Relationship Tips: પાર્ટનર કોલ કે મેસેજ ઈગ્નોર કરે તો ગુસ્સો કરવાને બદલે આ 4 ટીપ્સ ફોલો કરજો, બીજીવાર ઈગ્નોર કરવાની ભુલ નહીં કરે

Relationship Tips: જ્યારે પાર્ટનર કોલ કે મેસેજના જવાબ આપે નહીં એટલે કે તમે કોન્ટેક્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરો ત્યારે તમને ઈગ્નોર કરે અને તમને કોઈ જવાબ ન મળે તે પરિસ્થિતિમાં ગુસ્સો કરવાને બદલે શું કરવું જોઈએ ચાલો તમને જણાવીએ. આમ કામ એકવાર કરશો તો બીજી વખત પાર્ટનર તમને ઈગ્નોર નહીં કરે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 01, 2026, 08:55 AM IST
  • આવી સ્થિતિમાં પેનિક થવાને બદલે એવું કામ કરવું જોઈએ જેથી સામેની વ્યક્તિને પોતાની ભુલ સમજાઈ જાય.
  • પાર્ટનર ઈગ્નોર કરે તે યોગ્ય નથી પરંતુ જો પાર્ટનર ગુસ્સામાં આવું કરે તો સમજદારી પૂર્વક સ્થિતિને સંભાળવી.
  • તમે આ 4 કામ કરીને તમારા સંબંધોને બચાવી શકો છો

Relationship Tips: પતિ-પત્ની હોય કે ગર્લફ્રેન્ડ-બોયફ્રેન્ડ તેમની વચ્ચે સૌથી ખરાબ સ્થિતિ ત્યારે સર્જાય છે જ્યારે બે માંથી કોઈ એક વ્યક્તિ બીજાના કોલ અને મેસેજને ઈગ્નોર કરે એટલે તે તેનો જવાબ ન આપે. આ સ્થિતિમાં જેને ઈગ્નોર કરવામાં આવે તે વ્યક્તિ પેનિક થઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં પેનિક થવાને બદલે એવું કામ કરવું જોઈએ જેથી સામેની વ્યક્તિને પોતાની ભુલ સમજાઈ જાય અને તે બીજી વખત તમારા કોલ કે મેસેજને ઈગ્નોર કરવાની ભુલ ન કરે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ એવા 4 કામ વિશે જે આવી પરિસ્થિતિ સર્જાય ત્યારે કરવા જોઈએ. 

પાર્ટનર ઈગ્નોર કરે ત્યારે કરો આ 4 કામ

પાર્ટનર જ્યારે કોલ કે મેસેજ પર જવાબ આપવાનું ટાળે ત્યારે ગુસ્સો આવે તે સ્વાભાવિક છે. ખાસ કરીને જ્યારે ઝઘડો થયો હોય અને પછી આવું થાય તો મનમાં હજાર વિચારો શરુ થઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં ઘણીવાર વ્યક્તિ ન બોલવાનું બોલી દે છે જેના કારણે સ્થિતિ વધારે ખરાબ થઈ શકે છે. પાર્ટનર ઈગ્નોર કરે તે યોગ્ય નથી પરંતુ જો પાર્ટનર ગુસ્સામાં આવું કરે તો સમજદારી પૂર્વક સ્થિતિને સંભાળવી જોઈએ. આ સમયે શું કરવું અને શું ન કરવું તે જાણવું જરૂરી છે. આવી સ્થિતિમાં તમે આ 4 કામ કરીને તમારા સંબંધોને બચાવી શકો છો. આ કામ કરવાથી પાર્ટનર બીજી વખત તમને ઈગ્નોર કરવાની ભુલ પણ નહીં કરે.

પોતાની લાગણી પર કંટ્રોલ કરો

પાર્ટનર સાથે વાત કરવા ફોન કે મેસેજ કરો પરંતુ સામેથી કોઈ જવાબ ન મળે તો સ્વાભાવિક રીતે વ્યક્તિ ગુસ્સે થઈ જાય છે. પરંતુ સૌથી પહેલા પોતાની લાગણી અને ક્રોધ પર કાબુ રાખવો. પાર્ટનર ઈગ્નોર કરે તે સમયે તમે ગુસ્સામાં રિએક્ટ કરશો તો વાત વધી જશે. તેના બદલે આ સ્થિતિને સંભાળવા માટે પોતાની જાતને શાંત કરો અને થોડીવાર કોલ કે મેસેજ કરવાનું બંધ કરી દો. ઘણા લોકો ગુસ્સામાં અનેકવાર કોલ કરે છે અને ધડાધડ મેસેજ કરે છે. આવી ભુલથી પરિસ્થિતિ વધારે ખરાબ થશે. તેથી કોલ મેસેજ કરવાનું બંધ કરી દો.

એકબીજાને થોડો સમય આપો

ઝઘડા પછી ઘણા લોકો તુરંત શાંત થઈ જતા હોય છે પછી તેમને સમાધાન પણ ઝડપથી કરી લેવું હોય છે. પરંતુ શક્ય છે કે સામેની વ્યક્તિને શાંત થવામાં સમય લાગતો હોય. તેથી પાર્ટનરને સ્પેસ આપો. ઘણા લોકોને સ્ટ્રેસફુલ સ્થિતિમાંથી બહાર આવતા સમય લાગી શકે છે. તેથી પાર્ટનરને શાંત થવા સ્પેસ આપો. આમ કરવાથી તમારા પાર્ટનરને પણ સમજાશે કે તમે સ્પેસ આપો છો અને રાહ જુઓ છો.

શાંત થયા પછી ખુલીને વાત કરો

જો તમારા પાર્ટનર વારંવાર તમને ઈગ્નોર કરતા હોય તો આ મુદ્દા પર ખુલીને વાતચીત કરો. જ્યારે સ્થિતિ સુધરે અને પાર્ટનર શાંત હોય ત્યારે તેની સાથે વાત કરો. એ જાણવાનો પ્રયત્ન કરો કે પાર્ટનર આવું શા માટે કરે છે. આ રીતે તમે પાર્ટનરની સ્થિતિને સમજી શકશો અને સાથે પોતાની સ્થિતિ પણ સમજાવો. 

એકલા રહેવાનું ટાળો, પરિવારની મદદ લો

જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ઈગ્નોર કરે છે ત્યારે વિચારવાની શક્તિ નબળી પડી જાય છે કારણ કે તે સમયે ગુસ્સો મન પર હાવિ થઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં ગુસ્સામાં ખોટા નિર્ણય પણ લેવાઈ શકે છે. આવું ન થાય તે માટે પરિસ્થિતિને સંભાળવા પરિવાર કે નજીકના મિત્રની મદદ લઈ શકો છો. તેમની સાથે વાત કરો તેનાથી મન હળવું થઈ જશે અને સ્ટ્રેસ, ગુસ્સો ઓછા થઈ જશે. સાથે જ થોડો સમય પણ પસાર થઈ જશે. જેમાં પાર્ટનર પણ શાંત થઈ શકે છે. સ્ટ્રેસફુલ પરિસ્થિતિમાં એકલા રહી વધારે વિચાર કરવાનું ટાળો.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

