Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /રિલેશનશીપ
  • /Relationship Tips: પ્રેમમાં પાર્ટનર કદર કરવાનું ભુલી જાય તો આ 4 કામ કરીને પોતાનું મહત્વ સમજાવો, જીવનમાં ક્યારેય તમને ઈગ્નોર નહીં કરે

Relationship Tips: પ્રેમમાં પાર્ટનર કદર કરવાનું ભુલી જાય તો આ 4 કામ કરીને પોતાનું મહત્વ સમજાવો, જીવનમાં ક્યારેય તમને ઈગ્નોર નહીં કરે

Relationship Tips: રિલેશનશીપને થોડો સમય થયો હોય અને પાર્ટનર તમને ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડની જેમ ટ્રીટ કરે કે પછી તમારી વાતોને ઈગ્નોર કરવાનું શરુ કરી દો પોતાની વેલ્યુ વધારવા માટે અને પાર્ટનરને તેની ભુલનું ભાન કરાવવા આ ટીપ્સ 4 ફોલો કરો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 07, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:41 AM IST
Relationship Tips: પ્રેમમાં પાર્ટનર કદર કરવાનું ભુલી જાય તો આ 4 કામ કરીને પોતાનું મહત્વ સમજાવો, જીવનમાં ક્યારેય તમને ઈગ્નોર નહીં કરે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કેપ્ટન અમરિંદર સિંહ છોડશે BJP અને જોઈન કરશે કોંગ્રેસ? અમિત શાહ અને જેપી નડ્ડાને કેમ.
captain amrinder singh4 min ago
2
earthquake59 min ago
3
Hardik Patel59 min ago
4
Relationship Tips1 hr ago
5
Superfood1 hr ago