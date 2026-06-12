/Extra Marital Affairs: પાર્ટનરને દગો આપવામાં આ દેશો છે નંબર વન, જાણો શું લિસ્ટમાં ભારતનું પણ છે નામ?

Extra Marital Affairs: આજના યુગમાં એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર એટલે કે લગ્ન પછી અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સાથે સંબંધ રાખવો એ એક ગંભીર સામાજિક સમસ્યા બની ચૂકી છે. આ એક કારણસર દુનિયાભરમાં લાખો ઘરો બરબાદ થઈ રહ્યા છે અને હસતા-રમતા પરિવારો વિખેરાઈ રહ્યા છે. સંબંધોમાં આવતી આ તિરાડ માત્ર વિવાહિત યુગલોને જ અલગ નથી કરતી, પરંતુ તેના કારણે લોકોમાં તણાવ, ડિપ્રેશન અને માનસિક દબાણ પણ ઝડપથી વધી રહ્યું છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં તો લોકો આ દગાને સહન નથી કરી શકતા અને આત્મહત્યા જેવું આત્મઘાતી પગલું ભરી લે છે. સંબંધોમાં વધતી આ બેવફાઈને લઈને તાજેતરમાં જ એક વૈશ્વિક રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે, જેમાં ચોંકાવનારા આંકડા આપવામાં આવ્યા છે.
એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરમાં થાઈલેન્ડ નંબર વન
બેવફાઈ અને એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરની વૈશ્વિક યાદીમાં થાઈલેન્ડનું નામ સૌથી ઉપર આવે છે. 'વર્લ્ડ પોપ્યુલેશન રિવ્યુ'ના આંકડા અનુસાર, થાઈલેન્ડ આ મામલામાં દુનિયાનો નંબર 1 દેશ બની ગયો છે. અહીં લગભગ 51 ટકા લોકો પોતાના વિવાહિત જીવન બહાર અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સાથે સંબંધ રાખે છે. આ આંકડો ખરેખર ડરામણો છે કારણ કે, અહીં અડધાથી વધુ વસ્તી પોતાના પાર્ટનર પ્રત્યે વફાદાર નથી. સાંસ્કૃતિક અને સામાજિક બદલાવો વચ્ચે અહીં સંબંધોની મર્યાદા ઝડપથી ઘટી રહી છે, જેની અસર ત્યાંના કૌટુંબિક માળખા પર સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે.
ડેનમાર્કનું બીજું સ્થાન
થાઈલેન્ડ પછી આ યાદીમાં યુરોપિયન દેશ ડેનમાર્કનું નામ બીજા સ્થાને આવે છે. ડેનમાર્ક પોતાની સમૃદ્ધિ માટે તો જાણીતું છે, પરંતુ વૈવાહિક વફાદારીના મામલામાં તે ઘણું પાછળ જોવા મળે છે. આંકડા અનુસાર, આ દેશના આશરે 46 ટકા પરિણીત લોકો પોતાના પાર્ટનરને દગો આપે છે અને બહાર સંબંધો રાખે છે. અહીંના સમાજમાં એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરના કિસ્સાઓ અવારનવાર સામે આવે છે, જે દર્શાવે છે કે ત્યાં વૈવાહિક સંબંધોની મજબૂતી હવે પહેલા જેવી રહી નથી. સંબંધોમાં આવતો આ ઘટાડો ત્યાંના સમાજ માટે ચિંતાનો વિષય બન્યો છે.
જર્મનીની હેરાન કરનારી સ્થિતિ
એકથી વધુ પાર્ટનર રાખવા અને બેવફાઈ કરનારા દેશોની યાદીમાં ત્રીજો નંબર જર્મનીનો આવે છે. જર્મની જેવા વિકસિત દેશના આંકડા પણ ઓછા ચોંકાવનારા નથી, કારણ કે અહીંના લોકો પણ વફાદારીના મામલામાં પાછળ રહી ગયા છે. જર્મનીમાં લગભગ 45 ટકાથી વધુ લોકો એવા છે જેઓ પોતાના લગ્ન સિવાય અન્ય કોઈ પાર્ટનર સાથે શારીરિક કે માનસિક સંબંધ રાખે છે. ત્યાંના આધુનિક જીવન અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા વચ્ચે સંબંધોની ઊંડાઈ ક્યાંક ખોવાઈ રહી છે. એક સાથે અનેક લોકો સાથે સંબંધ રાખવો એ ત્યાંના એક મોટા વર્ગની જીવનશૈલીનો ભાગ બની રહ્યો છે.
ઇટાલીમાં સામાજિક પડકારો
આ યાદીમાં ચોથા સ્થાને ઇટાલીનું નામ આવે છે. ઇટાલી દુનિયા સામે પોતાને એક વિકસિત અને સમૃદ્ધ દેશ તરીકે રજૂ કરે છે, પરંતુ સામાજિક અને નૈતિક મૂલ્યોના મામલામાં અહીંની સ્થિતિ અલગ છે. ઇટાલીના સામાજિક માળખામાં આજે પણ ઘણો સુધારો કરવાની જરૂર દેખાય છે, કારણ કે અહીં પણ બેવફાઈનો ગ્રાફ ઘણો ઊંચો છે. આંકડાઓનું માનીએ તો, ઇટાલીમાં લગભગ 45 ટકા લોકો એવા છે જેઓ એકથી વધુ પાર્ટનર સાથે સંબંધમાં છે. અહીં વૈવાહિક પ્રતિબદ્ધતાને લઈને લોકોનો દ્રષ્ટિકોણ ઘણો ઉદાર છે, જે અંતે પરિવારો તૂટવાનું મોટું કારણ બને છે.
ફ્રાન્સમાં બેવફાઈનો આંકડો
વર્લ્ડ પોપ્યુલેશન રિવ્યુના આ રિપોર્ટમાં પાંચમા નંબરે ફ્રાન્સનું નામ સામેલ છે. ફ્રાન્સને દુનિયાભરમાં પ્રેમ અને રોમાન્સનો દેશ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ આ જ રોમાન્સ વચ્ચે બેવફાઈ પણ ખૂબ જ ફૂલીફાલી રહી છે. ફ્રાન્સમાં રહેતા પરિણીત લોકોમાંથી આશરે 43 ટકા લોકો એવા છે જેઓ એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરમાં જોડાયેલા છે. અહીંના સામાજિક વાતાવરણમાં લગ્ન બહાર સંબંધ રાખવાને બહુ કડકાઈથી જોવામાં આવતું નથી. આ જ કારણ છે કે અહીંના લોકો ખૂબ જ સરળતાથી પોતાના જીવનસાથીને દગો આપીને બીજા સંબંધોની શોધમાં નીકળી પડે છે.
ભારતની શું છે સ્થિતિ?
જ્યારે દુનિયાના આ દેશોમાં બેવફાઈની વાત થાય છે, ત્યારે દરેક ભારતીયના મનમાં આ સવાલ જરૂર થાય છે કે શું આ લિસ્ટમાં ભારતનું પણ નામ છે? આ મામલામાં ભારતીયો માટે રાહતના સમાચાર એ છે કે ભારત આ નકારાત્મક યાદીના ટોપ 10 દેશોમાં પણ સામેલ નથી. ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સમાજમાં આજે પણ લગ્નને એક પવિત્ર બંધન માનવામાં આવે છે અને અહીં વફાદારીને ખૂબ જ મહત્વ આપવામાં આવે છે. જો કે, કેટલાક શહેરી વિસ્તારોમાં આવા કિસ્સાઓ વધી રહ્યા છે, પરંતુ વૈશ્વિક સરખામણીમાં ભારતનું સ્થાન આજે પણ ઘણું સુરક્ષિત અને નૈતિક દ્રષ્ટિએ ઘણું સારું છે.