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લગ્ન ટાળવા સિયા જેવો ગુનો ન કરશો, લગ્ન માટે ઘરમાં બળજબરી થતી હોય તો આ કાયદાઓની મદદ લો

Law Against Forced Marriage: જો કોઈ યુવતીને લગ્ન ન કરવા હોય અને તેના પરિવારના લોકો તેના લગ્ન બળજબરીથી કરાવતા હોય તો આવા સમયે યુવતી કાયદાની મદદ લઈ શકે છે. પુખ્ત વયની દીકરીને પોતાની મરજીથી જીવનસાથી પસંદ કરવાનો અધિકાર ભારતનો કાયદો આપે છે. એટલે લગ્ન ન કરવા હોય તો સિયા ગોયલની જેમ ગુનો ન કરવો. પરંતુ આ કાયદાની મદદ લેવી.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 27, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:27 PM IST
લગ્ન ટાળવા સિયા જેવો ગુનો ન કરશો, લગ્ન માટે ઘરમાં બળજબરી થતી હોય તો આ કાયદાઓની મદદ લો
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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