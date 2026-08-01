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Friendship Day 2026: ફ્રેન્ડશીપ ડેના દિવસે તમારા મિત્ર હોય તમારાથી દુર તો કેવી રીતે તેની સાથે ઉજવવો ફ્રેન્ડશીપ ડે જાણો

Friendship Day 2026: ફ્રેન્ડશીપ ડે ના દિવસે જો તમારા મિત્ર તમારાથી દુર હોય અને તમે મળી ન શકો તો ફોન પર એકબીજાને ફ્રેન્ડશીપ ડે વિશ કર્યા સિવાય પણ કેટલાક કામ કરીને તમે આ દિવસને ખાસ બનાવી શકો છો. આજે તમને દુર રહેતા મિત્રના ફ્રેન્ડશીપ ડેને ખાસ બનાવવાની 5 રીતો જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 01, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:28 PM IST
Friendship Day 2026: ફ્રેન્ડશીપ ડેના દિવસે તમારા મિત્ર હોય તમારાથી દુર તો કેવી રીતે તેની સાથે ઉજવવો ફ્રેન્ડશીપ ડે જાણો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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