/First Date: વાતચીત દરમિયાન અચાનક નામ લેવા સહિતના 4 કામ કરજો, ફર્સ્ટ ડેટમાં જ પાર્ટનરના દિલમાં તમારી ખાસ જગ્યા બની જશે

First Date Tips: શું તમને ખબર છે કે જ્યારે તમે કોઈ યુવક સાથે વાત કરતાં હોય અને અચાનક તેનું નામ લઈને કંઈ કહો તો તમે તે યુવક માટે એક્સ્ટ્રા સ્પેશિયલ બની જશો. જી હાં વાત સાંભળવામાં અજીબ લાગશે પરંતુ 4 એવા કામ છે જે વાતચીત દરમિયાન યુવતી કે યુવક કરે તો તેની અસર સામેની વ્યક્તિને તુરંત થાય છે. આમ થવા પાછળ સાઈકોલોજી જવાબદાર છે. જો તમે કોઈની સાથે ડેટ પર જવાના હોય ત્યારે આ 4 કામ કરજો. તમારી પહેલી ડેટમાં જ તમે સામેની વ્યક્તિના દિલમાં ઉતરી જશો.
કેવી રીતે કામ કરે સાઈકોલોજી ?
જો તમારા મનમાં પણ પ્રશ્ન થયો હોય કે ડેટને સ્પેશિયલ બનાવવામાં સાઈકોલોજી કઈ રીતે કામ કરે ? તો ચાલો તેનો જવાબ તમને આપી દઈએ. ડેટને સ્પેશિયલ બનાવવા માટે વાતચીત કરતી વખતે કેટલાક સાઈકોલોજિકલ પ્રયોગો કરવાથી સામેની વ્યક્તિ પર પોઝિટિવ ઈફેક્ટ થાય છે. આ કામ ડાયરેક્ટ તેના મગજને હીટ કરે છે અને તમારો વ્યવહાર અને તમારી વાત મુલાકાત પછી પણ તે ભુલી શકતા નથી. તેના માટે ખાસ ટ્રેનિંગની જરૂર નથી. વાતચીત અને વ્યવહારમાં ફેરફાર કરીને આ કામ કરી શકાય છે.
પોઝિટિવ બોડી લેંગ્વેજ કરશે જાદુ
કોઈને પહેલીવાર મળો ત્યારે બોડી લેંગ્વેજ પોઝિટિવ રાખો. તમારા હાવ-ભાવ અને હાથ પગની હરકતો સામેની વ્યક્તિ પર અસર કરતી હોય છે. જ્યારે કોઈને મળો ત્યારે ટટ્ટાર બેસો, સામેની વ્યક્તિની આંખમાં આંખ પરોવીને વાત કરવી, વાતચીત કરતી વખતે પગ સતત હલાવવા નહીં, અને ચહેરા પર સ્મિત રાખવું.
પહેલા સામેની વ્યક્તિને સાંભળો
ડેટ પર જઈને વાતચીત કરવા માટે ઉતાવળ ન બનો. પહેલા સામેની વ્યક્તિને ધ્યાનથી સાંભળો. જ્યારે સામેની વ્યક્તિ વાત કરતી હોય ત્યારે તેની વાત કટ કર્યા વિના અને તેને ટોક્યા વિના તેની વાત સાંભળો. સાયકોલોજી અનુસાર જ્યારે તમે કોઈને ધ્યાનથી સાંભળો છો તો તેના માટે સ્પેશિયલ બની જાવ છો. સામેની વ્યક્તિ હંમેશા યાદ રાખશે કે તેને કોઈએ શાંતિથી સાંભળી.
સ્પેશિયલ ફીલ કરાવો
સાઈકોલોજી અનુસાર જો તમારે કોઈના દિલમાં ઉતરી જવું હોય તો તે વ્યક્તિને સ્પેશિયલ ફીલ કરાવો. સ્પેશિયલ ફીલ કરાવવા માટે તેને બટર પોલિશ કરવાની જરૂર નથી. અમુક સામાન્ય કામ કરીને તમે સામેની વ્યક્તિને ખાસ ફીલ કરાવી શકો છો જેમકે યુવતી ડેટ માટે સરસ રીતે રેડી થઈને આવી હોય તો તેના લુકના વખાણ કરો, તેની ચોઈસના વખાણ કરો, તેની જે વાત ખાસ લાગે તેના માટે તેની સરાહના કરો. જ્યારે તમે કોઈને જજ નથી કરતાં અને તેની સરાહના કરો છો તો તે વાત સામેની વ્યક્તિના મગજમાં ઘર કરી જાય છે.
વાતચીત દરમિયાન નામ લેવું
ખૂબ ઓછા લોકો જાણતાં હોય છે કે જ્યારે તમે કોઈ સ્પેશિયલ વ્યક્તિનું અચાનક નામ લઈને તેની સાથે વાત કરો છો તો તે વાત તેને ખૂબ ગમે છે. ખાસ કરીને યુવકોને ખૂબ ગમે છે કે યુવતી તેનું નામ બોલે. જ્યારે તમે યુવકનું નામ બોલો છો તે તે પીગળી જાય છે. તો તમે વાતચીત દરમિયાન યુવકનું નામ લઈને ટ્રાય કરી જુઓ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)