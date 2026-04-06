First Time Intimacy Mistakes: પ્રથમવાર શારીરિક સંબંધ બાંધવા જઈ રહ્યાં છો તો ન કરો આ ભૂલ, બાકી તબાહ થઈ જશે જિંદગી!
Relationship Advice: જીવનમાં પ્રથમવાર ફિઝિકલ રિલેશન બનાવવા માટે લોકોની અંદર નવો રોમાંચ પેદા થાય છે. પરંતુ આ દરમિયાન કેટલીક ભૂલ ભારે પડી શકે છે. આવો તમને જણાવીએ.
- તમારા પ્રથમ જાતીય સંપર્ક દરમિયાન શું ધ્યાનમાં રાખવું
- જાતીય સંબંધો પછી કઈ સાવચેતી રાખવી?
- સૌથી મોટી ભૂલ છે કે પહેલાથી વાતચીત ન કરવી
-
-
Trending Photos
Emotional Readiness For Intimacy: પ્રથમવાર ફિઝિકલ રિલેશન બનાવવાનો અનુભવ સોશિયલ મીડિયા અને ફિલ્મોની જેમ હંમેશા પરફેક્ટ કે રોમેન્ટિક હોતો નથી. અસલ જીવનમાં આ ક્ષણ ઘણા પ્રકારની ભાવનાઓ સાથે આવે છે, જેમાં ઉત્સાહ, ગભરામણ, દબાવ અને અનિશ્ચિતતા સામેલ હોય છે. તેથી જરૂરી છે કે આ નિર્ણય પહેલા બંને લોકો માનસિક રૂપથી તૈયાર હોય અને યોગ્ય જાણકારી રાખે.
Psychologytoday ના રિપોર્ટ અનુસાર સમજદારી અને સ્પષ્ટ વાતચીત આ અનુભવને સુંદર બનાવી શકે છે. આવો અમે તમને તે સામાન્ય ભૂલો જણાવીએ જે હંમેશા લોકો પ્રથમવાર ફિઝિકલ રિલેશન બનાવવા સમયે કરી બેસે છે.
વાતચીત ન કરવી
સૌથી મોટી ભૂલ છે કે પહેલાથી વાતચીત ન કરવી. જો તમે કોઈ સાથ સંબંધમાં છો અને આગળ વધવા વિશે વિચારો છો તો આ વિષય પર સ્પષ્ટ વાત કરવી જરૂરી છે. એકબીજાની આશાઓ, ડર, મર્યાદાઓ અને પસંદ-નાપસંદ જાણવી ખુબ જરૂરી છે. જ્યારે બંનેને ખ્યાલ હોય કે સામેની વ્યક્તિ શું ઈચ્છે છે તો ભરોસો મજબૂત થાય છે અને ગેરસમજણ દૂર થાય છે.
સુરક્ષાના ઉપાય
બીજી મોટી ભૂલ છે સુરક્ષાને નજરઅંદાજ કરવી. ઘણા લોકો આ ક્ષણના ઉત્સાહમાં સુરક્ષા ઉપાયોના મહત્વને ઓછું આંકે છે. પરંતુ અનઈચ્છીત ગર્ભાવસ્થા અને યૌન સંચારિત ઈન્ફેક્શનથી બચાવ માટે સુરક્ષા જરૂરી છે. પ્રથમવારની બેદરકારી આગળ પણ આદત બની શકે છે, જેનું પરિણામ ગંભીર હોઈ શકે છે. તેથી જરૂરી છે કે ફિઝિકલ રિલેશન બનાવતા પહેલા તમે આ વસ્તુને ધ્યાનથી સમજી લો.
આ વસ્તુમાં પણ ન કરો ભૂલ
સૌથી મહત્વની વાત છે કે સહમતિને યોગ્ય રીતે સમજવી. સહમતિનો મતલબ માત્ર હા કહેવાનો નથી, પરંતુ બંનેને સહજ અને સુરક્ષિત અનુભવ કરાવવાનો છે. જો કોઈ એકને ડર, દબાવ કે અસહજતા લાગી રહી છે તો આ સ્થિતિ યોગ્ય નથી. સ્પષ્ટતા વગર અને સ્વેચ્છાથી આપેલી સહમતિ વગર કોઈ પગલું આગળ ન ભરવું જોઈએ. જો તેને સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો તમારા પાર્ટનરની મેન્ટલ સહમતિ વગર તેની સાથે બળજબરી ન કરો અને તે પણ ન દર્શાવો કે તમે આ નિર્ણય માટે નારાજ છો. ફિઝિકલ રિલેશન ખુબ અંગત અને ભાવનાત્મક અનુભવ હોય છે, તેને ત્યારે અપનાવવં જોઈએ જ્યારે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર હોવ. કોઈને મનાવવા, મજબૂર કરવા કે ભાવનાત્મક દબાવ નાખવાથી સ્થિતિ બગડી શકે છે અને સંબંધમાં વિવાદ થઈ શકે છે.
આ વાતનું રાખો ધ્યાન
આ પછીની સૌથી મોટી ભૂલ એ છે કે શારીરિક સંબંધો બાંધવા વિશે બીજાઓને બડાઈ મારવી અથવા કહેવું. આ અનુભવ તમારા બંનેની અંગત પળ છે. સાથીની મંજૂરી વગર તેના વિશે ચર્ચા કરવી ભરોસો તોડી શકે છે. તેથી જરૂરી છે કે આપસી સહમતિથી નક્કી કરો કે શું આ વિશે વાત કરવી છે કે નહીં. કારણ કે ક્યારે તમારી એક વાત તમારા સંબંધો પર ભારે પડી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે