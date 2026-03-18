Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝRelationshipExtramarital Affairs: પતિ અને પત્નીના અફેર કરવાના કારણો હોય અલગ, અફેર ચાલતું હોય ત્યારે વ્યક્તિ ઘરમાં કેવું વર્તન કરે ?

Extramarital Affairs: પતિ અને પત્નીના અફેર કરવાના કારણો હોય અલગ, અફેર ચાલતું હોય ત્યારે વ્યક્તિ ઘરમાં કેવું વર્તન કરે ?

Extramarital Affairs Reasons: લગ્નેતર સંબંધોની ઘટના દિવસેને દિવસે વધતી જાય છે. સ્ત્રી અને પુરુષ લગ્નેતર સંબંધ ખરાબ છે તે વાત જાણતાં હોવા છતાં આ રસ્તે આગળ વધે તેની પાછળ અલગ અલગ કારણો જબાવદાર હોય છે. અફેર કરવા પાછળ સ્ત્રીના કારણ અલગ હોય છે અને પુરુષના વિચારો અલગ. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 18, 2026, 12:11 PM IST
  • અફેરના કારણોમાં સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચે વિરોધાભાસ જોવા મળે.
  • સ્ત્રીના એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરના કારણો વિશે જાણો.
  • પુરુષ કયા કારણે અફેર કરે તે પણ જાણો.
     

Trending Photos

Extramarital Affairs Reasons: લગ્ન પવિત્ર બંધન છે. આ બંધન સાત જન્મોનું હોય છે તેવું કહેવાય છે. પરંતુ જે રીતે છેલ્લા કેટલાક સમયથી લગ્નેતર સંબંધોનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે તેને જોતાં પતિ અને પત્ની એકબીજા સાથે એક જનમ રહી શકે તે પણ મુશ્કેલ લાગે છે. લગ્ન પ્રેમ અને વિશ્વાસ પર ટકેલો સંબંધ હોય છે. જ્યારે પતિ કે પત્ની લગ્નની બહાર અન્ય સ્ત્રી કે પુરુષ સાથે સંબંધ રાખે છે તો પ્રેમ અને લગ્ન જેવા પવિત્ર બંધન પરથી પણ વિશ્વાસ ઉઠી જાય છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

એવું નથી કે લગ્નતર સંબંધો પુરુષો જ રાખતા હોય છે. એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરની વાતમાં સ્ત્રીઓ પણ પુરુષોથી કમ નથી. છેલ્લા કેટલાક સમયમાં દેશમાં એવી ઘટનાઓ પણ બની છે જેમાં અફેરના કારણે પત્નીએ પતિને મોતને ઘાટ પણ ઉતારી દીધા હોય. સ્ત્રી અને પુરુષ અલગ અલગ કારણોને લીધે લગ્નની બહાર અન્ય સાથે સંબંધમાં બંધાય છે. તો ચાલો જાણીએ પુરુષ કયા કારણોસર એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર કરે છે અને સ્ત્રીઓ લગ્નેતર સંબંધ રાખે તેની પાછળના કારણ શું હોય છે? 

પુરુષના લગ્નેતર સંબંધના કારણો 

1. પુરુષોના એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરના કારણોની વાત કરીએ તો મોટાભાગે પુરુષો ફિઝિકલ એટ્રેક્શનના કારણે એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર કરતા હોય છે. 

2. પુરુષોના અફેરના કારણોમાં બીજું કારણ છે બોરિંગ થયેલું લગ્નજીવન. લગ્નના વર્ષો પછી પુરુષને દાંપત્યજીવન એકસરખું અને કંટાળાજનક લાગવા લાગે છે જેના કારણે તે અન્ય સ્ત્રી તરફ આકર્ષિત થઈ જાય છે. 

3. પુરુષોમાં અફેરનું ત્રીજું કારણ છે એક્સાઈટમેન્ટ વધારનાર અનુભવ. લગ્નેતર સંબંધમાં પુરુષોને એક્સાઇઇટમેન્ટનો અનુભવ થતો હોય છે. 

4. રિસર્ચ અનુસાર પુરુષોમાં અફેરનું કારણ ફિઝિકલ સેટિસફેકશન પણ હોય છે. ફિઝિકલ સેટિસફેકશનનો અભાવ લગ્નજીવનને પ્રભાવિત કરે છે અને તેના કારણે પુરુષો લગ્ન બહાર સંબંધ બનાવે છે. 

સ્ત્રીના એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરના કારણો 

1. પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓના અફેરના કારણો બિલકુલ અલગ હોય છે. એક સ્ત્રી એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરમાં ત્યારે પડી જાય છે જ્યારે તેનો પતિ તેની લાગણી અને ઈમોશન્સને ન સમજતો હોય. તેને મહત્વ ન આપતો હોય.

2. વધતી ઉંમરે સ્ત્રીઓને એવા વ્યક્તિની જરૂર હોય છે જે તેને ઈમોશનલ સપોર્ટ કરે અને તેના માટે ઈમોશનલી અવેલેબલ રહે. જ્યારે પતિ તરફથી આવો સપોર્ટ ન મળે અને બહારથી કોઈ વ્યક્તિ આવો સપોર્ટ આપે તો સ્ત્રી અફેર તરફ ખેંચાઈ જાય છે. 

3. જ્યારે પતિ સાથે કોમ્યુનિકેશનનો અભાવ હોય અથવા તો પતિ પત્નીની કેર ન કરતો હોય અને બહારની કોઈ વ્યક્તિ તરફથી સ્ત્રીને વધારે અટેન્શન મળવા લાગે તો સ્ત્રી તેના તરફ આકર્ષિત થઈ જાય છે. 

4. ફિઝિકલ એટ્રેક્શનની બાબતમાં સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચે વિરોધાભાસ જોવા મળે છે. પુરુષો ફિઝિકલ સેટિસફેકશન માટે અફેર કરતા હોય છે તો સ્ત્રીઓ ફિઝિકલ નહિ પરંતુ ઈમોશનલ સપોર્ટ, પ્રેમ અને કોઈ સમજવા વાળું હોય તેવી વાતને લઈને અફેર તરફ આકર્ષિત. 

પતિ કે પત્નીનો અફેર ચાલતું હોવાના લક્ષણો 

પતિનું અફેર ચાલતું હોય તો તે મોટાભાગે ઘરની બહાર રહેવાના બહાના શોધતા હોય છે. કામના બહાને તે ઘરની બહાર વધારે સમય પસાર કરે છે અને ઘરમાં વાતચીત ઓછી કરી નાખે છે. પતિ જ્યારે પણ ઘરની બહાર નીકળે છે ત્યારે નવા કપડાં પહેરીને રેડી થઈને જવાનું પસંદ કરે છે. બહાર જતી વખતે પતિનો મૂડ હંમેશા સારો થઈ જાય છે. 

પત્નીનું અફેર ચાલતું હોવાના સંકેત 

જ્યારે પત્ની નું અફેર શરૂ થયું હોય ત્યારે તે હંમેશા કોઈના વિચારોમાં ખોવાયેલી જોવા મળે છે. લગ્ન જીવનને લઈને તેનું વર્તન નકારાત્મક થવા લાગે છે. સ્ત્રી અચાનક જ પોતાના દેખાવ અને સુંદરતા પર ધ્યાન આપવા લાગે છે. સ્ત્રી પોતાના ફોન અને અન્ય બાબતોને લઈને વધારે સતર્ક થઈ જાય છે અને પ્રાઇવેસી રાખવા લાગે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Trending news