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Overthinking: 5 સરળ સ્ટેપ ફોલો કરો અને કંટ્રોલ કરો ઓવરથિકિંગ, 5 મિનિટમાં મન ડાયવર્ટ થઈ જશે

How to Stop Overthinking : જો તમે પણ કોઈ વ્યક્તિ કે વાત વિશે સતત વિચાર કર્યા કરો છો અને મોટાભાગના વિચારો નેગેટિવ હોય છે તો તમે ઓવરથિંકિંગના શિકાર છે. ઓવરથિકિંગ બીજાને નહીં તમને જ સૌથી મોટું નુકસાન કરે છે. આ સમસ્યાને તુરંત દુર કરવી હોય અને 5 મિનિટમાં માઈન્ડ ડાયવર્ટ કરવું હોય તો શું કરવું ચાલો જાણીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 04, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:20 AM IST
Overthinking: 5 સરળ સ્ટેપ ફોલો કરો અને કંટ્રોલ કરો ઓવરથિકિંગ, 5 મિનિટમાં મન ડાયવર્ટ થઈ જશે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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