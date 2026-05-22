/Gaslighting: ગેસલાઈટિંગ એટલે સૌથી ખરાબ માનસિક શોષણ, તમે તો નથી ને પતિની ગેસલાઈટિંગનો શિકાર ? ચેક કરી લો

Gaslighting: સંબંધોમાં જે અલગ અલગ રેડ ફ્લેગ હોય છે તેમાં સૌથી ખરાબ છે ગેસલાઇટિંગ. ગેસલાઇટિંગને સૌથી ખરાબ માનસિક શોષણ કહી શકાય છે. ગેસલાઇટિંગમાં એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિને જાણી જોઈને ઈમોશનલી અબ્યુઝ કરે છે. ગેસલાઇટિંગ એટલી ખરાબ છે કે એક લિમિટ પછી ગેસલાઇટિંગથી પીડિત વ્યક્તિ પોતાના અસ્તિત્વ પર પણ શંકા કરવા લાગે છે. આજે તમને પતિ દ્વારા પત્ની પર કેવી રીતે ગેસ લાઇટિંગ થાય છે તેના વિશે જણાવીએ.
જો તમારો પતિ પણ તમારી સાથે આવું વર્તન વારંવાર કરે છે તો તમે ગેસલાઇટિંગનો શિકાર થઈ રહ્યા છો. ગેસલાઇટિંગમાં વ્યક્તિ સામેની વ્યક્તિના આત્મવિશ્વાસ અને આત્મસન્માનને તોડી નાખે છે. પુરુષો આવું કેવી રીતે કરે છે ચાલો તમને તેની પેટર્ન વિશે જણાવીએ.
પુરુષો દ્વારા થતા ગેસલાઇટિંગની પેટર્ન
પોતાની વાત પરથી ફરી જવું
જો તમારો પતિ પોતાની કહેલી વાત પરથી વારંવાર ફરી જાય છે અને સ્પષ્ટ રીતે એવું જ કહી દે કે તે વાત તમારો વહેમ છે, અથવા તેણે આવું ક્યારેય કહ્યું જ નથી તો તે ગેસ લાઇટિંગ કરી રહ્યો છે.
ઓવર રિએક્ટ કરનારનું લેબલ લગાડવું
જ્યારે તમે પોતાની ફીલિંગ્સની વાત કરો કે કોઈ વાતને લઈને દુઃખી હોય ત્યારે તમારો પતિ એવું કહી દે કે તમે વધારે પડતું વિચારી રહ્યા છો, નાની વાતમાં પણ ઓવર રિએક્ટ કરી રહ્યા છો, નાની નાની વાતમાં ડ્રામા કરી રહી છો. તો તે ગેસલાઇટિંગ કરી રહ્યો છે. આમ કરીને તે તમને તમારી જ નજરમાં નીચા પાડી દે છે. એક સમય પછી તમને પણ એવું લાગવા લાગે છે કે તમે ખરેખર નાની વાતને મોટી બનાવી રહ્યા છો.
મજાકમાં કડવા શબ્દો કહેવા
જો તમારો પતિ ભુલો કે ખામીઓ વિશે વારંવાર વારંવાર સંભળાવી દે છે અને પછી કહે કે તે તો મજાક કરે છે તો તે ગેસલાઇટિંગ છે. નાની મોટી ભૂલોને પણ વારંવાર યાદ કરાવી તે તમને માનસિક રીતે નબળા પાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે.
દરેક ભૂલનો દોષ તમારા પર
જો તમારો પતિ પોતાની ભૂલ હોય તો પણ તેનો દોષ તમારા પર ઢોળી દે છે અને તમને સાઇલેન્ટ ટ્રીટમેન્ટ આપી માફી માંગવા માટે મજબૂર કરે છે તો તે ગેસલાઇટિંગ કરી રહ્યો છે.
ગેસલાઇટિંગની અસર
જે વ્યક્તિ ગેસલાઇટિંગનો શિકાર થાય છે તેની માનસિક હાલત ખરાબ થઈ જાય છે. જેની સાથે વારંવાર આવું વર્તન થાય છે તે વ્યક્તિ ધીરે ધીરે પોતાનો આત્મવિશ્વાસ ગુમાવી બેસે છે અને ધીરે ધીરે તે પોતાની વાત કહેવાથી પણ ડરવા લાગે છે. ગેસ લાઇટિંગનો શિકાર થાય તે વ્યક્તિ વધારે પડતું વિચારવા લાગે છે અને લોકોની વચ્ચે પોતાની વાત રજૂ કરતા પણ ડરે છે. લાંબા સમય સુધી ગેસલાઇટિંગનો ભોગ બનનાર વ્યક્તિ ડિપ્રેશનનો શિકાર થઈ શકે છે.
ગેસલાઇટિંગથી કેવી રીતે બચવું ?
- જો તમને પતિના વર્તનમાં ગેસલાઇટિંગના સંકેતો વારંવાર જોવા મળે તો તેની વાત પર ધ્યાન આપવાનું છોડો અને પોતાની લાગણી અને વિચારોને મહત્વ આપવા લાગો.
- પતિના નેગેટિવ વર્તનને ઇગ્નોર ન કરો. પોતાની બાઉન્ડ્રી નક્કી કરો અને જે વાત તમને સ્વીકાર્ય નથી તેનો ખુલીને વિરોધ કરો.
- ગેસ લાઇટિંગ જેવી સ્થિતિમાંથી પસાર થતા હોય તો પોતાના વિશ્વાસુ મિત્ર, પરિવારના લોકો કે કાઉસેલરની મદદ પણ લઈ શકાય છે
