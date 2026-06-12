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  • /Extra Marital Affairs: પાર્ટનરને દગો આપવામાં આ દેશો છે નંબર વન, જાણો શું લિસ્ટમાં ભારતનું પણ છે નામ?

Extra Marital Affairs: પાર્ટનરને દગો આપવામાં આ દેશો છે નંબર વન, જાણો શું લિસ્ટમાં ભારતનું પણ છે નામ?

Extra Marital Affairs: વૈશ્વિક આંકડાઓએ સંબંધોનું એક ડરામણું ચિત્ર રજૂ કર્યું છે, જેમાં કેટલાક દેશો એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર્સના મામલામાં ટોપ પર છે. કેટલાક ભાગોમાં તો 50 ટકા સુધીના લોકો પોતાના પાર્ટનરને દગો આપી રહ્યા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 12, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:58 PM IST
Extra Marital Affairs: પાર્ટનરને દગો આપવામાં આ દેશો છે નંબર વન, જાણો શું લિસ્ટમાં ભારતનું પણ છે નામ?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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