Relationship

Breakup: બ્રેકઅપ પછી એક્સ સાથે મિત્રતા રાખવી જોઈએ કે નહીં ? જાણો સાચો જવાબ

Friendship With Ex After Breakup: ઘણા કપલ એવા હોય છે જે એકબીજાથી અલગ થયા પછી પણ એકબીજાની સાથે કોન્ટેક્ટમાં રહે છે. એટલે કે બ્રેકઅપ પછી પાર્ટનર સાથે ફ્રેન્ડશીપ રાખે. પરંતુ આમ કરવું કેટલી હદે વાજબી છે તે કોઈ વિચારતું નથી. આજે તમન જણાવીએ બ્રેકઅપ પછી એક્સ સાથે ફ્રેન્ડશીપ રાખવી જોઈએ કે નહીં.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 17, 2026, 01:17 PM IST

Friendship With Ex After Breakup: રિલેશનશીપની શરુઆતમાં સવારે એકબીજાને ગુડ મોર્નિંગ કહેવાથી વાત શરુ થાય અને રાત્રે કલાકો સુધી વાત કર્યા પછી દિવસ પુરો થાય. આ સમય દરમિયાન કપલ એકબીજા વિશેની બધી જ વાતો ફોન પર કે મુલાકાત દરમિયાન કરી લેતા હોય છે. પરંતુ જેમ જેમ સમય પસાર થાય તેમ ઝઘડા વધે, વાતો ઓછી થાય અને પછી બ્રેકઅપ થઈ જાય છે. 

બ્રેકઅપ થાય એટલે કેટલાક કપલ એકબીજાથી સાવ અલગ થઈ જાય છે તો કેટલાક કપલ એકબીજાને ફ્રેન્ડ્સ તરીકે વાતચીત કરતાં રહે છે. બ્રેકઅપ પછી ઘણા એવું કહેતા પણ હોય કે તેઓ એકબીજાના હાલચાલ પુછી લેતા હોય છે અને વાત કરે છે. સંબંધ તુટી ગયા પછી પણ વ્યક્તિના દિલમાં યાદ તો રહે જ છે. એટલા માટે લોકો એકબીજાના મિત્ર બની કોન્ટેક્ટમાં રહેતા હોય છે. પરંતુ રિલેશનશીપ એક્સપર્ટ અનુસાર આમ કરવું યોગ્ય છે કે નહીં તે જાણીએ.

બ્રેકઅપ પછી બે લોકો એકબીજાના મિત્ર બનીને રહે તેમાં કોઈ ખરાબી નથી પરંતુ આવું ત્યારે શક્ય છે જ્યારે બંને વ્યક્તિમાં મેચ્યોરીટી હોય. જો રિલેશનશીપ પહેલા પણ બે વ્યક્તિ મિત્રો હોય તો તેમની વચ્ચે મિત્રતા હંમેશા રહે. પરંતુ તેના માટે સમજદારી હોવી જરૂરી છે. જો સમજદારી હોય તો બે લોકો બ્રેકઅપ પછી પણ સાથે ખુશ રહી શકે છે. પરંતુ એક્સને મિત્ર તરીકે લાઈફમાં ફરીથી એન્ટ્રી આપતા પહેલા કેટલીક બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. 

એક્સ સાથે મિત્રતામાં કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું ?

- બ્રેકઅપ પછી તુરંત મિત્રતા મુશ્કેલ હોય છે. પહેલા પ્રેમી તરીકેની પોતાની લાગણીને શાંત થવા દો. થોડો સમય એકબીજાનો કોન્ટેક્ટ ન કરો તે જ સારું રહે છે. 

- તમારા મનમાં શું છે તે નક્કી કરી લો. પાર્ટનરે બ્રેકઅપ કર્યું હોય પણ તમે મિત્ર બનીને પોતાના પ્રેમી પાસે રહેવા માંગો છો કે તમે પણ તેને મિત્ર જ માનો છો. તે નક્કી કરી મિત્રતા કરો. ઘણા લોકો એક્સ સાથે ફ્રેન્ડ બનીને એટલે રહેતા હોય છે કે તેમને ડર હોય છે કે તે અન્ય પાસે જતા રહેશે.

- એક્સ સાથે કોન્ટેક્ટ રાખો તો પણ એક મર્યાદા નક્કી રાખો. જૂની વાતો યાદ કરવી, ફ્લર્ટિંગ કરવા જેવી બાબતોથી દુર રહો. યાદ રાખો કે તમે ફક્ત મિત્ર છો તેથી લિમિટ ક્રોસ ન કરવી ન તો એક્સને કરવા દેવી.

- જો તમારા એક્સના જીવનમાં કોઈ આવી જાય તો તેને પણ સ્વીકારવાની માનસિક તૈયારી સાથે એક્સ સાથે ફ્રેડશીપ કરવી. શક્ય છે કે તમારા એક્સ તેના નવા સાથી સાથે વધારે પ્રેમથી રહે. આ સમયે વર્તમાનને સ્વીકારવાની તૈયારી રાખવી જરૂરી છે. 

જો તમે આ બાબતોનું ધ્યાન રાખી શકો અને એક્સના વર્તમાનને સ્વીકારી શકો તો બ્રેકઅપ પછી ફ્રેન્ડસ બની શકાય છે પરંતુ આ મેચ્યોરીટી બંને તરફથી હોવી જોઈએ. જો એક વ્યક્તિ પણ મેચ્યોર ન હોય તો એક્સ સાથેની ફ્રેન્ડશીપ ભારે પડી શકે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

