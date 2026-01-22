Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝRelationship

Quantum Dating: Gen Z નું નવું ફિતૂર ક્વાંટમ ડેટિંગ, કમિટમેન્ટ ઝીરો અને એક કરતાં વધુ સંબંધ રાખવાની આઝાદી

Quantum Dating: આજના ડિજિટલ યુગમાં સંબંધની પરિભાષા પણ ઝડપથી બદલી રહી છે. ખાસ કરીને યુવા પેઢીની પ્રેમ કરવાની રીત તો રોજ બદલતી હોય તેવું લાગે છે. જેમકે હાલ યુવાનોમાં ક્વાંટમ ડેટિંગ ટ્રેંડ ચાલી રહ્યો છે. આ ટ્રેંડ શું છે ચાલો તમને પણ જણાવીએ. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 22, 2026, 12:36 PM IST

Trending Photos

Quantum Dating: Gen Z નું નવું ફિતૂર ક્વાંટમ ડેટિંગ, કમિટમેન્ટ ઝીરો અને એક કરતાં વધુ સંબંધ રાખવાની આઝાદી

Quantum Dating: આજની ઝડપી ડિજિટલ લાઈફમાં સંબંધોનું મહત્વ અને મૂલ્ય બંને બદલતા જાય છે. કેટલાક લોકો ફક્ત વાતચીત કરવા માટે કે સાથે સમય પસાર કરવા માટે સાથી નથી શોધતા પરંતુ તેઓ એવા વ્યક્તિની તલાશ કરતા હોય છે જે તેની સાથે ભાવનાત્મક રીતે, માનસિક રીતે જોડાય. જ્યારે કેટલાક લોકો એવા હોય છે જે કોઈપણ પ્રકારની જવાબદારી વિના મજા આવે ત્યાં સુધી સાથે રહેવા માંગે છે. આ સમય દરમિયાન જો તમને અન્ય કોઈ પસંદ પડે તો તેની સાથે પણ તમને સંબંધ રાખવા હોય છે. આવા સંબંધ ઈચ્છતા લોકોમાં ક્વાંટમ ડેટિંગ ટ્રેંડ વાયરલ થયો છે. જેમાં એક કરતાં વધારે સંબંધ રાખી શકાય છે અને જવાબદારી કે કમિટમેન્ટ જેવી કોઈ વસ્તુ હોતી નથી. 

આજની યંગ જનરેશન કરિયર, મેન્ટલ હેલ્થ, પર્સનલ ફ્રીડમને મહત્વ આપે છે. તેથી જ તેમને પહેલાના સમયની જેમ એક જ વ્યક્તિ સાથે લાંબા સમય સુધી સંબંધ નિભાવવું ભારે લાગે છે. આવી સમસ્યાનું નિવારણ છે બદલતા ડેટિંગ ટ્રેંડ. ક્વાંટમ ડેટિંગ તેમાંથી જ એક છે. ક્વાંટમ ડેટિંગમાં વ્યક્તિ કોઈપણ પ્રકારના પ્રેશર વિના એકબીજા સાથે રહે છે. આ પ્રકારના સંબંધોમાં ભવિષ્યનું કોઈ પ્લાનિંગ હોતું નથી. ન તો બ્રેકઅપની ચિંતા કે મોટા ડ્રામા હોય. આવામાં સંબંધો ફિક્સ નથી હોતા. આજે છે અને કાલે ન પણ હોય. 

Add Zee News as a Preferred Source

ક્વાંટમ ડેટિંગ એટલે શું ?

ક્વાંટમ ડેટિંગ નોર્મલ ડેટિંગ કરતાં અલગ છે. ક્વાંટમ ડેટિંગનો મતલબ છે કે એવા સંબંધ જે એક સમયે હોય અને બીજા જ દિવસે ન પણ હોય. આવા સંબંધમાં કમિટમેન્ટ ન હોય એક વ્યક્તિ બંધનમાં ન પણ રહે.એક વ્યક્તિને ડેટ કરતાં કરતાં પણ યુવક કે યુવતી અલગ અલગ લોકોને મળતા રહે છે. જો તમને બીજા માટે પણ લાગણી થાય તો તેની સાથે પણ વાતચીત કરે, ડેટ કરી શકે છે. આ પ્રકારના ડેટિંગ વિશે યુવાનો માને છે કે તેઓ આઝાદી અને પ્રેશર વિના પોતાની જાતને સમજી શકે છે. તેઓ ઈમોશન લેવલ પર પોતાને એક્સપ્લોર કરવા માંગે છે. 

સોશિયલ મીડિયા અને ક્વાંટમ ડેટિગ

સોશિયલ મીડિયા અને ન્યૂ એડ ડેટિંગ એપ્સના કારણે પણ આ ટ્રેંડ વધ્યો છે. લોકો પાસે રોજ નવા નવા ઓપ્શન અને નવા અનુભવો હોય છે. યુવાનો માને છે કે જ્યાં સુધી તેને યોગ્ય પાર્ટનર ન મળે ત્યાં સુધી કોઈ એક સાથે સંબંધમાં બંધાવું ન જોઈએ. ક્વાંટમ ડેટિંગમાં તેમને આ આઝાદી મળે છે. તેઓ પોતાની ફિલીંગ્સને કોઈપણ પ્રકારના લેબલ વિના સમજી શકે છે. હવે તો 2 મિત્રો હોય તો તે પણ ક્વાંટમ ડેટિંગ કરતા જોવા મળે છે. જો કે આ ટ્રેંડ યુવાનોને જેટલો લાભકારી લાગે છે એટલો જ નુકસાનકારક પણ છે. 

ક્વાંટમ ડેટિંગના ફાયદા અને નુકસાન

એક તરફ તેનાથી ઈમોશન ફ્રીડમ અને સેલ્ફ ગ્રોથની તક મળે છે તો બીજી તરફ તેમાં ઈમોશન કન્ફ્યુઝન અને અસુરક્ષા પણ થઈ શકે છે. ઘણીવાર સામેની વ્યક્તિને સાચો પ્રેમ થઈ જાય અને અપેક્ષા વધી જાય તો તેનાથી હાર્ટ બ્રેકનું જોખમ વધે છે. ઘણીવાર એવું થાય છે કે ડેટિંગ દરમિયાન કોઈ એક વ્યક્તિ સીરીયસ થઈ જાય છે. ત્યારે મુશ્કેલી વધી જાય છે. આ બાબતમાં ક્વાંટમ ડેટિંગ મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે. જો કે હાલ તો આ ડેટિંગ ટ્રેંડ એટલે વાયરલ છે કે યુવા વર્ગને સંબંધમાં જવાબદારી જોઈતી નથી, કમિટમેન્ટ કરવું નથી અને અન્ય વ્યક્તિ સાથે જવાની આઝાદી પણ જોઈએ છે. આ બધું જ તેમને ક્વાંટમ ડેટિંગથી મળે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Quantum DatingrelationshipRelationship Tipscouple lifeરિલેશનશીપ ટીપ્સ

Trending news