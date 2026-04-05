Extramarital Dating App: 40 લાખ ભારતીયો એક્સ્ટ્રા મેરિટલ એપ પર, લફરા કરવામાં આ શહેર નંબર-1
Extramarital dating app : એક એક્સ્ટ્રા મેરિટલ ડેટિંગ એપએ તાજેતરમાં જણાવ્યું કે ભારતમાં તેના 40 લાખથી વધુ યુઝર્સ છે. આ સંખ્યા માત્ર મોટી નથી, પરંતુ તે સામાજિક પરિવર્તન તરફ ઇશારો કરે છે.
- ભારતમાં એક્સ્ટ્રા મેરિટલ એપ્સના યુઝર્સની સંખ્યામાં મોટો વધારો
- બેંગલુરૂ એક્સ્ટ્રા મેરિટલ એપ્સના ઉપયોગમાં નંબર વન
- છેલ્લા બે વર્ષમાં મહિલા યુઝર્સની સંખ્યામાં 148 ટકાનો વધારો
Extramarital dating app : ભારતને હંમેશા એક એવો દેશ કહેવામાં આવે છે, જ્યાં પરિવાર અને લગ્ન સૌથી જરૂરી માનવામાં આવે છે, પરંતુ તાજેતરના કેટલાક રિસર્સમાં તે જોવા મળ્યું કે લોકોના સંબંધો અને વ્યક્તિગત નિર્ણયની પદ્ધતિ ધીમે-ધીમે બદલાઈ રહી છે. ડિજિટલ પ્લેટફોર્મે લોકોને હવે છૂટછાટ અને આઝાદી આપી છે, ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે વાત લગ્ન અને સંબંધની આવી જાય છે. એક્સ્ટ્રા મેરિટલ ડેપિંગ એપ્સની લોકપ્રિયતા આ પરિવર્તનનો એક સ્પષ્ટ સંકેત છે. એક એક્સ્ટ્રા મેરિટલ ડેટિંગ એપ્સે તાજેતરમાં તે જણાવ્યું કે ભારતમાં તેના 40 લાખથી વધુ યુઝર્સ છે. આ સંખ્યા એક સામાજિક પરિવર્તન તરફ ઈશારો કરે છે. તેવામાં આવો જાણીએ કે 40 લાખ ભારતીય કઈ એપ પર છે અને આખરે આ ડિજિટલ અફેરનું હબ ક્યું છે.
40 લાખ ભારતીયો એક્સ્ટ્રા મેરિટલ એપ પર છે?
Gleeden એક એક્સ્ટ્રા મેરિટલ ડેટિંગ એપ છે, જેના પર 40 લાખથી વધુ યુઝર્સ છે. 2024મા Gleeden એ 1503 પરિણીત ભારતીયો પર એક સ્ટડી કરી, જેની ઉંમર 25થી 50 વર્ષની વચ્ચે હતી અને જે ટિયર 1 અને ટિયર 2 શહેરમાં રહેતા હતા. સ્ટડીમાં સામે આવ્યું કે 60 ટકાથી વધુ લોકો બિનપરંપરાગત ડેટિંગ કે રિલેશનશિપ પ્રેક્ટિસ અપનાવવા માટે તૈયાર છે, જેમ કે સ્વિંગિંગ, ઓપન રિલેશન કે રિલેશનશિપ એનાર્કી. આ ફેરફાર માત્ર એપ્સ સુધી સીમિત નથી. Ashley Madison, જે એક અન્ય વૈશ્વિક એક્સ્ટ્રા મેરિટલ પ્લેટફોર્મ છે, તેણે પણ 2025મા જણાવ્યું કે તમિલનાડુનું કાંચીપુરમ હવે દેશમાં અફેરનું હોટસ્પોટ બની ગયું છે. આ ડેટા દર્શાવે છે કે જે વિષય પર પહેલા વાત નહોતી થતી તે હવે સામાન્ય બની રહ્યો છે.
Gleeden એપના યુઝર કોણ છે?
Gleeden ના ડેટા અનુસાર ભારતમાં આ એપના 65 ટકા યુઝર પુરૂષ છે, 35 ટકા મહિલાઓ છે. જેમાં મોટા ભાગના યુઝર મેરિડ કે લાંબા સમયથી સંબંધોમાં છે. મહિલાઓની ભાગીદારી છેલ્લા બે વર્ષમાં 148 ટકા વધી છ. એવરેજ ભારતીય યુઝર દરરોજ 1થી 1.5 કલાક ચેટ કરે છે. જેમાં ચેટિંગનો સમય બપોરે 12થી 3 કલાક અને રાત્રે 10થી 3 કલાક સુધીનો છે. આ એપ પર પુરૂષ હંમેશા 25થી 30 વર્ષની મહિલાઓ શોધે છે અને મહિલાઓ 30થી 40 વર્ષના આર્થિક દ્રષ્ટિએ સ્થિર પુરૂષો જેમ કે ડોક્ટર, સીનિયર એક્ઝીક્યુટિવ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટને પ્રાથમિકતા આપે છે.
ક્યાં છે આ ડિજિટલ અફેરનું હબ?
ભારતમાં એક્સ્ટ્રા મેરિટલ ડેટિંગ એપ્સનો ઉપયોગ હવે માત્ર મેટ્રો શહેરો સુધી સીમિત નથી. જ્યાં બેંગલુરૂ (18 ટકા), હૈદરાબાદ (17 ટકા), દિલ્હી (11 ટકા), મુંબઈ (9 ટકા) અને પુણે (7 ટકા) માં સૌથી વધુ યુઝર છે, તો નાના શહેરો જેમ કે લખનૌ, ચંદીગઢ, સુરત, કોયમ્બટૂર, પટના અને ગુવાહાટીમાં પણ આ ટ્રેન્ડમાં ઝડપથી વધારો થયો છે. ડિજિટલ અફેર અને બિન-પરંપરાગત સંબંધ પ્રત્યે રૂચિ હવે મોટા શહેરોની શહેરી સંસ્કૃતિ સુધી સીમિત રહી ગઈ નથી, પરંતુ નાના શહેરના લોકો પણ પોતાના અંગત જીવન અને ભાવનાત્મક જરૂરિયાતને પૂરી કરવા માટે આ પ્લેટફોર્મ તરફ આગળ વધી રહ્યાં છે.
મહિલાઓની સંખ્યા વધુ
સૌથી મોટો અને જરૂરી ફેરફાર મહિલાઓની સંખ્યામાં વધારો છે. Gleeden નું કહેવું છે કે તેના ઘણા કારણ છે. જેમ કે મહિલાઓ હવે પોતાના પર્સનલ વિકલ્પમાં વધુ આત્મવિશ્વાસ દેખાડી રહી છે. સાથે આ એપ મહિલાઓ માટે ફ્રી અને સુરક્ષિત પ્લેટફોર્મ પ્રદાન કરે છે.
