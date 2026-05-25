/Parenting Tips: દીકરીના પિતાએ પોતાની લાડકીને માનસિક રીતે મજબૂત બનાવવા આ 4 વાતો શિખવાડવી

Parenting Tips: ટ્વિશા શર્માના કેસ પરથી દરેક દીકરીના માતાપિતાએ કેટલીક વાતો ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. દીકરી માનસિક રીતે મજબૂત રહે અને આત્મવિશ્વાસ સાથે જીવન જીવે તે માટે ખાસ તો દીકરીના પિતાએ તેને 4 વાતો શિખવાડવી જોઈએ. આ 4 વાતોના કારણે દીકરી જીવનની દરેક પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા જેટલી મજબૂત થઈ જશે.
Parenting Tips: દેશભરમાં ટ્વિશા શર્માનો મામલો ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. 31 વર્ષીય ટ્વિશા શર્માનું મોત ભોપાલમાં તેના સાસરામાં શંકાસ્પદ સ્થિતિમાં થયું હતું. આ ઘટના પછી દેશભરમાં હોબાળો મચી ગયો. આ મામલે સુપ્રીમ કોર્ટે સ્વયં સંજ્ઞાન લઈને કેસની સુનાવણી હાથ ધરી છે. કાયદો તો તેનું કામ કરશે પરંતુ આ ઘટના પછી દરેક દીકરીના માતા પિતા એ પણ કેટલીક વાતો ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી થઈ ગઈ છે. જેમાં સૌથી જરૂરી છે કે માતા-પિતા પોતાની દીકરીને જીવનમાં જરૂરી એવી આ 4 વાતો શીખવાડી જોઈએ. આ 4 વાતો એવી છે જે દીકરીને માનસિક રીતે મજબૂત બનાવે છે અને દીકરી જીવનની કોઈપણ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે સક્ષમ બને છે.
માતા-પિતામાંથી દીકરી પિતાની સૌથી વધુ નજીક હોય છે. પિતા અને પુત્રી વચ્ચે ખાસ લાગણી હોય છે. તેથી આ 4 વાતો જો પિતા પોતાની દીકરીને શીખવાડે તો દીકરી માનસિક રીતે મજબૂત બને છે, આત્મનિર્ભર બને છે અને તેને એ વાતનો વિશ્વાસ થઈ જાય છે કે જીવનમાં કોઈપણ સંકટ આવશે તેના પિતા તેની સાથે હશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ દીકરીને માનસિક રીતે મજબૂત બનાવવા માટે પિતાએ કઈ 4 વાતો તેના શીખવાડવી જોઈએ.
યોગ્ય નિર્ણય લેતા શીખવાડો
એક ઉંમર પછી મોટી થતી દીકરીને પોતાના જીવનના નિર્ણયો જાતે લેતા શીખવાડો. દીકરી પોતાના માટે કંઈ વિચારે કે નિર્ણય લે તેને ઇગ્નોર ન કરો. તેનો નિર્ણય સાચો છે કે ખોટો તેના વિશે તેના સમજાવો. સાથે જ દીકરીએ લીધેલા નિર્ણયને મહત્વ આપો અને જો તેનો નિર્ણય ખોટો પડે તો પણ તેની સાથે ઉભા રહો. આમ કરવાથી દીકરી બે વસ્તુ સમજી જશે એક કે યોગ્ય નિર્ણય કેવી રીતે લેવો અને બીજું કે દીકરીને એ વાત સમજાઈ જશે કે તેનો નિર્ણય ખોટો પડશે અને કોઈ મુસીબત આવશે તો પણ તેના પિતા તેની સાથે હશે.
પોતાના માટે સ્ટેન્ડ લેતા શીખવાડો
દીકરી સાસરે જવાની હોય ત્યારે તેને એડજસ્ટ કરવાનું, પરિવારની પસંદના પસંદને મહત્વ આપવાનું, પતિને ખુશ રાખવાનો એ બધું જ શીખવાડવામાં આવે છે. પરંતુ જે રીતે સમાજમાં ટોક્સિક લોકો વધી રહ્યા છે તે જોતાં દીકરીને પોતાના માટે સ્ટેન્ડ લેતા પણ શીખવાડવું જરૂરી થઈ ગયું છે. મોટી થતી દીકરીને એ સમજણ આપો કે જ્યારે કંઈ ખોટું થઈ રહ્યું હોય ત્યારે તે પોતાના માટે સ્ટેન્ડ લે. કોઈપણ ખોટી વાત સહન ન કરે અને તેને લઈને દુઃખી પણ ન થાય.
પોતાની જાતને મહત્વ આપતા શીખવાડો
દીકરીને હંમેશા એવી જ સલાહ આપવામાં આવે છે કે લગ્ન પછી પતિ અને પતિના પરિવારના વિચારોને મહત્વ આપો. આવું કરવામાં દીકરી પોતાની જાતને મહત્વ આપવાનું, પોતાને પ્રેમ કરવાનું ભૂલી જાય છે અને ધીરે ધીરે તે માનસિક રીતે ભાંગી પડે છે. દીકરીને અન્યને પ્રેમ કરવાનું શીખવાડવાની સાથે એ પણ શીખવાડો કે તે પોતાની જાતને પ્રેમ કરે તે જરૂરી છે. પોતાની પસંદના પસંદને પણ મહત્વ આપવું અને પોતાની ખુશી માટે પણ કામ કરવું તે શીખવાડો.
આત્મ નિર્ભર બનાવો
આજના સમયમાં દીકરી આત્મનિર્ભર હોય તે જરૂરી છે. લગ્ન પહેલા જો દીકરી કોઈ કામ કરવા માંગતી હોય તો તેને કરવા દો અને તેને પગભર થતા શીખવાડો. દીકરીને આત્મનિર્ભર બનાવી જરૂરી છે આમ કરવાથી તે આર્થિક રીતે સુરક્ષિત અનુભવ કરશે અને તેને ખોટી વાતમાં એડજસ્ટ કરવાની ફરજ નહીં પડે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)