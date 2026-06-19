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  • /First Date: વાતચીત દરમિયાન અચાનક નામ લેવા સહિતના 4 કામ કરજો, ફર્સ્ટ ડેટમાં જ પાર્ટનરના દિલમાં તમારી ખાસ જગ્યા બની જશે

First Date: વાતચીત દરમિયાન અચાનક નામ લેવા સહિતના 4 કામ કરજો, ફર્સ્ટ ડેટમાં જ પાર્ટનરના દિલમાં તમારી ખાસ જગ્યા બની જશે

First Date Tips: પહેલીવાર જ્યારે કોઈ સાથે ડેટ પર જવાનું હોય ત્યારે મનમાં પ્રશ્ન હોય છે કે વાતચીત કેવી રીતે શરુ કરવી અને એવું શું કરવું કે જેનાથી પહેલી મુલાકાતમાં જ સામેની વ્યક્તિના દિલમાં ખાસ જગ્યા બની જાય ? આજે તમને 4 સાઈકોલોજિકલ ટિપ્સ વિશે જણાવીએ જેને અપનાવીને વાતચીત કરશો તો તમારું કામ થઈ જશે. 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 19, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:35 PM IST
First Date: વાતચીત દરમિયાન અચાનક નામ લેવા સહિતના 4 કામ કરજો, ફર્સ્ટ ડેટમાં જ પાર્ટનરના દિલમાં તમારી ખાસ જગ્યા બની જશે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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