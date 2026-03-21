Gen Z Love Slang: બેડી, પુકી સહિતના શબ્દોનો શું થાય અર્થ અને આ શબ્દો ક્યારે કોના માટે વાપરવા જાણો
Gen Z Love Slang: નવી પેઢી જેને Gen Z કહેવામાં આવે છે તેમની પ્રેમની અને મેસેજની ભાષા વિચિત્ર લાગી શકે છે. યુવાનો બેડી, પુકી, બે જેવા શબ્દો વારંવાર બોલતા હોય છે. આ શબ્દોનો અર્થ શું થાય અને આ શબ્દો ક્યારે કોના માટે યુઝ થાય છે ચાલો જાણીએ.
- મમાં એકબીજાને બેબી, જાનુ, સોના કહેવાનો સમય પૂરો થઈ ગયો.
- Gen Z પ્રેમમાં હોય તે વ્યક્તિને ખાસ પ્રકારના સંબોધનથી બોલાવે છે.
- સોશિયલ મીડિયા પર સૌથી વધુ યુઝ થતા શબ્દોના અર્થ જાણો.
Gen Z Love Slang: એ સમય ગયો જ્યારે ગળા ડૂબ પ્રેમમાં યુવક યુવતીઓ એકબીજાને પ્રેમ ભર્યા લાંબા સંબોધન કરતા. નવી પેઢી જેને Gen Z કહેવામાં આવે છે તેઓ તો બે શબ્દોનો જ ઉપયોગ કરીને સામેની વ્યક્તિ માટે પોતાનો પ્રેમ દર્શાવી દે છે. આવા શબ્દો પણ ખૂબ જ વિચિત્ર હોય છે. સોશિયલ મીડિયા પર પણ એકબીજાની કોમેન્ટ પર અને કેપ્શન માં યુવાનો વિચિત્ર શબ્દો લખતા હોય છે. આવા શબ્દોનો અર્થ શું થાય છે અને તે કોના માટે વપરાતા હોય ચાલો આજે જાણીએ.
પ્રેમમાં એકબીજાને બેબી, જાનુ, સોના કહેવાનો સમય પૂરો થઈ ગયો છે. હવે નવી પેઢીના પ્રેમીજનો એકબીજાને બે, પુકી, બેડી, લવ હેઝ જેવા શબ્દો કહેતા હોય છે. Gen Z પ્રેમમાં હોય તે વ્યક્તિને ખાસ પ્રકારના સંબોધનથી બોલાવે છે. આજે તમને આવા જ ચાર શબ્દોના અર્થ અને તેના ઉપયોગ વિશે જણાવીએ. આ ચાર શબ્દોનો ઉપયોગ સૌથી વધુ થતો હોય છે.
Bae
Gen Z સૌથી વધુ Bae શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે. Bae શબ્દ એક શોર્ટ ફોર્મ છે. આ શબ્દનું ફુલ ફોર્મ છે બીફોર એનીવન એલ્સ. એટલે કે એવી વ્યક્તિ જે જીવનમાં સૌથી વધુ મહત્વની હોય તેને Bae કહેવામાં આવે છે. Gen Z જેને પોતાના જીવનમાં સૌથી વધુ મહત્વ આપે તેને Bae કહે છે. સામાન્ય રીતે લવર, બોયફ્રેન્ડ, ગર્લફ્રેન્ડ એકબીજાને આ શબ્દ કહીને બોલાવતા હોય છે.
Pookie
Pookie શબ્દ પણ ટ્રેંડિંગ શબ્દ છે. સોશિયલ મીડિયા પર અને ચેટિંગ દરમિયાન પણ Pookie શબ્દનો ઉપયોગ વારંવાર થાય છે. Pookie શબ્દનો ઉપયોગ સૌથી વધુ યુવતીઓ કરતી હોય છે. Pookie શબ્દ ત્યારે કહેવાનો હોય છે જ્યારે પાર્ટનર ખૂબ જ ક્યુટ લાગે અથવા તો ખૂબ જ પ્રેમથી વર્તન કરે. પાર્ટનર પર જ્યારે સૌથી વધુ પ્રેમ ઉભરાય છે ત્યારે છોકરીઓ Pookie કહીને બોલાવે છે. Pookie પ્રેમ વ્યક્ત કરવા માટેનો શબ્દ છે.
Baddie
Baddie શબ્દ પણ આજકાલ સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રેન્ડિંગ છે. Baddie શબ્દનો ઉપયોગ એવી યુવતી માટે કરવામાં આવે છે જે સ્ટાઇલિશ હોય, નીડર હોય, આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર હોય અને જે ફેશન, મેકઅપ ટ્રેન્ડમાં પણ આગળ રહેતી હોય. જે બીજા કરતાં પણ પોતાને પહેલાં મહત્વ આપતી હોય. આજના સમયમાં Baddie શબ્દ યુવતીના વખાણ તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. જો કોઈ યુવતી પોતાની મનમરજીની માલિક હોય અને આકર્ષક તેમજ ફેશનેબલ હોય તો તેને Baddie કહીને બોલાવવામાં આવે છે.
Love haze
લવ હેઝ એવા વ્યક્તિ માટે વપરાય છે જે રિલેશનશિપમાં પોતાના પાર્ટનરની ભૂલ અને રેડ ફ્લેટને પણ ઇગ્નોર કરે અને તેના પ્રેમમાં ગળા ડૂબ થઈ જાય. ટૂંકમાં એવી વ્યક્તિ જેને દુનિયામાં પોતાના પાર્ટનર સિવાય બીજું કોઈ ન દેખાય. જે વ્યક્તિ પોતાના પાર્ટનરની ભૂલને પણ ભૂલ ન માને તેને લવ હેઝ કહીને બોલાવવામાં આવે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
