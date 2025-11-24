Self Acceptance: બીજાને નહીં પહેલા પોતાને પ્રેમ કરો, સેલ્ફ લવ અને પોતાને સ્વીકાર કરવા ફોલો કરો આ 3 રીત
Self Acceptance Tips: આપણે ઘણીવાર બીજાને તો ખૂબ પ્રેમથી રાખીએ છીએ પરંતુ આપણે આપણી જાતને પ્રેમ કરવાનું અને સ્વીકાર કરવાનું ભુલી જતા હોય છે. જો તમારે ખુશ રહેવું હોય તો સૌથી પહેલા પોતાને પ્રેમ કરો અને પોતાની જાતને સ્વીકાર કરો.
Trending Photos
Self Acceptance Tips: આપણે જીવનમાં બીજાને પ્રેમ કરવાનું અને તેને જેવા છે તેવા સ્વીકારવાનું શીખી લેતા હોય છે. પરંતુ મોટાભાગના લોકો પોતાની જાતને સ્વીકાર કરવાનું અને પોતાને પ્રેમ કરવાનું શીખી શકતા નથી. આવા લોકો પોતે જ પોતાની આલોચના કરતા રહે છે. તે દરેક વાત માટે પોતાને જ દોષી માને છે, પોતે જ પોતાની ખામીઓ પર ધ્યાન આપે છે અને પોતે જ પોતાની તુલના બીજા સાથે કરે છે.
જે લોકો પોતાના કરતાં વધારે મહત્વ બીજાને આપે, બીજાને વધારે પ્રેમ કરે તે વ્યક્તિ પોતે જ પોતાની જાતને પરફેક્ટ ન હોવા બદલ કોસતા હોય છે. તેમની અંદર આત્મવિશ્વાસ અને સેલ્ફ લવ હોતા નથી. જો કે આ સ્થિતિ એવી નથી જેને બદલી ન શકાય. જો તમે આજ સુધી પોતાનો સ્વીકાર કર્યો નથી, પોતાની જાતને પ્રેમ કર્યો નથી તો તમે આજથી પણ શરુઆત કરી શકો છો.
જો તમારે પણ હવે પોતાની જાત સાથે મિત્રતા કરવી છે, પોતાની જાતને પ્રેમ કરવો છે અને આત્મવિશ્વાસ વધારવો છે તો આ કામ કરવું સરળ છે. આજથી જ આ 3 ટીપ્સ ફોલો કરવા લાગો. આ 3 કામ કરવા લાગશો એટલે તમે આરામથી પોતાની જાતને સ્વીકારતા થઈ જશો અને તમને પોતાના પ્રત્યે પણ પ્રેમની લાગણી રહેશે.
પોતાની લાગણીનો સ્વીકાર કરો
લોકો બીજાની ઈચ્છા, પસંદ, નાપસંદ, ઉદાસી, તકલીફ બધું જ ઝડપથી સ્વીકારી લેશે પરંતુ આ લાગણી જ્યારે પોતાના મનમાં હોય તો તેને સ્વીકારતા નથી. તેઓ એવું માને છે કે તેમણે જતુ કરવું જોઈએ. પરંતુ જો તમે તમારી લાગણીઓને સ્વીકારશો નહીં તો ક્યારેય પોતાની લાગણીને વ્યક્ત પણ નહીં કરી શકો. જો તમને સારું નથી લાગતું તો જણાવો કે તમને નથી બરાબર, કોઈ વસ્તુ તમને પસંદ નથી તો જણાવો કે તમને આ વાત પસંદ નથી. જ્યારે તમે પોતાની લાગણીને સ્વીકાર કરશો ત્યારે તમને તમારું મન હળવું લાગશે.
સરખામણી ન કરો
સોશિયલ મીડિયાના આ સમયમાં લોકો બીજાની સોશિયલ મીડિયાની જીંદગી જોઈ પોતાની સરખામણી તેની સાથે કરવા લાગે છે. પરંતુ આવી ભુલ કરવી નહીં. જરૂરી નથી કે જે સોશિયલ મીડિયા પર દેખાતું હોય તે સાચું જ હોય. દરેક વ્યક્તિનું જીવન, તેના સંઘર્ષ અલગ અલગ હોય છે. તેથી પોતાની મહેનત કે પોતાની લાઈફની સરખામણી બીજા સાથે કરવી નહીં. હંમેશા પોઝિટિવ વિચારવું.
પોતાની ખામીઓને અપનાવો
દરેક વ્યક્તિમાં કોઈ ખામી અને કોઈ ખુબી હોય છે. જરૂરી નથી કે તમારા મિત્ર કે પાર્ટનર જે કામમાં સારા હોય તેમાં તમે પણ હોય. તમારી ખુબી અને ખામી તેમનાથી અલગ હોય છે. તમારામાં જે ખામી હોય તેને સ્વીકાર કરવાની સાથે તમારામાં જે ખામી છે તેને પણ સ્વીકારો. હા પણ એક વાત યાદ રાખવી કે તમારી ખામી તમારો દોષ નથી. જે ખામી છે તેને સુધારવા માટે પ્રયત્ન કરો. એક ખામીના કારણે પોતાની જાતને મહત્વ આપવાનું કે પ્રેમ કરવાનું બંધ ન કરી દો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે