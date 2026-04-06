Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝRelationshipRelationship: પોતાની બેસ્ટ ફ્રેન્ડને Girl Friend ન બનાવવાના 5 મુખ્ય કારણ વિશે જાણો

Relationship: પોતાની બેસ્ટ ફ્રેન્ડને Girl Friend ન બનાવવાના 5 મુખ્ય કારણ વિશે જાણો

Relationship Tips: ફિમેલ બ્રેસ્ટ ફ્રેન્ડ ગમવા લાગે, તેની સાથે પ્રેમ થઈ ગયો છે એવું લાગે અને તેને ગર્લફ્રેન્ડ બનાવવાનો વિચાર મનમાં આવે તો સૌથી પહેલા આ 5 મુદ્દા પર સારી રીતે વિચાર કરી લેવો. જ્યારે ખાસ મિત્ર ગર્લફ્રેન્ડ બની જાય તો કેવી સમસ્યાઓ સામે આવી શકે તે જાણ્યા પછી જ આગળ વધવું. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 06, 2026, 08:52 AM IST
  • શા માટે ખાસ મિત્રને ગર્લફ્રેન્ડ ન બનાવવી ?
  • જ્યારે ખાસ મિત્ર જ ગર્લફ્રેન્ડ બની જાય તો શું થાય ?
  • મહિલા મિત્ર પ્રત્યે વધેલા આકર્ષણના કારણે યુવાનો આ 5 વાતો વિશે વિચારતા નથી.
     

Trending Photos

Relationship: પોતાની બેસ્ટ ફ્રેન્ડને Girl Friend ન બનાવવાના 5 મુખ્ય કારણ વિશે જાણો

Relationship Tips: પ્યાર દોસ્તી હૈ... Kuch kuch hota hai ફિલ્મનો આ ફેમસ ડાયલોગ આજે પણ યુવાનોને ગમે છે. એટલા માટે જ ઘણી વખત ગ્રુપમાં જે ખાસ ફિમેલ ફ્રેન્ડ હોય તેને યુવકો પોતાની ગર્લફ્રેન્ડ બનાવવાનું વિચારી લેતા હોય છે. જે ફિમેલ ફ્રેન્ડ સાથે વાતો કરવી ગમે છે, સાથે સમય પસાર કરવો ગમે છે અને જેની સાથે જીવનના બધા જ સિક્રેટ શેર કર્યા હોય તે યુવતી બેસ્ટ ફ્રેન્ડમાંથી જ્યારે ગર્લફ્રેન્ડ બની જાય તો કેટલીક સમસ્યાનો સામનો પણ કરવો પડે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

મિત્ર પ્રત્યે વધેલા આકર્ષણના કારણે યુવાનો આ 5 વાતો વિશે વિચારતા નથી. પછી જ્યારે બેસ્ટ ફ્રેન્ડ ગર્લફ્રેન્ડ બની જાય તો આ સમસ્યાઓ સામે આવવા લાગે છે અને પછી અફસોસ થાય છે. આવી સ્થિતિ આવે ત્યારે ન તો ફ્રેન્ડશીપ રહેશે ન લવશીપ આગળ વધશે. તેથી જો તમને તમારી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ ગમવા લાગી હોય તો તેને ગર્લફ્રેન્ડ બનાવતા પહેલા આ 5 વાતો પર ધ્યાન આપવું.  આદર્શ સ્થિતિ તો એ રહે કે તમે બેસ્ટ ફ્રેન્ડ અને ફ્રેન્ડ જ રહેવા દો તેને ગર્લફ્રેન્ડ ન બનાવો. નહીં તો ગર્લફ્રેન્ડ અને ફ્રેન્ડ બંનેમાંથી હાથ ધોવાનો વારો આવી શકે છે. 

શા માટે ફ્રેન્ડને ગર્લફ્રેન્ડ ન બનાવવી ?

1. સૌથી પહેલી વાત કે જેની સાથે તમે વર્ષોથી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ તરીકે રહ્યા હોય તેને અચાનક જ પ્રેમિકા તરીકે સાથે રાખવી સરળ નહીં હોય. યુવક અને યુવતી બંને માટે મિત્રોમાંથી બોયફ્રેન્ડ-ગર્લફ્રેન્ડ બનવું સહજ નથી હોતું. જેની સાથે તમે પોતાના ગર્લફ્રેન્ડ-બોયફ્રેન્ડ ની વાતો કરી હોય એ જ વ્યક્તિ તમારા પાર્ટનર બની જાય તો વિચિત્ર લાગે છે. આવા સંબંધમાં શરૂઆતના સમયમાં અસહજતા જોવા મળે છે. આવા સમયમાં મૂંઝવણ એ વાતની પણ હોય છે કે પ્રપોઝ કર્યા પછી છોકરી મિત્ર પણ રહેતી નથી અને તેને ગર્લફ્રેન્ડની જેમ એક્સેપ્ટ કરવામાં પણ સમય લાગે છે આ સ્થિતિ હેન્ડલ કરવી મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. 

2. બીજું સમસ્યા એ આવે છે કે જે વ્યક્તિ તમારી ખાસ મિત્ર હતી તે તમારા જીવનના દરેક સિક્રેટને જાણે છે. જ્યારે તમે તેના મિત્રો હોવ છો ત્યારે તો તે તમારો જ સપોર્ટ કરે છે પરંતુ જ્યારે મિત્રતા પ્રેમ સંબંધમાં બદલી જાય તો તમારા સિક્રેટ તમારા માટે ખરાબ પણ સાબિત થઈ શકે છે. તમારી આદતો અને તમારા સિક્રેટ તમારી વચ્ચે મનદુ:ખનું કારણ પણ બની શકે છે. જો કોઈપણ કારણસર બ્રેકઅપ થાય તો તમારા સિક્રેટ દુનિયાની સામે પણ આવી શકે છે. 

3. ત્રીજું કારણ એ છે કે જ્યારે તમે બેસ્ટ ફ્રેન્ડને ગર્લફ્રેન્ડ બનાવી લેશો તો તેના માટે ખાસ સમય કાઢવો પડશે. મોટાભાગે લોકો મિત્રને પોતાના સમયની અનુકૂળતાએ અને ક્યારેક મળતા હોય છે પરંતુ જ્યારે છોકરી ગર્લફ્રેન્ડ બની જાય તો તેની અપેક્ષા પણ વધી જાય છે. મહિલા મિત્રને ગર્લફ્રેન્ડ બનાવ્યા પછી તેની સાથે સંબંધ નિભાવો પડે છે, મિત્રતાની જેમ સમય મળે ત્યારે મળી લીધું અને વાત કરી લીધી એમ નહીં ચાલે. એટલે કે મિત્ર હતા તે સમયે જેટલી સહજતાથી સંબંધ ચાલી જતા એટલી સહજતાથી પ્રેમ સંબંધ નહીં ચાલે. 

4. બે વ્યક્તિ વચ્ચે જ્યારે મિત્રતા હોય છે ત્યારે સંબંધ નિભાવવા નથી પડતા મિત્રતા જળવાઈ રહે છે, પરંતુ જ્યારે મિત્રતામાંથી પ્રેમ સંબંધ શરૂ થાય છે તો સંબંધ સાચવવા મુશ્કેલ થઈ જતા હોય છે ઘણી વખત પ્રેમ સંબંધ શરૂ થયા પછી સમજાય છે કે મિત્ર તરીકેનો સંબંધ જ સારો હતો. આવા સમયે ખાસ મિત્રો હોવાના કારણે તમે બ્રેકઅપનું વિચારી શકતા નથી અને રિલેશનશિપમાં રહી શકતા નથી આ સ્થિતિ મૂંઝવણનું કારણ બની જાય છે. 

5. પાંચમું અને સૌથી મહત્વનું કારણ છે કે આજના સમયમાં સારા અને સાચા મિત્રો મળવા મુશ્કેલ છે જો તમે આકર્ષણના કારણે મિત્રતાને પ્રેમ સંબંધમાં બદલી નાખો છો અને પછી તમને અનુભવ થાય કે મિત્રતા જ બરાબર હતી તો તમે એક સારો મિત્ર પણ ગુમાવશો. જ્યારે બ્રેકઅપ થશે તો માત્ર ગર્લફ્રેન્ડ જ નહીં પરંતુ એવી મિત્ર પણ ગુમાવી દેશો જેની સામે તમે તમારા હૃદયને હળવું કરી શકતા હતા.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
relationshipgirl friendfriendshipરિલેશનશીપ ટીપ્સગર્લફ્રેન્ડ

Trending news