/Friendship Day 2026: ફ્રેન્ડશીપ ડેના દિવસે તમારા મિત્ર હોય તમારાથી દુર તો કેવી રીતે તેની સાથે ઉજવવો ફ્રેન્ડશીપ ડે જાણો

Friendship Day 2026: ઓગસ્ટ મહિનાના પહેલા રવિવારે ફ્રેન્ડશીપ ડે ઉજવાય છે. આ દિવસે એક શહેરમાં રહેતા મિત્રો તો એકબીજાને મળે છે અને એકબીજા સાથે સારો સમય પસાર કરે છે પરંતુ ઘણા મિત્ર એવા પણ હોય છે જે અલગ અલગ શહેરોમાં રહેતા હોય છે અને એક દિવસ માટે મળવું શક્ય બનતું નથી. યુવતીઓ સાથે આવું વધારે થતું હોય છે. જો તમારી મિત્ર પણ ફ્રેન્ડશીપ ડે ના દિવસે તમારાથી દૂર છે તો તમે તેના માટે કંઈક ખાસ પ્લાન કરી શકો છો. અને તેની સાથે ફ્રેન્ડશીપ ડેને લોંગ ડિસ્ટન્સમાં પણ ઉજવી શકો છો. આ કામ કેવી રીતે કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
દૂર રહેતા મિત્ર સાથે ફ્રેન્ડશીપ ડેની ઉજવણી
સ્પેશિયલ વિડીયો બનાવો
સોશિયલ મીડિયાનું ચલણ વધારે છે તો ફ્રેન્ડશીપ ડે ના દિવસે તમે તમારા મિત્ર સાથેના ખાસ ફોટો અને ખાસ મેમરીને યુઝ કરીને એક સુંદર વિડીયો કે રીલ બનાવી શકો છો. ફ્રેન્ડશીપ ડે ના દિવસે પોતાની ફ્રેન્ડ માટે આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર શેર કરો. આ વીડિયોમાં તમે તમારા ફ્રેન્ડ માટે શું ફીલ કરો છો તે બધું જ જણાવવું.
ઓનલાઇન ગિફ્ટ
ફ્રેન્ડશીપ ડે ના દિવસે તમારા મિત્ર તમારાથી દૂર હોય તો તેને તમે ઓનલાઇન સરપ્રાઈઝ ગિફ્ટ મોકલીને પણ ફ્રેન્ડશીપ ડે ઉજવી શકો છો. સામાન્ય રીતે મિત્રો એકબીજા સાથે વાત કરતી વખતે જણાવતા હોઈ શકે તેમની ઈચ્છા શું છે જો તમારા ફ્રેન્ડની એવી કોઈ ઈચ્છા હોય જે તમે પૂરી કરી શકો તો ફ્રેન્ડશીપ ડે ના દિવસે તે ઈચ્છા પૂરી કરી દો
કેક અને ચોકલેટ્સ મોકલો
તમારા ફ્રેન્ડ જ્યાં પણ રહેતા હોય ત્યાં તેને સરપ્રાઈઝ તરીકે કેક અને ચોકલેટ મોકલાવો. ફ્રેન્ડશીપ ડે જેવા ખાસ દિવસો હોય ત્યારે ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મ પર કેક, ચોકલેટ જેવી વસ્તુઓની હોમ ડિલિવરીની સુવિધા મળતી હોય છે તમે તમારા મિત્રની ફેવરેટ કેક કે ચોકલેટ ગ્રીટીંગ કાર્ડ સાથે તેને ગિફ્ટ કરી શકો છો.
વિડીયો કોલ પર ડિનર ડેટ
જો તમે ફ્રેન્ડશીપ ડેને સ્પેશિયલ બનાવવા માંગો છો તો તમારા ફ્રેન્ડસ સાથે વર્ચ્યુઅલ ડીનર ડેટ પ્લાન કરી શકો છો જેમાં વિડીયો કોલ પર સાથે વાત કરતા કરતા ડિનર કરો જૂની યાદો તાજી કરો અને ફ્રેન્ડશીપ ડેને વધારે સ્પેશિયલ બનાવવો. વર્ચ્યુઅલ ડીનર ડેટ માટે તમે તમારા ફ્રેન્ડ માટે ફૂડ પણ ઓર્ડર કરી શકો છો.
ગેમ નાઈટ
જો તમારા ફ્રેન્ડ ગેમ રમવાના શોખીન હોય તો તમે ફ્રેન્ડશીપ ડે ના દિવસે તેની સાથે ઓનલાઇન ગેમ નાઈટ પણ પ્લાન કરી શકો છો. ઓનલાઇન ગેમ રમીને તમે નાનપણની યાદોને તાજી કરી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)