળીએ છીએ કે સાચો પ્રેમ જીવનમાં માત્ર એક વખત થાય છે, પરંતુ વિજ્ઞાનની નવી દુનિયા અલગ કહાની જણાવે છે. એક રિસર્ચમાં પ્રેમને લઈને ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 17, 2026, 12:03 PM IST
  • 30.3 ટકા લોકોએ સ્વીકાર્યું કે તેને જીવનમાં બે વખત સાચો પ્રેમ થયો
    27.8% લોકોએ કહ્યું કે તેને માત્ર એકવાર પ્રેમ થયો.
    16.8% લોકોએ સ્વીકાર્યું કે તેને ત્રણ વખત પ્રેમ થયો

શું તમને લાગે છે કે સાચો પ્રેમ જીવનમાં માત્ર એકવાર મળે છે? જો હાં, તો હવે તમારે તમારો વિચાર બદલવાની જરૂર છે. રોમેન્ટિક ફિલ્મો અને કહાનીઓમાં ભલે એક જન્મ એક પ્રેમના કસમ ખાવામાં આવતા હોય, પરંતુ હકીકત તેનાથી અલગ છે.

અમેરિકાના કિન્સે ઈન્સ્ટીટ્યુટના એક નવા રિસર્ચે આ ફિલ્મ ભ્રમને તોડી દીધો છે. 18થી 99 વર્ષના 10,000 થી વધુ લોકો પર થયેલા આ અભ્યાસમાં ખુલાસો થયો છે કે અલસ જીવનમાં વ્યક્તિનું દિલ એકવાર નહીં, પરંતુ બે વખત ધડકે છે.

એક નહીં, બે વખત થાય છે સાચો પ્રેમ
આ રિસર્ચનું પરિણામ જણાવે છે કે વ્યક્તિને પોતાના જીવનમાં સરેરાશ એકવાર નહીં પરંતુ બે વખત સાચો પ્રેમ થાય છે. આ રિસર્ચ 18થી 99 વર્ષની ઉંમરના 10036 કુંવારા લોકો પર કરવામાં આવ્યું. રિસર્ચમાંજોડાયેલા ડો. અમાન્ડા સલમૈને જણાવ્યું કે આવું પ્રથમવાર થયું છે જ્યારે કોઈ સ્ટડીમાંલોકોને સીધી રીતે પૂછવામાં આવ્યું કે તેને જીવનમાં કેટલીવાર પ્રેમ થયો છે. સંશોધકોનું માનવું છે કે ગાઢ પ્રેમ માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી છે.

શું કહે છે આંકડા?
સર્વેમાં  સામેલ લોકોનો જવાબ ખૂબ રસપ્રદ હતો
30.3 ટકા લોકોએ સ્વીકાર્યું કે તેને જીવનમાં બે વખત સાચો પ્રેમથયો
27.8% લોકોએ કહ્યું કે તેને માત્ર એકવાર પ્રેમ થયો.
16.8% લોકોએ સ્વીકાર્યું કે તેને ત્રણ વખત પ્રેમ થયો
તો 14% લોકો એવા હતા જેણે સ્વીકાર્યું કે તેને ક્યારેય ગાઢ પ્રેમનો અનુભવ નથી થયો.

ઉંમરની સાથે વધે છે પ્રેમના અનુભવ
આ રિસર્ચમાં એક રોચક વાત સામે આવી છે કે યુવાઓની તુલનામાં વૃદ્ધોએ એકથી વધુ વખત પ્રેમમાં પડવાની વાત સ્વીકારી. તેનાથી તે સાબિત થાય છેકે ઉંમર અને પ્રેમના અનુભવોને ગાઢ સંબંધ છે. વ્યક્તિ જીવનના અલગ-અલગ પડાવો પર અલગ-અલગ લોકોને પ્રેમ કરી શકે છે.

પુરુષો ઝડપથી પ્રેમમાં પડે છે, સ્ત્રીઓ ઊંડાણપૂર્વક અનુભવે છે
પ્રેમના મામલામાં સ્ત્રી અને પુરૂષના મનોવિજ્ઞાનમાં અંતર જોવા મળ્યું
ઓસ્ટ્રેલિયન નેશનલ યુનિવર્સિટી દ્વારા 33 દેશોના 808 યુવાઓ પર કરવામાં આવેલા એક વિશ્લેષણમાં સામે આવ્યું કે

પુરૂષો જલ્દી પ્રેમમાં પડી જાય છેઃ એવરેજ પુરૂષ મહિલાઓની તુલનામાં એક મહિના પહેલા પ્રેમમાં પડી જાય છે.

મહિલાઓ વધુ વિચારે છેઃ મહિલાઓ પ્રેમને લઈને વધુ તીવ્રતાનો અનુભવ કરે છે અને પોતાના પાર્ટનર વિશે વધુ વિચારે છે.

આ રિસર્ચ તે સ્પષ્ટ કરે છે કે પ્રેમનો અનુભવ દરેક માટે અલગ હોઈ શકે છે અને તે જરૂરી નથી કે આ અનુભવ જીવનમાં માત્ર એકવાર થાય.

 

