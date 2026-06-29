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દરેક મહિલાને હોય છે આ 6 અધિકારો, જેના લગ્ન થવાના હોય તેણે તો ખાસ જાણવું

Law for Women related to Marriage: ભારતમાં દરેક મહિલાને કેટલાક અધિકારો મળે છે. આ અધિકારોનું રક્ષણ કાયદો પણ કરે છે. આજે તમને મહિલાઓને મળતાં લગ્ન સંબંધિત 6 મહત્વના અધિકારો વિશે જણાવીએ. આ અધિકારો વિશે દરેક મહિલાને જાણકારી હોવી જોઈએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 29, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:15 PM IST
દરેક મહિલાને હોય છે આ 6 અધિકારો, જેના લગ્ન થવાના હોય તેણે તો ખાસ જાણવું
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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