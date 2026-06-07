/Relationship Tips: પ્રેમમાં પાર્ટનર કદર કરવાનું ભુલી જાય તો આ 4 કામ કરીને પોતાનું મહત્વ સમજાવો, જીવનમાં ક્યારેય તમને ઈગ્નોર નહીં કરે

Relationship Tips: બોયફ્રેન્ડ હોય કે પતિનું વર્તન રિલેશનશિપમાં થોડો સમય સાથે રહ્યા પછી બદલી જાય અને એ તમને ઇગ્નોર કરવા લાગે કે પછી તમને ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ લેવા લાગે તો સમજી લેવું કે તમારે હવે તમારું મહત્વ બતાવવાનો સમય આવી ગયો છે. ઘણી યુવતીઓ આવો અનુભવ કરતી હોય છે કે સંબંધ શરૂ થાય ત્યારે તો પાર્ટનર મહત્વ આપે છે પરંતુ ધીરે ધીરે તેને વેલ્યુ કરવાનું બંધ કરી દે છે. જ્યારે આવું થાય ત્યારે તકલીફ થાય છે. મોટાભાગે યુવતીઓ આવી પરિસ્થિતિમાં અફસોસ કરવા લાગે છે અને દુઃખી થાય છે પરંતુ હકીકતમાં જ્યારે પાર્ટનર તમને ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ લેવા લાગે તો તે સમય દુઃખી થવાનો નહીં પરંતુ જાગૃત થઈ જવાનો હોય છે. આવા સમયે શું કરવું જો તમને ખબર ન હોય તો ચાલો તમને જણાવીએ. અહીં દર્શાવેલા 4 કામ કરશો એટલે તમારો પાર્ટનર તમને ઇગ્નોર કરવાનું બંધ કરી દેશે તમારી વેલ્યુ કરશે અને તમને ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ પણ નહીં લે.
રિલેશનશિપમાં વેલ્યુ વધારવાની 4 ટીપ્સ
પાછળ ભાગવાનું બંધ કરો
કોઈ વ્યક્તિ તમને ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ ત્યારે લેવા લાગે છે જ્યારે તમે તેના માટે હંમેશા અવેલેબલ રહો અને તેની પાછળ ભાગતા રહો. જો તમારો પાર્ટનર તમારી વેલ્યુ કરતો ન હોય અથવા તો તમને ઇગ્નોર કરે તો પછી તેની પાછળ ભાગવાનું છોડી દો. પાર્ટનરને અનુભવ થવા દો કે જો તમે ના હોય તો શું થાય? હંમેશા અવેલેબલ રહેવાથી વ્યક્તિને વેલ્યુ રહેતી નથી. તેથી પોતાના ઈમોશન પર થોડો સમય કંટ્રોલ રાખો અને પાર્ટનર જ્યારે પણ તમને ઇગ્નોર કરે ત્યારે તેની પાછળ ભાગવાનું બંધ કરો.
પોતાની જાતને મહત્વ આપો
યુવતીઓ સૌથી મોટી ભૂલ એ કરે છે કે રિલેશનશિપ શરૂ થયા પછી પોતાના પાર્ટનર સૌથી વધુ મહત્વ આપે છે. પાર્ટનરની પસંદ, તેની નાપસંદ, તેની ઈચ્છા બધું જ તેનાથી શરૂ થાય છે અને તેના પર પૂરું થાય છે. આવી સ્થિતિમાં જ્યારે પાર્ટનર ઇગ્નોર કરવાનું શરૂ કરે છે તો યુવતીઓ દુઃખી થઈ જતી હોય છે. એટલા માટે જ રિલેશનશિપમાં પાર્ટનરને મહત્વ આપવાની સાથે પોતાની જાતને પણ મહત્વ આપો. સેલ્ફ કેર, સેલ્ લવ, પોતાની સ્પેસને પણ મહત્વ આપતા રહેવું. જો તમે જ તમારી વેલ્યુ નહીં કરો તો સામેની વ્યક્તિ ક્યારેય નહીં કરે. જો તમારો પાર્ટનર તમને ઇગ્નોર કરે તો મેચ્યોર બનો અને તેના પર ફોકસ કરવાને બદલે પોતાના પર ફોકસ કરો.
પાર્ટનરના વર્તનથી દુઃખી થવાનું બંધ કરો
યુવતીઓ જ્યારે પ્રેમમાં હોય છે તો તેનો મૂડ તેના પાર્ટનરના વ્યવહાર પર આધારિત હોય છે.. જ્યારે પાર્ટનર તેની સાથે સારું વર્તન કરે તો તે ખુશ રહે છે અને તેનો મૂડ સારો રહે છે પણ જ્યારે પાર્ટનર ઇગ્નોર કરવાનો શરૂ કરે છે તો યુવતી દુઃખી થઈ જાય છે. પરંતુ આવી ભૂલ ક્યારેય કરવી નહીં. કોઈપણ વ્યક્તિના વર્તનથી ખુશ કે દુઃખી થવું નહીં. તમારી ખુશી તમારા હાથમાં હોય છે.. જો તમારા પાર્ટનરનો મૂડ ખરાબ છે તો તેનો મતલબ એવો નથી કે તમે પણ દુઃખી રહો. તમારો મૂડ સારો રહે તેના માટે પાર્ટનર પર આધારિત ન રહો.
પોતાની ઈચ્છાને મહત્વ આપો
રિલેશનશીપમાં પોતાનું મહત્વ જાળવી રાખવું હોય તો પોતાની ઈચ્છા અને પોતાની ખુશીને પોતે પ્રાયોરિટી આપો. દાખલા તરીકે જો તમને બહાર જવાની ઈચ્છા છે પણ પાર્ટનર ઇન્કાર કરે છે તો પછી તમારી ઈચ્છા મારવાની જરૂર નથી. તમે એકલા પણ બહાર જઈ શકો છો કારણ કે બહાર જવાની ઈચ્છા તમારી છે જો તમારો પાર્ટનર ન આવે તો તમે એકલા બહાર જાવ અથવા તો અન્ય કોઈ મિત્ર સાથે જાવ. પણ પોતાને ઈચ્છા પૂરી કરો. જો તમે તમારી ખુશી, ઈચ્છાને મહત્વ આપશો તો સંબંધમાં પાર્ટનર પણ તમારું મહત્વ જાળવશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)