/Friendship Day 2026: મિત્રોના ગૃપમાં તમારી વેલ્યુ કેટલી છે ? આ 3 સંકેતો જણાવી દેશે તમે વધારાના છો કે ખાસ

Friendship Day 2026: જો તમારું પણ ફ્રેન્ડ સર્કલ હોય તો તમારા માટે એ જાણવું જરૂરી છે કે તમને ગૃપના લોકો ખરેખર ક્લોઝ ફેન્ડ માને છે કે પછી તમે ગૃપના લેફ્ટ આઉટ ફ્રેન્ડ છો. લેફ્ટ આઉટ ફ્રેન્ડ એટલે એવી વ્યક્તિ જે મિત્ર તો હોય પણ તેના વિના ચાલે પણ ખરું. અમુક મિત્રો ન હોય તો તેને બીજા મિસ કરે પણ લેફ્ટ આઉટ મિત્ર એ હોય જેને ગૃપમાં મિત્ર તરીકે બસ રાખ્યા હોય. તે ગૃપમાં હોય ન હોયથી કંઈ ફરક ન પડતો હોય.
રવિવાર અને 2 ઓગસ્ટ ફેન્ડશીપ ડે ઉજવાશે. આ વર્ષે ગૃપ સાથે ફ્રેન્ડશીપ ડે ઉત્સાહથી ઉજવો તે પહેલા એ જાણી લો કે ખરેખર ગૃપના લોકોને તમારી જરૂર છે કે પછી તમે જ બધા લોકો સાથે પોતાની જાતને ફીટ કરીને ગૃપમાં રહો છો. આ વાત જાણવી હોય તો બસ આ 3 પ્રશ્નો પોતાની જાતને પુછો. આ 3 પ્રશ્નના જવાબથી તમને ખ્યાલ આવી જશે કે તમે ગૃપમાં ખાસ છો કે પછી લેફ્ટઆઉટ વ્યક્તિ
લેફ્ટઆઉટ ફ્રેન્ડ છો કે નહીં જાણવાની રીત
કોઈપણ પ્લાન બની ગયા પછી તમને ફક્ત જાણ કરવામાં આવે છે ?
ગૃપના કોઈપણ પ્લાન હોય તે નક્કી થાય ત્યારે તમને કોઈ જણાવે નહીં. બસ છેલ્લે તમને જાણ કરી દેવામાં આવે કે પ્લાન બનાવ્યો છે તમારે જોડાવું હોય તો. જો ગૃપના પ્લાન તમારા વિના બને છે અને તમને તેમના ઈન્વોલ્વ કરવામાં નથી આવતા અને તમે તે પ્લાનમાં ન જોડાવ તો તમને કોઈ યાદ પણ ન કરતું હોય તો સમજી લેજો કે તમે ગૃપના લેફ્ટ આઉટ મેમ્બર છો. તમે બધા લોકોની પ્રાથમિકતા નથી વિકલ્પ છો.
જરૂર હોય ત્યારે જ યાદ કરવામાં આવે છે ?
શું ગૃપના લોકોને તમારી યાદ જરૂરીયાત સમયે જ આવે છે ? એટલે કે તમારા ઘરે પાર્ટી કરવી હોય, તમારી કાર જોઈતી હોય કે પછી કોઈ અવેલેબલ ન હોય તો તમારી કંપની માટે તમને પુછવામાં આવે તો પણ તમારે ખુશ થવું નહીં. તમારા ગૃપના લોકો તમને કોઈ ખાસ વસ્તુની જરૂરીયાત માટે રાખે છે. તમારી હાજરી, તમારા વિચાર કે તમારા વ્યક્તિત્વનું કોઈ મહત્વ નથી. તમારી ફક્ત જરૂરીયાત હોય છે એટલે લોકો તમને યાદ કરે છે.
મિત્રો સાથે રહેવા પ્રયત્નો તમે જ કરો છો ?
છેલ્લો ટેસ્ટ કે પછી પ્રશ્ન એ છે કે દર વખતે તમારા ગૃપ સાથે રહેવા તમારે સામેથી પુછવું કે કહેવું પડે છે ? બહાર જવા માટે પણ તમે જ દર વખતે પુછો છો ? મિત્રોના પ્લાનમાં તમારો સમાવેશ કરવામાં નથી આવતો ? તો પણ તમે લેફ્ટઆઉટ મિત્ર છો. કારણ કે ગૃપમાં સાથે રહેવાની જરૂર તમારી છે. અન્ય લોકોને તમારી સાથે રહેવામાં કોઈ રસ નથી.
જો તમારા ગૃપમાં તમારી સ્થિતિ આવી જ હોય તો સત્ય સ્વીકારો અને ગૃપથી અલગ રહો. જો તમે ગૃપથી દુર રહેવા લાગશો તો પણ તમને કોઈ યાદ નહીં કરે. એટલા માટે આવા લોકોથી દુર રહો. એવા લોકો સાથે રહો જેને તમારી જરૂર હોય, જે લોકો તમારી કદર કરતાં હોય.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)