Relationship Tips: પુરુષ પત્ની સામે ખોટું બોલે તેના 6 કારણો, ખોટું બોલતી વખતે 90 ટકા પુરુષો આપે આ 5 બહાના
Relationship Tips: પત્ની સારા સ્વભાવની હોય તો પણ અમુક કારણો એવા હોય છે જેના લીધે પુરુષ પોતાની પત્ની સામે ખોટું બોલે છે. જ્યારે પુરુષો ખોટું બોલે ત્યારે મોટાભાગે 5 બહાના બતાવે છે. ખોટું બોલવાના 6 કારણ અને 5 બહાના કયા છે ચાલો તમને જણાવીએ.
- પુરુષ કઈ વાતોમાં સ્ત્રી સામે ખોટું બોલે.
- પુરુષના ખોટું બોલવાના 6 કારણ
- પુરુષ ખોટું બોલે ત્યારે આપે આ 5 બહાના
Relationship Tips: દરેક સંબંધનો આધાર વિશ્વાસ હોય છે. કોઈપણ સંબંધ હોય તેમાં બે વ્યક્તિ વચ્ચે વિશ્વાસ હોવો જરૂરી છે. આ વિશ્વાસને ટકાવી રાખવા માટે પુરુષો ઘણી વખત પોતાના પાર્ટનર સામે ખોટું પણ બોલતા હોય છે. જરૂરી નથી કે પતિનું જ્યારે અફેર ચાલતું હોય કે તેની કોઈ મહિલા મિત્રો હોય તેને લઈને તે ખોટું બોલે. પરંતુ પતિ પત્ની સામે અન્ય 6 કારણોને લીધે પણ ખોટું બોલતા હોય છે.. આ 6 કારણો કયા છે ચાલો આજે જાણીએ.
પતિ પોતાની પત્નીને અતૂટ પ્રેમ કરતો હોય અને ઈમાનદાર હોય તો પણ એવા કેટલાક કારણો છે જેના લીધે તેણે ઘણી વખત ખોટું બોલવું પડે છે. ઘણી વખત સાચી વાત સંબંધને નુકસાન પહોંચાડનાર સાબિત થઈ શકે છે તેથી સંબંધમાં કોઈ સમસ્યા ન આવે તે માટે પુરુષો ખોટું બોલતા હોય છે. આવા કારણો કયા છે ચાલો જાણીએ.
ખોટું બોલવાના 6 કારણ
1. સૌથી મોટું અને પહેલું કારણ છે ખોટું બોલવાની આદત. ઘણી વખત વાત છુપાવવા જેવી હોતી નથી પરંતુ પુરુષ પોતાની આદતના કારણે ખોટું બોલે છે.
2. પત્ની સામે ખોટું બોલવાનું બીજું કારણ છે પત્નીને દુઃખ ન થાય તે માટે. ઘણી વખત પરિવારની એવી વાતો હોય છે જેને જાણ્યા પછી પત્નીને દુઃખ થઈ શકે. પત્નીને દુઃખ ન થાય તે માટે આવી વાતો છુપાવવા પુરુષો ખોટું બોલતા હોય છે.
3. જો કોઈ સ્ત્રી વધારે પડતા પોઝેસિવ સ્વભાવની હોય તો કારણ વિનાના લડાઈ ઝઘડાથી બચવા માટે અમુક વાતો પુરુષો છુપાવે છે અને તેના માટે ખોટું પણ બોલતા હોય છે. જો પત્ની ગુસ્સાવાળા સ્વભાવની હોય તો તેના ગુસ્સાથી બચવા માટે પુરુષો તેને ગમતી વાતો કરવા માટે ખોટું બોલતા હોય છે.
4. લોકોની સામે પોતાની પાર્ટનરને ઈમ્પ્રેસ કરવા માટે પુરુષો પોતાની પાર્ટનરમાં ખોટા વખાણ કરતા હોય છે આ સમયે પણ તે ખોટું બોલતા હોય છે
5. પત્નીથી વાત છુપાવી અને ખોટું બોલવાનું એક કારણ અફેર પણ હોય છે. જ્યારે પુરુષના જીવનમાં કોઈ મહિલા મિત્ર આવે તો તેને લઈને તે પત્ની સામે ખોટું બોલી શકે છે.
6. ઘણી વખત સંબંધને તૂટતા બચાવવા માટે પુરુષોને ખોટું બોલવું પડે છે. તેમને ડર હોય છે કે સાચી વાત સામે આવશે તો તેમના સંબંધ બગડશે. તેથી તેઓ ખોટું બોલી સંબંધ બચાવે છે.
પુરુષો ખોટું બોલે ત્યારે આપે 5 બહાના
પુરુષો કઈ કઈ વાતમાં ખોટું બોલે છે તે તો જાણી લીધું હવે એ પણ જાણો કે પુરુષો ખોટું બોલતા હોય ત્યારે કેવા બહાના બનાવે છે. મોટાભાગે પુરુષો આ 5 માંથી જ કોઈ એક બહાનાનો ઉપયોગ કરે છે.
- કામમાં વ્યસ્ત હોવાનું બહાનું.
- કોલ રીસીવ ન કરી અને પછી કહેવું ફોન સાયલન્ટ હતો.
- ટ્રાફિકમાં ફસાયા હોવાના કારણે લેટ થવાનું બહાનું.
- લેટ થયા પછી રસ્તામાં જ છું એવું કહેવું.
- મિત્રને ઇમર્જન્સી હોવાનું બહાનું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
