Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝRelationship

Galentine's Day: શું તમને ખબર છે ગેલેન્ટાઈન ડે વિશે ? જાણો ગેલેન્ટાઈન ડે એટલે શું અને આ દિવસની ઉજવણી કોણ કરે?


Galentine's Day: શું તમે ક્યારેય સાંભળ્યું છે ગેલેન્ટાઈન ડે વિશે ? જી હાં ફેબ્રુઆરી મહિનામાં વેલેન્ટાઈન વીક દરમિયાન ગેલેન્ટાઈન ડે પણ ઉજવવામાં આવે છે. વાત થોડી અટપટી લાગશે પરંતુ ચાલો તમને આ ખાસ દિવસ અંગે વિસ્તારપૂર્વક જણાવીએ. જેને જાણીને તમને પણ આ દિવસ રસપ્રદ લાગશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 09, 2026, 08:22 AM IST

Trending Photos

Galentine's Day: શું તમને ખબર છે ગેલેન્ટાઈન ડે વિશે ? જાણો ગેલેન્ટાઈન ડે એટલે શું અને આ દિવસની ઉજવણી કોણ કરે?

Galentine's Day: વેલેન્ટાઈન વિક શરૂ થઈ ગયું છે. વેલેન્ટાઇન વીક 14 ફેબ્રુઆરી અને વેલેન્ટાઇન્સ ડે ના દિવસે થાય છે. 7 થી 14 ફેબ્રુઆરી વચ્ચે યુવક યુવતીઓ અલગ અલગ પ્રકારના દિવસો ઉજવે છે. 7 થી 14 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન યુવાનોના હૈયા થનગનતા હોય છે. આ સમયે બહારનું વાતાવરણ પણ રોમેન્ટિક બની જાય છે. પેલું કહેવાય ને લવ ઇસ ઇન ધ એર.. વેલેન્ટાઈન વીક દરમિયાન ખરેખર હવામાં પ્રેમ ભળી જાય છે અને ચારે તરફ પ્રેમી પંખીડા અને તેમના પ્રેમની વાતો જ સાંભળવા અને જોવા મળે. 

વેલેન્ટાઈન વીકની ચર્ચા તો ચારે તરફ થઈ રહી છે પરંતુ શું તમે જાણો છો કે વેલેન્ટાઈન વીકમાં એક દિવસ ગેલેન્ટાઈન ડે પણ હોય છે ? તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે વેલેન્ટાઇનની જેમ ગેલેન્ટાઈન દિવસ પણ ઉજવવામાં આવે છે અને રસપ્રદ રીતે ઉજવાય છે. જો તમે નથી જાણતા તો ચાલો તમને આજે જણાવીએ ગેલેન્ટાઈન ડે શું છે અને તેની ઉજવણી કોણ કરે છે ? 

Add Zee News as a Preferred Source

ગેલેન્ટાઈન ડે એટલે શું ? 

ગેલેન્ટાઈન ડે ઉજવવાની રીત વેલેન્ટાઇન્સ ડે જેટલી જૂની નથી. થોડા વર્ષો પહેલા જ ગેલેન્ટાઈન ડે નો ટ્રેન્ડ શરૂ થયો. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર અમેરિકન ટીવી શોની એક લીડ કલાકાર એ વર્ષ 2010 થી વેલેન્ટાઇન વીક ઉજવવાની શરૂઆત કરી હતી. તેણે આ દિવસની ઉજવણી પોતાની ફીમેલ ફ્રેન્ડ માટે કરી. જોકે આ વાત જ્યારે લોકો સુધી પહોંચી તો લોકોને પણ ગેલેન્ટાઈન ડે માં રસ પડ્યો અને ત્યારથી કેટલાક લોકો વેલેન્ટાઈન વીકમાં ગેલેન્ટાઈન ડે ની ઉજવણી પણ કરતા થયા. 

કઈ તારીખે હોય ગેલેન્ટાઈન ડે ?

ગેલેન્ટાઈન દિવસ પણ વેલેન્ટાઇન વીકમાં જ આવે છે. વેલેન્ટાઇન્સ ડે ના એક દિવસ પહેલા એટલે કે 13 ફેબ્રુઆરીએ વેલેન્ટાઇન્સ ડે ઉજવવામાં આવે છે. 

ગેલેન્ટાઇન્સ ડેની ઉજવણી કોણ કરે ?

આપણે એ તો જાણી લીધું કે ગેલેન્ટાઈન ડે ઉજવવાની શરૂઆત ક્યારે થઈ અને ગેલેન્ટાઇન્સ ડે કઈ તારીખ એ ઉજવાય છે. હવે તમને જે વાત જણાવવા જઈ રહ્યા છે તે તમને વધારે મજા કરાવે એવી છે. ગેલેન્ટાઇન્સ ડે ની ઉજવણી એવી યુવતીઓ કરે છે જે એકબીજાની પાકી બહેનપણી હોય. આ દિવસ એવી ફ્રેન્ડ્સ માટે હોય છે જે સિંગલ હોય જેમનું ગૃપ પોતાની ખુશી અને પોતાના દુઃખ એકબીજા સાથે મુક્ત મને શેર કરતી હોય. એટલે કે એકબીજાની ખાસ ફ્રેન્ડ હોય તે એક સાથે વેલેન્ટાઇન્સ ડે ઉજવે છે. ગેલેન્ટાઈન ડે ખાસ ફીમેલ ફ્રેન્ડશીપની ઉજવણી માટે હોય છે.. જે યુવતીઓ એકબીજાની સૌથી ક્લોઝ હોય છે તેઓ સાથે મળીને ગેલેન્ટાઇન્સ ડે ના દિવસે પાર્ટી કરે છે અને એકબીજાને ગિફ્ટ આપી આ દિવસને ઉજવે છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે દરેક યુવતી વેલેન્ટાઈન્સ ડે પર રિલેશનશીપમાં હોય અથવા તો તેનો પાર્ટનર હોય તેવું જરૂરી નથી પરંતુ હા યુવતીના જીવનમાં ખાસ મિત્ર તો હોય છે. અને તે પણ એક કરતાં વધારે હોય છે. આવી યુવતીઓ સાથે મળી પોતાની ફીમેલ ફ્રેન્ડશીપની ઉજવણી કરે છે, એકબીજાની સરાહના કરે છે અને એકબીજાને ગિફ્ટ આપે છે. આ દિવસ ફીમેલ ફ્રેન્ડશીપ ઉજવવાનો સૌથી ખાસ મોકો હોય છે. તો પછી આ વર્ષે તમે પણ તમારી ફીમેલ ફ્રેન્ડ્સ સાથે ઉજવો ગેલેન્ટાઈન ડે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
13 February 2026February 2026Galentines Dayવેલેન્ટાઈન વીક

Trending news