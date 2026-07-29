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Friendship Day 2026: મિત્રોના ગૃપમાં તમારી વેલ્યુ કેટલી છે ? આ 3 સંકેતો જણાવી દેશે તમે વધારાના છો કે ખાસ

Friendship Day 2026: ફ્રેન્ડ્સના મોટા ગૃપ હોય તેમાં કેટલાક મિત્રો વિના ચાલે નહીં અને કેટલાક લોકો પોતે ગૃપનો ભાગ બનીને રહેતા હોય છે પણ તેમની કોઈને ખાસ જરૂર હોતી નથી. તમારા ફ્રેન્ડ્સના ગૃપમાં તમે ખાસ છો કે પછી લેફ્ટઆઉટ ફ્રેન્ડ છો જાણવું હોય તો આ 3 પ્રશ્ન પોતાને પુછો. આ પ્રશ્નોના જવાબ પરથી તમને ગૃપમાં તમારી શું જગ્યા છે ખબર પડી જશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 29, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:58 AM IST
Friendship Day 2026: મિત્રોના ગૃપમાં તમારી વેલ્યુ કેટલી છે ? આ 3 સંકેતો જણાવી દેશે તમે વધારાના છો કે ખાસ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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મિત્રોના ગૃપમાં તમારી વેલ્યુ કેટલી છે ? આ 3 સંકેતો જણાવી દેશે તમે વધારાના છો કે ખાસ
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