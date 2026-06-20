/ફાધર્સ ડે સ્પેશિયલ: પિતા સાથેના અંતરને દુર કરી નવી શરુઆત કરવા દીકરાએ આ રીતે કરવી પહેલ

Father Son Relation: એવું કહેવાય છે કે દીકરો માં ની વધારે નજીક હોય છે અને દીકરી પિતાની લાડકી હોય છે. એ વાતમાં કોઈ શંકા નથી કે દીકરી પિતાનું હૃદય હોય છે. પરંતુ તેનો અર્થ એવો નથી કે દીકરા પ્રત્યે પિતાને પ્રેમ નથી હોતો. પિતા પોતાના દીકરાને પણ પ્રેમ કરતા હોય છે. પરંતુ જેમ જેમ દીકરો મોટો થાય અને તે પોતે પિતાની જેમ ઘરની જવાબદારી ઉઠાવી લે છે ત્યારે પિતા અને પુત્ર વચ્ચે અંતર વધી જાય છે. આ રીતે વધેલા અંતરને દૂર કેવી રીતે કરવું? ચાલો તમને જણાવીએ.
ફાધર્સ ડે 2026
ફાધર્સ ડે પર પોતાના પિતાને સ્પેશિયલ ફિલ કરાવવા અને તેમની સાથે સ્ટ્રોંગ બોન્ડની શરૂઆત કરવા માટે દીકરાએ આ કામની શરૂઆત કરવી જોઈએ. જવાબદારીઓ નિભાવવામાં અને પરિવારને સારું જીવન આપવાની દોડધામમાં જે ક્ષણ પિતા સાથે શેર કરવાની રહી ગઈ હોય તેને આ રીતે ફરીથી જીવી શકો છો. આ કામ કરીને તમે તમારા પિતાને સ્પેશિયલ ફિલ કરાવશો અને તમારા સંબંધોમાં પણ નવી શરૂઆત થશે.
મતભેદ હોય તો તેને દૂર કરો
દીકરો જ્યારે જવાબદાર થઈ જાય ત્યારે અમુક બાબતોને લઈને પિતા સાથે તેના મતભેદ થઈ જતા હોય છે. જો તમારા પણ આ પ્રકારના મતભેદ પિતા સાથે હોય તો ફાધર્સ ડે ના દિવસે તેને મનમાંથી દૂર કરો અને પિતા સાથે વાતચીત કરો. વાતચીત ની શરૂઆત કરવાથી સંબંધ પણ સુધરવા લાગે છે.
રવિવાર પિતા સાથે પસાર કરો
ઘરની જવાબદારી નિભાવતો દીકરો પરિવારને સમય આપી શકતો નથી પરંતુ આ વખતે ફાધર્સ ડે પર રવિવાર છે તો તમે પિતા સાથે સમય પસાર કરી શકો છો. જો તમને લાંબા સમયથી તમારા પિતા સાથે બેસવાની અને વાતો કરવાની ફુરસદ ન મળી હોય તો આ રવિવારે પિતા સાથે બેસો અને તેમની સાથે વાતો કરો.
સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ શીખવાડો
જ્યારે દીકરો જવાબદાર થઈ જાય છે ત્યારે પિતા નિવૃત્ત જીવન જીવતા હોય છે જોકે આખું જીવન જણ કામ કરીને પસાર કર્યું હોય તેમના માટે નિવૃત્તિ પણ બંધન બની જાય છે. આ સમયે સોશિયલ મીડિયા તેમને ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. ફાધર્સ ડે પર તમે તમારા પિતાને સોશિયલ મીડિયા ફ્રેન્ડલી બનાવો. પિતાને પણ સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરવાનું શીખવાડો.
મહત્વના નિર્ણય અંગે ચર્ચા કરો
દીકરો જવાબદાર થઈ જાય પછી મોટાભાગના નિર્ણય રીતે પોતે જ લેતો થઈ જાય છે. નિર્ણય ભલે દીકરો લે પરંતુ જો નિર્ણય લેતા પહેલા તે પોતાના પિતા સાથે ચર્ચા કરે તો તેનાથી પિતાને પણ પોતાનું મહત્વ છે તેવું ફિલ થાય છે. આ ફાધર્સ ડે થી નિયમ બનાવો કે તમારા જીવનનો કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેશો તો તેના વિશે પિતા સાથે ચર્ચા કરશો શક્ય છે કે પિતાના અનુભવો તમને પણ નિર્ણય લેવામાં મદદ કરી શકે.
મોર્નિંગ વોક કરવાનો નિયમ બનાવો
ફાધર્સ ડે ની ઉજવણી ફક્ત એક દિવસ કરીને ભૂલી જવાનો કોઈ મતલબ નથી. જો તમે તમારા પિતાને સ્પેશિયલ ફિલ કરાવવા માંગો છો તો ફાધર્સ ડે થી એક નિયમ બનાવી લો કે રોજ સવારે અથવા રાત્રે પિતા સાથે 10-15 મિનિટ વોક કરશો. રોજ પિતા સાથે થોડો સમય પસાર કરશો તો તેમને ખુશી થશે અને તેમનું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. આ રીતે તમે ફાધર્સ ડેથી એક નવી શરૂઆત કરશો તો પિતા સાથેના તમારા સંબંધોમાં આવેલું અંતર દૂર થશે અને પ્રેમ વધશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. . ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)