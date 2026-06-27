/લગ્ન ટાળવા સિયા જેવો ગુનો ન કરશો, લગ્ન માટે ઘરમાં બળજબરી થતી હોય તો આ કાયદાઓની મદદ લો

Law Against Forced Marriage: જો દીકરી લગ્ન માટે તૈયાર ન હોય અને તેના લગ્ન તેની મરજી વિરુદ્ધ કોઈ સાથે નક્કી કરી દેવામાં આવે તો તેનું પરિણામ શું આવી શકે તે દેશમાં બનેલી રાજા રઘુવંશી અને કેતન અગ્રવાલના મોતની ઘટનાએ જણાવી દીધું છે. જ્યારે યુવતી અન્ય કોઈના પ્રેમમાં હોય અને પરિવાર તેના લગ્ન બળજબરીથી અન્ય કોઈ સાથે કરાવે તો યુવતી ગુનો કરવાથી પણ અચકાતી નથી. જોકે આવું દરેક સાથે નથી થતું.
મોટાભાગે તો બળજબરીથી થયેલા લગ્નને પણ યુવતી થોડા સમયમાં સ્વીકારી અને મન મારીને જીવવા લાગે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે બળજબરીથી લગ્ન થતા હોય તો તેને રોકવા માટે યુવતીઓ કાયદાની મદદ લઈ શકે છે? ભારતમાં યુવતીઓને બળજબરીથી થતા લગ્નથી બચાવવા માટેના કાયદા છે. એટલા માટે જો લગ્ન માટે કોઈપણ યુવતી તૈયાર ન હોય તો તેને સિયા અને સોનમ જેવા ગુના કરવાની જરૂર નથી અને મન મારીને જીવન જીવવાની પણ જરૂર નથી. આવા કેસમાં યુવતી કાયદાની મદદ લઈ શકે છે. આ કાયદા કયા છે ચાલો તમને જણાવીએ.
યુવતીઓને બળજબરીથી થતા લગ્નથી બચાવતા કાયદા
1. ભારતમાં કોઈપણ પુખ્ત વયની દીકરીને તેની ઈચ્છા વિરુદ્ધ લગ્ન કરવા માટે મજબૂર કરવી કે તેને માનસિક રીતે પરેશાન કરવી ભારતના બંધારણના અનુચ્છેદ 21 વિરુદ્ધ છે. આ અનુચ્છેદ અનુસાર દરેક વ્યક્તિનું જીવન જીવવાનો અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાનો અધિકાર છે. આ અધિકારનો ઉલ્લંઘન કોઈ કરી શકે નહીં જો કરે તો તેના માટે કાયદાની મદદ લઈ શકાય છે.
2. ભારતીય દંડ સંહિતાની ધારા 366 અનુસાર જો કોઈ યુવતીનું અપરણ કરીને કે પછી તેને ડરાવી ધમકાવીને બળજબરીથી લગ્ન કરવા મજબૂર કરવામાં આવે તો તે એક ગંભીર અપરાધ છે. આ અપરાધ કરવા માટે જે પણ વ્યક્તિ દોષિત સાબિત થાય છે તેને દસ વર્ષ સુધીની સજા થઈ શકે છે અને ભારે દંડની જોગવાઈ પણ છે.
3. ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ 1872 ના અનુચ્છેદ 15 નો કાયદો લગ્નને એક અનુબંધ તરીકે પણ માન્યતા આપે છે. જેમાં કોઈ પણ પક્ષની લગ્ન માટેની સહમતિ બળજબરી પૂર્વક લેવામાં આવી હોય તો તે લગ્ન અમાન્ય ગણાય છે.
4. ખુબ ઓછા લોકો જાણે છે કે ઘરેલુ હિંસા અને મહિલા સુરક્ષાના કાયદા અનુસાર લગ્ન કરવા માટે યુવતીને માનસિક કે શારીરિક ત્રાસ આપવો ઘરેલુ હિંસા ગણાય છે. આ મામલે યુવતી પોલીસની મદદ પણ લઈ શકે છે.
5. હિન્દુ લગ્ન અધિનિયમ 1955 અનુસાર હિન્દુ લગ્નમાં વર અને કન્યા બંનેની લગ્ન માટેની સહમતી અનિવાર્ય છે. જો કોઈપણ યુવતીની કે યુવકની સહમતી પરિવારે બળજબરીથી લીધી હોય તો તે વ્યક્તિ કોર્ટમાં અરજી કરીને વિવાહ થયા હોય તેને પણ અમાન્ય ઘોષિત કરવા માટે અપીલ કરી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)