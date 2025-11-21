Parenting Tips: દરેક બાળકને ખબર હોવી જોઈએ ભગવત ગીતાની આ 5 વાતો, માતાપિતાએ તુરંત શીખવાડવી
Parenting Tips: દરેક માતા-પિતાએ તેમના બાળકોને ભગવત ગીતામાં લખેલી આ 5 વાતો શીખવાડવી જોઈએ. આ વાતો બાળકની પર્સનાલિટી મજબૂત કરે છે અને તેને સારા વ્યક્તિ બનાવવામાં મદદ કરે છે.
Parenting Tips: આજના ઝડપી જીવનમાં બાળકોના વિચારમાં નાની વયે ફેરફાર થવા લાગે છે. બાળકો અભ્યાસ, સ્પર્ધા અને સોશિયલ પ્રેશરના કારણે પરેશાન પણ રહેતા હોય છે. આ સમયે માતા-પિતાએ આપેલી શિક્ષા બાળકને યોગ્ય રીતે માર્ગદર્શન આપે છે. જેમાં દરેક માતાપિતાએ પોતાના બાળકને ભગવત ગીતાના આ 5 અનમોલ વચન શીખવાડવા જોઈએ. આ 5 વાતોથી બાળકની પર્સનાલિટી મજબૂત થાય છે અને તેને સારા વ્યક્તિ બનવામાં મદદ કરે છે.
મહેનત પર ધ્યાન આપો રિઝલ્ટ પર નહીં
ચાઈલ્ડ સાયકોજોલિસ્ટ અનુસાર બાળકને નાનપણથી શીખવાડવું જોઈએ કે કર્મ કરો, ફળની ચિંતા ન કરો. અભ્યાસમાં મહેનત કરવા પર ધ્યાન આપવું, તેનું રિઝલ્ટ કેવું આવશે તેના પર ફોકસ ન કરો. કારણ કે રિઝલ્ટ કેવું આવશે તે તેના હાથમાં નથી. તેનાથી બાળક મહેનત પર ફોકસ કરશે અને રિઝલ્ટની ચિંતા નહીં સતાવે. અભ્યાસ હોય કે કોઈ કામ બાળકે મહેનત કરવી જોઈએ રિઝલ્ટ મહેનત અનુસાર મળશે તેવું શીખવાડવું.
દરેક સ્થિતિમાં શાંત રહો
જીવનમાં જીત અને હાર બંને થાય છે. બાળકને એ સમજાવવું જરૂરી છે કે જીવનમાં જીત મળે તો વધારે ખુશ ન થવું અને હાર થાય તો દુ:ખી ન થઈ જવું. દરેક પ્રકારની સ્થિતિમાં શાંત રહેવું. જીવનમાં સંતુલિત રહેવું અસલી તાકાત છે. બાળક સ્થિર અને શાંત રહીને જ નિર્ણય લઈ શકે છે.
સાચું બોલો અને દયાળુ બનો
બાળકમાં નાનપણથી જ સત્ય અને દયાના ગુણ હોવા જોઈએ. આ ગુણ બાળકને અંદરથી મજબૂત બનાવશે. બાળકને નાનપણથી સત્ય બોલવાની અને લોકો પ્રત્યે દયાળુ રહેવાની સલાહ આપો. જીવન જીવવાનો આ જ યોગ્ય રસ્તો છે.
મન અને લાગણી પર કંટ્રોલ
બાળકને પોતાની લાગણી પર કંટ્રોલ કરવાનું શીખી જાય તો તે ગુસ્સો, ઈર્ષા, ડર જેવી વસ્તુઓથી સરળતાથી બહાર આવી શકે છે. તેમને શીખવાડો કે કોઈપણ સ્થિતિમાં તુરંત પ્રતિક્રિયા આપવાતા પહેલા થોડું અટકી, વિચારી અને પછી જવાબ આપવો.
દરેક વ્યક્તિમાં સારા ગુણ જોવા
દુનિયાની દરેક વ્યક્તિ અલગ સ્વભાવ, અલગ વિચાર ધરાવતી હોય છે. દરેક વ્યક્તિના વિચારનું સમ્માન કરવું. દરેક વ્યક્તિમાં કોઈ તો સારી વાત હોય છે. તેથી તેના સારા ગુણ તરફ ધ્યાન આપવું. આ વિચાર બાળકને વિનમ્ર બનાવશે. આ ગુણ તેનું સામાજિક જીવન સુધારશે.
