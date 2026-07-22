/Relationship Tips: પ્રેમમાં ઈમોશનલ થઈને આ ભુલો કરવાનું ટાળજો, હાઈકોર્ટે યુવતીઓને આપી સલાહ

Blackmailing Prevention Tips: પ્રેમ થાય એટલે યુવતીઓ તેના પાર્ટનર પાછળ ઘેલી થઈ જાય છે. તેને દુનિયા ખોટી અને તેનો પાર્ટનર જ સાચો ચાલો છે. કોઈને પ્રેમ કરવો ખરાબ નથી પણ આજના સમયમાં કોઈપણ વ્યક્તિને જાણ્યા વિના, તેના ઈદારાને સમજ્યા વિના તેના પર આંધળો વિશ્વાસ કરવો યોગ્ય નથી. એવા ઘણા કિસ્સા બને છે જેમાં પ્રેમના નામે યુવતીના અંગત ફોટો અને વીડિયો લેવામાં આવે અને પછી તેનો ઉપયોગ યુવતીને બ્લેકમેલ કરવા માટે કરવામાં આવે છે. આ સિવાય એઆઈ વડે વીડિયો અને ફોટોનો ખોટો ઉપયોગ પણ થઈ શકે છે. આવી ઘટનાઓને ધ્યાનમાં રાખી મદ્રાસ હાઈકોર્ટે પણ યુવતીઓને અપીલ કરી છે કે કોઈ સાથે વીડિયો કે ફોટો શેર કરવા નહીં.
ઘણીવાર યુવતીઓ જેને પ્રેમ કરતી હોય તેને પોતાના અંગત ફોટો અને વીડિયો શેર કરી દે છે. આવા ફોટો અને વીડિયોને યુવક સાચવી રાખે છે અને જ્યારે યુવતી અલગ થવાનું કહે છે ત્યારે તેને બ્લેકમેલ કરવા માટે અથવા તો પોતાની વાત મનાવવા માટે આવી તસવીરો વડે તેને હેરાન કરે છે. આ સમસ્યા એવી છે જે યુવતી કોઈને કહી શકતી નથી. જેના કારણે તેણે ઈચ્છા વિરુદ્ધ એવા કામ કરવા પડે છે જે તેને માનસિક, સામાજિક રીતે મુશ્કેલીમાં મુકી શકે છે. ઘણીવાર આવી ઘટનામાં કાનૂની સમસ્યા પણ શરુ થઈ જાય છે.
રિલેશનશીપમાં આ ભૂલો ક્યારેય કરવી નહીં
પાર્ટનર પ્રેશર કરે તો પણ પ્રાઈવેટ ફોટો શેર ન કરો
રિલેશનશીપમાં યુવતીઓને ફોટો મેળવવા માટે યુવકો તેને પ્રેશર કરવા લાગે છે. ઈમોશનલ બ્લેકમેલ કરીને, પ્રેમ અને વિશ્વાસના દાવા કરીને યુવતીઓ પર પ્રેશર કરવામાં આવે છે. આવા સમયે ઈમોશનલ થઈ જવાને બદલે એ વાતનો વિચાર કરવો કે શા માટે સામેની વ્યક્તિ ફોટો અને વીડિયો માટે પ્રેશર કરે છે. ? જે વ્યક્તિ આ પ્રકારનું પ્રેશર કરી શકે તે આગળ જતા અન્ય વાત મનાવવાનો પ્રયત્ન પણ કરશે. તેથી પ્રેશર કરવામાં આવે તો પણ પોતાના પ્રાઈવેટ ફોટો શેર કરવા નહીં.
સોશિયલ મીડિયા અકાઉન્ટના પાસવર્ડ શેર ન કરો
પ્રેમમાં પોતે લોયલ છે તેવું દેખાડવા માટે યુવતીઓ પોતાના સોશિયલ મીડિયા અકાઉન્ટના પાસવર્ડ યુવક સાથે શેર કરી દેતી હોય છે. આવું પણ કરવું નહીં. જો કોઈ કારણસર પાસવર્ડ શેર કરવા પડે તો તુરંત તેને રીસેટ પણ કરી દો. સોશિયલ મીડિયા પરથી ફોટો લઈ તેને એઆઈ વડે મોફ્ડ કરી બ્લેકમેલ માટે યુઝ કરવામાં આવી શકે છે.
પુરાવા સાચવીને રાખો
જો તમારો પાર્ટનર તમને ધમકીભર્યા મેસેજ કરે, ચેક કરે કે કોલ પર ધમકી આપે તો તેને રેકોર્ડ કરી પુરાવા સાચવી રાખો. આવા સમયે જ્યારે તમે પોલીસની મદદ લેશો ત્યારે આ પુરાવા કામ લાગી શકે છે.
બ્લેકમેલિંગથી ગભરાવું નહીં
જો તમે ફોટો કે વીડિયો શેર કર્યો હોય અને તેને લઈને કોઈ તમને બ્લેકમેલ કરે તો તેની ધમકીથી ડરીને આગળ બીજી ભુલો કરવી નહીં. એકવાર ફોટો શેર કરવાની વાત માન્યા પછી થયેલી ભુલને બ્લેકમેલિંગથી ગભરાઈને રીપીટ ન કરવી. કોઈપણ વાત માટે વ્યક્તિ બ્લેકમેલિંગ શરુ કરે તો તુરંત જ સાઈબર ક્રાઈમ હેલ્પલાઈન પર કોલ કરી મદદ માંગો અને માતાપિતાને પણ બધી વાત જણાવી દો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)