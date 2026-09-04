/Overthinking: 5 સરળ સ્ટેપ ફોલો કરો અને કંટ્રોલ કરો ઓવરથિકિંગ, 5 મિનિટમાં મન ડાયવર્ટ થઈ જશે

How to Stop Overthinking : ઓવરથિંકિંગ એક મોટી સમસ્યા છે. જે વ્યક્તિને આ તકલીફ હોય તેને ધીરે ધીરે શારીરિક અને માનસિક સમસ્યાઓ પણ વધવા લાગે છે. ઓવરથિંકિંગમાં આવતા વિચાર મોટાભાગે નેગેટિવ હોય છે. જો તમને પણ કોઈ વાતને લઈને ઓવરથિંકિંગ કરવાની આદત હોય તો આ આદતથી છુટકારો કેવી રીતે મેળવવો ચાલો તમને જણાવીએ.
ઓવરથિંકિંગથી છુટકારો મેળવવો ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. આવા વિચારો વ્યક્તિને પોતાને જ નુકસાન કરે છે. ઓવરથિંકિંગને સમયસર રોકવામાં ન આવે તો પછી નાની નાની વાતમાં પણ વધારે પડતા નેગેટિવ વિચારો આવવા લાગે છે જેના કારણે માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને અસર થાય છે. સૌથી મોટી ચિંતા એ વાતની હોય છે કે ઓવરથિંકિંગના કારણે એન્ઝાઈટી, સ્ટ્રેસ અને ડિપ્રેશન પણ થઈ શકે છે. ઓવરથિંકિંગ એવી સમસ્યા છે જેને રોકવા માટે કોઈ દવા નથી તેના માટે વ્યક્તિએ પોતે જ મહેનત કરવી પડે છે. આજે તમને ઓવરથિંકિંગ રોકવાના 5 સરળ સ્ટેપ જણાવીએ. આ પાંચ 5 ફોલો કરીને તમે ઓવરથિંકિંગથી છુટકારો મેળવી શકો છો.
ઊંઘ પૂરી કરો
માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રાખવું હોય તો પૂરતી ઊંઘ જરૂરી છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જે લોકો ઓછી ઊંઘ કરે છે તેમને ઓવરથિંકિંગ સ્ટ્રેસ અને ઉદાસી જેવી લાગણી વધારે થાય છે. ઓવરથિંકિંગથી છુટકારો મેળવવા માટે સૌથી પહેલું સ્ટેપ છે કે રોજ સાતથી આઠ કલાકની ઊંઘ કરવાની ટેવ પાડો.
સવારે બ્રિધિંગ એક્સરસાઇઝ
ઓવરથિંકિંગ છુટકારો મેળવવાનું બીજું સ્ટેપ છે સવારે જાગીને મેડીટેશન કરવું અને બ્રિધિંગ એક્સરસાઇઝ કરવી. આ કામ કરવા માટે ઘરની બહાર નીકળવાની પણ જરૂર નથી. ઘરની કોઈપણ એક જગ્યા જ્યાં શાંત વાતાવરણ હોય ત્યાં શાંતિથી બેસવું અને ઊંડા શ્વાસ લેવા તેમ જ છોડવાની પ્રેક્ટિસ કરવી. આ સમય દરમિયાન મનમાં નેગેટિવ વિચારો આવે તો તેને કંટ્રોલ કરવાનો પ્રયત્ન ન કરો. ધ્યાન ફક્ત શ્વાસ પર કેન્દ્રિત કરો. ધીરે ધીરે મનમાં આવતા વિચારો ઓછા થવા લાગશે.
નેગેટીવ વિચાર છોડો
ઓવરથિંકિંગમાં આવતા મોટાભાગના વિચાર નેગેટિવ હોય છે. ત્રીજું સ્ટેપ છે કે તમારા મનમાં આવતા પોઝિટિવ અને નેગેટિવ વિચારો ને સમજો અને નેગેટિવ વિચારને કંટ્રોલ કરવાનો પ્રયત્ન કરો. જ્યારે પણ તમે કોઈ વાતને લઈને નેગેટિવ વિચાર કરવાનું શરૂ કરો તો પોતાનું ધ્યાન બદલો કરો અને પોઝિટિવ વિચારો. જો તમે પોઝિટિવ વિચાર ન કરી શકો તો મ્યુઝિક સાંભળવાનું શરૂ કરો જેથી મન ડાયવર્ટ થઈ જાય.
ટ્રિગર પોઇન્ટને સમજો
ઓવરથિંકિંગ કરવા માટે દરેક વ્યક્તિનો ટ્રિગર પોઇન્ટ અલગ હોય છે. ખાસ પ્રકારની વાત કે ખાસ પ્રકારની સ્થિતિમાં વ્યક્તિ ટ્રિગર થઈ જાય છે અને ઓવરથિંકિંગ કરવા લાગે છે. તમારી સાથે એવી કઈ વાત બને છે જેનાથી તમે પરેશાન થઈ જાઓ છો અથવા તો ગુસ્સામાં આવીને નેગેટિવ વિચારવા લાગો છો આ વાતને ઓળખો. ત્યાર પછી જે જગ્યાએ તમે ટ્રિગર થતા હોય ત્યાંથી દૂર રહેવાનો પ્રયત્ન કરો.
પોતાની પાસેથી વધારે પડતી અપેક્ષાઓનો રાખો
ઓવરથિંકિંગ અને નેગેટિવ થીંકીંગથી બચવું હોય તો બીજા પાસેથી જ નહીં પરંતુ પોતાની પાસેથી પણ વધારે પડતી અપેક્ષાઓ ન રાખો. ઘણા લોકો ઓવરથિંકિંગથી એટલા માટે જ પરેશાન હોય છે કે તે પોતાની જાતને પરફેક્ટ બનાવવા માંગે છે. તેમને લાગે છે કે તેમના કામમાં પરફેક્શન નહીં હોય તો લોકો તેમના વિશે શું વિચારશે. તમે જેવા છો તેવા પોતાની જાતને સ્વીકારો અને પરફેક્શનની અપેક્ષા રાખવાનું બંધ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)