Never Say Sorry For These 5 Things: જીવનમાં એવા ઘણા નિર્ણય લેવા પડે છે જેના કારણે કોઈને દુ:ખ થઈ શકે છે. કોઈનું દિલ દુભાય ત્યારે સોરી કહેવું જોઈએ પરંતુ 5 કામ એવા છે જે તમે તમારા માટે કરો ત્યારે કોઈને સોરી કહેવું નહીં.
 

Jan 18, 2026, 05:49 PM IST

Never Say Sorry: આ 5 કામ કરો ત્યારે કોઈ ન કહેવું Sorry, નહીં તો લોકો તમને સમજશે નબળા

Never Say Sorry For These 5 Things: જીવનમાં દરેક વ્યક્તિથી ઘણા બધા એવા કામ થઈ જતા હોય છે જેને કર્યા પછી પસ્તાવો થાય અથવા તો ખરાબ લાગે. જ્યારે પણ આપણાથી આવી કોઈ ભૂલ થાય છે ત્યારે આપણે સામેની વ્યક્તિની માફી માંગી લેતા હોય છે. માફી માંગવાનો સૌથી સરળ રસ્તો છે સોરી કહેવું. જ્યારે પણ પોતાની ભૂલ સમજાઈ જાય અત્યારે સોરી કહેવામાં કંઈ જ ખોટું નથી. પરંતુ વ્યક્તિના કેટલાક એવા કામ પણ કરે છે જે તેની લાઈફને તો સારી બનાવે છે પરંતુ તે બીજાની નજરમાં ખરાબ હોઈ શકે છે. 

જીવનમાં ઘણીવાર પોતાની લાઈફને સુધારવા માટે એવા નિર્ણય પણ લેવા પડે છે, જેનાથી બીજાને પરેશાની થઈ શકે. આવા સમયે સામેની વ્યક્તિને જે પરેશાની થઈ છે તેના માટે સોરી કહેવાની જરૂર હોતી નથી. જીવનમાં કેટલીક વસ્તુઓ એવી હોય છે જેને કરવા પર વ્યક્તિએ ક્યારે સોરી ફીલ કરવું પણ નહીં અને કોઈને સોરી કહેવું પણ નહીં. જો તમે આ કામ કરીને કોઈને સોરી કહેશો તો સામેની વ્યક્તિ તમને નબળા વ્યક્તિ સમજી લેશે. 

મર્યાદા નક્કી કરવી 

જો તમે સેલ્ફ લવ અને સેલ્ફ કેર માટે લોકોની વચ્ચે પોતાની લાઇફમાં લિમિટ સેટ કરો છો અથવા તો પોતાની પ્રાઈવસીને મહત્વ આપો છો તો તેના માટે કોઈની માફી ક્યારે માંગવી નહીં. તમે તમારા જીવનના માલિક છો અને તમે તમારી ઈચ્છા અનુસાર નિર્ણય લઈ શકો છો આવા નિર્ણય લેવા માટે બીજાની માફી માંગવી નહીં. 

જૂની ભૂલ 

દરેક વ્યક્તિથી ભૂલ થતી જ હોય છે. જો તમારાથી પણ ભૂતકાળમાં કોઈ ભૂલ થઈ છે અને તેને લઈને તમે વર્તમાનમાં પણ સોરી ફીલ કરો છો અને વારંવાર તે વ્યક્તિની માફી માંગો છો તો આજથી આવું કરવાનું બંધ કરી દેજો. જે વાત ભૂતકાળમાં પૂરી થઈ ગઈ છે તેને લઈને વર્તમાનમાં કોઈને સોરી કહેવું નહીં. ઘણા લોકો પાસ્ટ રિલેશનશિપને લઈને પોતાના પાર્ટનરની વારંવાર માફી માંગે છે આવું કરવું નહીં. 

સ્પેસ અને પ્રાઇવેસી 

જો તમે તમારી પોતાની સ્પેસ કે પ્રાઇવેસી મેન્ટેન કરવા માટે કોઈના માટે સમય નથી કાઢી શકતા. તો તેના માટે સોરી કહેવાની જરૂર નથી. દરેક વ્યક્તિને પોતાની સ્પેસ અને પ્રાઇવેસી મેન્ટેન કરવાની આઝાદી હોય છે. તેના માટે કોઈની માફી માંગવી નહીં. 

પોતાની લાગણી માટે 

દરેક વ્યક્તિ પોતાની લાગણી અલગ અલગ રીતે વ્યક્ત કરે છે. જેમકે રડવું, દુઃખી થવું, ક્રોધ આવવો. આવી ફીલિંગ શેર કરવા માટે કોઈને સોરી ન કહો. જો તમને ગુસ્સો આવે છે કે મન દુઃખી છે કે પછી એકલા રહીને સમય પસાર કરો છો તો તેના માટે કોઈને સોરી કહેવાની જરૂર નથી. 

આઝાદીથી જીવન જીવવું 

પોતાની જિંદગીનો કંટ્રોલ હંમેશા પોતાના હાથમાં હોવો જોઈએ, જો તમે આ કંટ્રોલ બીજાના હાથમાં દેશો તો દુઃખી રહેશો.. જો તમે તમારી જિંદગી પોતાની રીતે જીવો છો અને પોતાના નિર્ણય જાતે કરો છો તો તેના માટે લોકો હજાર સવાલ કરશે પરંતુ તેના માટે સોરી ફીલ કરવાની પણ જરૂર નથી અને કહેવાની પણ જરૂર નથી. જેમકે લગ્ન, બાળકો, નોકરી સંબંધિત પ્રશ્નોના કારણે દુઃખી થવાની જરૂર નથી અને આ નિર્ણય માટે કોઈને સોરી પણ કહેવું નહીં.

