Extra Marital Affair: કઈ ઉંમરે સૌથી વધુ થાય એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર ? ચોંકાવનારું છે અફેરનું મનોવૈજ્ઞાનિક કારણ
Extra Marital Affair Age Connection: આજકાલ ભારતમાં પણ એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર ઝડપથી વધી રહ્યા છે. મોટાભાગે લોકો પોતાની ભાવનાત્મક અને શારીરિક જરુરિયાતો પુરી કરવા માટે અફેર કરે છે. અફેર એક ઉંમર પછી વધારે જોવા મળે છે. શું તમે જાણો છો કે એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર અફેર થવાની શક્યતા કઈ ઉંમરમાં સૌથી વધુ હોય ? ચાલો જાણીએ આજે અફેર અંગેના ચોંકાવનાર ફેક્ટ વિશે.
Trending Photos
Extra Marital Affair Age Connection: સોશિયલ મીડિયાના પ્રભાવના કારણે લગ્ન પછી એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર થઈ જાય તે વાત સામાન્ય થતી જાય છે. પહેલા એવો સમય હતો જ્યારે મોટાભાગે અફેરની વાત પુરુષોની સામે આવતી પરંતુ હવે સ્ત્રીઓના પણ એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર હોય તેવી ઘટનાઓ બને છે. કેટલીક ઘટનામાં તો એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરના કારણે જીવનસાથીને મોતને ઘાટ પણ ઉતારી દેવામાં આવે છે. આવી ઘટનાઓ ભારતમાં પણ બની ચૂકી છે. મોટાભાગે લોકો એવું માને છે કે એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર શારીરિક જરૂરિયાતના કારણે થાય છે પરંતુ એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર નું મનોવૈજ્ઞાનિક કારણો ચોંકાવનારા છે.
દુનિયાભરના મનોવૈજ્ઞાનિકો અને જાણકારો એવું માને છે કે સ્ત્રી કે પુરુષના એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર પાછળ શારીરિક જરૂરિયાત જ નહીં પરંતુ ભાવનાત્મક ખામી, માનસિક તણાવ કે પછી સંબંધમાં ઠહેરાવ આવી જવા જેવા કારણો જવાબદાર હોય છે. એક વ્યક્તિ લગ્ન પછી જીવનસાથીની હયાતીમાં અફેર ત્યારે કરે છે જ્યારે તે પોતાની જ જિંદગીથી નાખુશ હોય અને તેને લાગે કે તેની જિંદગીની જરૂરિયાતો પૂરી નથી થઈ રહી ત્યારે તે ભાવનાત્મક કે શારીરિક જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે લગ્ન બહાર અફેર કરે છે.
એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર ને ઉંમર સાથે પણ કનેક્શન હોય છે. એક્સપર્ટનું પણ માનવું છે કે એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર એક ખાસ ઉંમરમાં વધારે જોવા મળે છે. વર્ષ 2014માં થયેલી એક સ્ટડીમાં જાણવા મળ્યું હતું કે લોકો મોટાભાગે પોતાના જીવનસાથીને 39, 49 કે 59 વર્ષમાં વધારે દગો કરે છે એટલે કે આ ઉંમરમાં એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર થવાનું જોખમ વધારે હોય છે. આ ઉંમર એવી હોય છે જ્યારે લોકો પોતાના જીવન પ્રત્યે વધારે વિચારવા લાગે છે. આ સમયે તેઓ પોતાની ખુશી શોધવા માટે અન્ય તરફ આકર્ષિત થઈ શકતા હોય છે.
એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરના કારણો
એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર અંગે થયેલી રિસર્ચમાં એવું પણ સામે આવ્યું કે પુરુષો અને મહિલાઓના અફેર કરવાના કારણો અલગ અલગ હોય છે. સામાન્ય રીતે પુરુષોના અફેર 38 થી 45 વર્ષની ઉંમરમાં વધારે જોવા મળે છે. આ ઉંમરમાં તેઓ મિડ લાઈફ ક્રાઈસિસમાંથી પસાર થતા હોય છે અને પોતાને ફરીથી જુવાન અને આકર્ષક અનુભવ કરાવવા માટે અને કંઈક નવો અનુભવ કરવા માટે અફેર કરી બેસે છે.
જ્યારે મહિલાઓમાં 30 વર્ષની ઉંમર પછી અફેરની સંભાવના વધી જાય છે. 30 વર્ષની ઉંમર પછી મહિલાઓ આત્મનિર્ભર અને વધારે સમજદાર થઈ ગઈ હોય છે. આ સમયે જો તેના જીવનમાં ભાવનાત્મક ખામી હોય, પતિ દ્વારા ઇગ્નોર કરવામાં આવે, તેને યોગ્ય સન્માન ન મળે વગેરે જેવી ઘટનાઓ બને તો તે અન્ય તરફ આકર્ષિત થઈ શકે છે. મોટાભાગે મહિલાઓ અફેર એટલા માટે કરતી હોય છે જ્યારે તેનો પતિ તેની ભાવનાત્મક જરૂરિયાતને ન સમજે અને અન્ય તરફથી તેને ભાવનાત્મક સપોર્ટ મળવા લાગે તો તે તેના પ્રત્યે આકર્ષિત થઈ શકે છે.
એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર ભારતમાં પહેલાની સરખામણીમાં વધુ થતા જોવા મળે છે. આ ફેરફાર સૌથી વધુ શહેરી વિસ્તારમાં શિક્ષિત લોકોમાં અને 34 થી 49 વર્ષની ઉંમરમાં વધુ જોવા મળે છે. આ ઉંમરમાં લગ્ન કરી ચૂકેલા અને બાળકોના માતા પિતા હોય તેવા લોકો પણ એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર કરી બેસે છે.
જીવનમાં આવનાર નવી વ્યક્તિ કેવી રીતે ગમી જાય ?
એક પ્રશ્ન એવો પણ થાય કે લગ્ન પછી વર્ષો સુધી જેની સાથે રહ્યા હોય તેની હયાતીમાં અજાણી વ્યક્તિ કેવી રીતે ગમવા લાગે ? તેની પાછળ પણ મનોવૈજ્ઞાનિક કારણ જવાબદાર હોય છે. જેમ કે લગ્નજીવનના વર્ષો પછી ધીરે ધીરે ભાવનાત્મક ખામી આવતી જાય છે. લગ્નના વર્ષો પછી લગ્નજીવનમાં ઉત્સાહ અને રોમાંચ રહેતો નથી. તેના કારણે મગજ નવા ઉત્સાહને શોધવા માટે નવા સંબંધ બનાવે છે. જ્યારે પુરુષ કે સ્ત્રી કોઈ નવી વ્યક્તિની નજીક જાય છે તો ડોપામાઈન એક્ટિવ થઈ જાય છે. કોઈ નવો સંબંધ, કોઈ સાથે છુપાવીને વાતો કરવી, સિક્રેટ ડેટ પર જવું વ્યક્તિને રોમાંચિત કરી દે છે. આવા સંબંધમાં વ્યક્તિ ખુશી અને ઉત્સાહ અનુભવે છે. જેના કારણે એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર અયોગ્ય હોવા છતાં લોકો તેમાં પડી જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે