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Relationship Tips: પ્રેમમાં ઈમોશનલ થઈને આ ભુલો કરવાનું ટાળજો, હાઈકોર્ટે યુવતીઓને આપી સલાહ

Blackmailing Prevention Tips: મદ્રાસ હાઈકોર્ટે યુવતીઓને અપીલ કરી છે કે પ્રેમમાં ઈમોશન થઈને પોતાના ફોટો કે વીડિયો કોઈ સાથે શેર કરવા નહીં. પ્રેમ સંબંધમાં બધું બરાબર હોય ત્યારે શેર કરેલી અંગત તસવીરો અને વીડિયો આગળ જતા મુશ્કેલીમાં મુકી શકે છે. પ્રેમમાં પડો તો પણ સમજદારીથી કામ લેવું અને પોતાની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખી આ ભૂલો ન કરવી.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 22, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:13 AM IST
Relationship Tips: પ્રેમમાં ઈમોશનલ થઈને આ ભુલો કરવાનું ટાળજો, હાઈકોર્ટે યુવતીઓને આપી સલાહ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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