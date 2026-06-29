/દરેક મહિલાને હોય છે આ 6 અધિકારો, જેના લગ્ન થવાના હોય તેણે તો ખાસ જાણવું

Law for Women related to Marriage: ભારતમાં મહિલાઓને લગ્ન સંબંધિત કેટલાક અધિકારો મળેલા છે. મોટાભાગે મહિલાઓ પોતાના જ અધિકારોથી અવગત નથી હોતી. જેના કારણે ઘણી વખત લગ્ન પછી તેમને મુસીબતોનો સામનો કરવો પડે છે. જો મહિલાઓને પોતાના અધિકારો વિશે ખબર હોય તો તે કાયદાની મદદ પણ લઈ શકે છે. આ અધિકારો વિશે જાણકારી હોવાનો ફાયદો એ છે કે મહિલાએ દરેક નિર્ણય માટે પરિવાર કે પતિ પર નિર્ભર રહેવું પડતું નથી. તે પોતાના હક માટે જાતે આગળ આવી શકે છે. આજે તમને મહિલાને મળતા લગ્ન સંબંધિત 6 અધિકારો વિશે જણાવીએ.
દરેક મહિલાને લગ્ન સંબંધિત આ અધિકારો વિશે જાણકારી હોય તે જરૂરી છે. જેથી તે પોતાનું જીવન પોતાની મરજી અનુસાર જીવી શકે અને લગ્ન પછી પણ બીજાના નિર્ણય પર આધાર રાખવો ન પડે.
મહિલાના લગ્ન સંબંધિત અધિકારો
લગ્ન માટે જીવનસાથી પસંદ કરવાનો અધિકાર
ભારતમાં પુખ્ત વયની દીકરીને પોતાની મરજીથી પોતાનો જીવનસાથી પસંદ કરવાનો અધિકાર મળે છે. આ અધિકાર તેની પાસેથી તેના માતા પિતા પણ છીનવી શકતા નથી. એટલે કે તેના માતા પિતા પણ લગ્ન માટે બળજબરી કરી શકતા નથી. મહિલા પાસે કાનૂની અધિકાર હોય છે કે તે પોતાની પસંદના વ્યક્તિ સાથે જ લગ્ન કરે..
સ્ત્રી ધન પર અધિકાર
સ્ત્રી ધન એટલે કે મહિલાને લગ્ન સમયે અને લગ્ન પછીની અલગ અલગ વિધિઓ અને પ્રસંગ દરમ્યાન જે પણ રોકડ રકમ કે ઘરેણાં કે અન્ય કોઈપણ વસ્તુ મળે તો તેના પર ફક્ત સ્ત્રીનો અધિકાર હોય છે. મહિલાની મરજી વિના તેનું સ્ત્રી ધન અન્ય કોઈ લઈ શકે નહીં. સ્ત્રી ધન પર ફક્ત મહિલાનો અધિકાર હોય છે.
દહેજનો વિરોધ કરવાનો અધિકાર
મહિલા પાસે એ અધિકાર પણ હોય છે કે જો તેની પાસેથી તેના પતિ કે તેના સાસરામાંથી કોઈપણ દહેજ માંગે તો તેના વિરુદ્ધ તે કેસ નોંધાવી શકે છે. દહેજ નો વિરોધ કરવાનો અધિકાર મહિલાને મળે છે. દહેજ માંગવાની સ્થિતિમાં મહિલા માતા-પિતા અને યુવક પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરાવી શકે છે.
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પૈતૃક સંપત્તિ પર અધિકાર
દીકરીના લગ્ન થઈ જાય તો પણ તેના માતા પિતાની પૈતૃક સંપત્તિ પર તેનો અધિકાર રહે છે. લગ્ન પછી પણ તે પોતાના માતા પિતાની સંપત્તિની વારસદાર બની શકે છે. આ મામલે તે કોર્ટમાં પણ જઈ શકે છે કારણ કે પૈતૃક સંપત્તિ પર દીકરા અને દીકરીનો સમાન અધિકાર હોય છે આ અધિકાર દીકરી માંગી શકે છે.
ગર્ભપાત કરાવવાનો અધિકાર
ભારતમાં મહિલાઓને ગર્ભપાત કરાવવાનો અધિકાર પણ આપવામાં આવ્યો છે. અમુક સમય મર્યાદાની અંદર મહિલા પોતાના પતિ કે પરિવારની મરજી વિના પણ જરૂરી હોય તો ગર્ભપાત કરાવી શકે છે. એટલે કે લગ્ન પછી મહિલાને માં ક્યારે બનવું તે પોતે નક્કી કરી શકે છે તેના માટે કોઈ બળજબરી કરી શકે નહીં.
પતિ પર અધિકાર
સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે કે ભારતમાં લગ્ન પછી મહિલાને તેના પતિ પર સંપૂર્ણ અધિકાર હોય છે. તેનો અર્થ એવો છે કે જો પતિ લગ્ન પછી અન્ય સ્ત્રી સાથે સંબંધ રાખે તો તેનો વિરોધ મહિલા કરી શકે છે અને પતિ તેમજ અન્ય સ્ત્રી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી પણ કરી શકે છે. સ્ત્રીના અધિકાર અનુસાર વિવાહિત પતિ પત્ની સિવાય અન્ય સ્ત્રી સાથે સંબંધ રાખી શકે નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)