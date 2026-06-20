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ફાધર્સ ડે સ્પેશિયલ: પિતા સાથેના અંતરને દુર કરી નવી શરુઆત કરવા દીકરાએ આ રીતે કરવી પહેલ

Father Son Relation: 21 જૂન 2026 અને રવિવારે ફાધર્સ ડેની ઉજવણી કરવામાં આવશે. પિતા અને પુત્ર વચ્ચે પ્રેમ તો હોય છે પણ બંને એકબીજા સામે ખુલીને આ પ્રેમ વ્યક્ત કરતાં નથી જેના કારણે તેમની વચ્ચે ઉંમરની સાથે અંતર વધવા લાગે છે. આ અંતરને દુર કરી એક નવી શરુઆત કરવી હોય તો શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 20, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:25 PM IST
ફાધર્સ ડે સ્પેશિયલ: પિતા સાથેના અંતરને દુર કરી નવી શરુઆત કરવા દીકરાએ આ રીતે કરવી પહેલ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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ફાધર્સ ડે સ્પેશિયલ:પિતા સાથેના અંતરને દુર કરી નવી શરુઆત કરવા દીકરાએ આ રીતે કરવી પહેલ
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