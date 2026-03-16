Relationships: પત્ની સાથે રહેતા મોટી ઉંમરના પુરુષ અને નાની ઉંમરની છોકરી વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ બંધાય તેની પાછળ આ કારણો હોય જવાબદાર
Relationships: પ્રેમ દુનિયાની સૌથી સુંદર લાગણી છે પરંતુ જો પ્રેમ નાની ઉંમરની છોકરી અને મોટી ઉંમરના પરણિત પુરુષ વચ્ચે હોય તો તેનું પરિણામ 99 ટકા કિસ્સામાં છોકરી માટે ખરાબ જ આવે છે. તેમ છતાં છોકરીઓ પુરુષો પ્રત્યે આકર્ષિત શા માટે થઈ જાય છે તેના કારણ આજે તમને જણાવીએ.
Relationships: નાની ઉંમરની છોકરી પોતાનાથી ઉંમરમાં મોટા અને પરણિત પુરુષના પ્રેમમાં પડે તેવી ઘટનાઓ અનેકવાર બને છે. આવા પ્રેમ સંબંધોનું પરિણામ મોટાભાગે છોકરી માટે જ દુખદ આવે છે. તેમ છતાં યુવતીઓ એવા સંબંધમાં બંધાઈ જાય છે જેમાં તેનું ભવિષ્ય અંધકારમય હોય છે. આમ થવાનું શું કારણ હોય છે ચાલો તમને જણાવીએ.
આ પણ વાંચો:
ભારત સહિત દુનિયાભરમાં આવી ઘટનાઓ બનતી હોય છે જેમાં પત્ની, બાળકો સાથે ખુશીથી રહેતા પુરુષ સાથે યુવાન છોકરીઓના પ્રેમ સંબંધ હોય છે. જ્યારે એક વ્યક્તિ પોતાના સંસારમાં ખુશ છે, તેની પત્ની છે, તેના બાળકો છે, તે પોતાના પરિવારને છોડવા ઈચ્છતો નથી તેમ છતાં આવા પુરુષો સાથે યુવતીઓ પ્રેમ સંબંધમાં રહે તેની પાછળ 5 કારણો જવાબદાર હોય છે. આ કારણો વિશે જાણીએ.
આ પણ વાંચો:
રોમાંચની ઈચ્છા
કુંવારી છોકરીઓને પરણિત પુરુષો સાથે સંબંધ થ્રિલ અને રોમાંચનો અનુભવ કરાવે છે. પુરુષો પોતાની લાઈફમાં સેટ હોય છે તેથી તે યુવતીને વધારે પ્રેમ અને અટેન્શન આપે છે. આ લાગણી યુવતીઓને રોમાંચનો અનુભવ કરાવે છે. જેના કારણે તે પુરુષ સાથેના સંબંધના ભવિષ્ય વિશે વિચારતી નથી.
સુરક્ષાની ભાવના
યુવતીઓ પોતાના કરિયર અને લાઈફમાં જ્યારે સેટ થવાની શરુઆત કરે છે ત્યારે તેને કોઈ તરફથી વખાણ સાંભળવા મળે, કોઈ સાથે રહેવાથી સુરક્ષિત અનુભવ થાય તો યુવતીઓ પુરુષ પ્રત્યે આકર્ષિત થવા લાગે છે. ધીરે ધીરે આકર્ષણ પ્રેમની લાગણીમાં બદલી જાય છે.
આ પણ વાંચો:
સોશિયલ મીડિયાની અસર
મોટી ઉંમરના પરણિત પુરુષો સાથે સંબંધ હોવા તે વાતનો સ્વીકાર ઘણી યુવતીઓ ખુલ્લેઆમ સોશિયલ મીડિયાની અસરના કારણે પણ કરતી હોય છે. સોશિયલ મીડિયાનો પ્રભાવ એવો હોય છે જેના કારણે તેઓ આ કામ કરવામાં સંકોચ અનુભવતી નથી અને જે સંબંધનું ભવિષ્ય ન હોય તેમાં બંધાઈ જાય છે.
આત્મ સમ્માનનો અભાવ
પરણિત પુરુષના પ્રેમમાં પડતી યુવતીઓ પોતાના મહત્વને, આત્મ સમ્માનને ઓછા આંકે છે. તે પોતાના મૂલ્યોને ઈગ્નોર કરે છે. ઘણીવાર યુવતીઓને ઘરમાંથી પણ પ્રેમ મળ્યો નથી હોતો જેના કારણે જ્યારે તેને અજાણી વ્યક્તિ તરફથી પ્રેમ મળે ત્યારે તે આકર્ષિત થઈ જાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે તે પોતાની સેલ્ફ રિસ્પેક્ટને મહત્વ ન આપતી હોય.
આ પણ વાંચો:
અનુભવનો અભાવ
નાની ઉંમરની યુવતીઓને સંસારનો, જીવનનો અનુભવ હોતો નથી. તેથી તેમનામાં સંબંધોને લઈ સમજદારીનો પણ અભાવ હોય છે. માનસિક પરિપક્વતાના અભાવના કારણે યુવતીઓ પરણિત પુરુષના પ્રેમમાં પડી જાય છે. યુવતીઓને સ્માર્ટ, પરિપક્વ લાગતા પુરુષો આકર્ષિત કરે છે. આ સ્થિતિમાં જ્યારે પુરુષ તરફથી તેને વધારે અટેન્શન મળે છે ત્યારે પુરુષની વાતો, તેની લાગણી તેને પ્રેમ લાગે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
