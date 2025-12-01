Prev
Hardballing: ખુલ્લમ ખુલ્લા પ્યાર કરતાં Gen Z નો નવો ડેટિંગ ટ્રેંડ 'હાર્ડબોલિંગ', જાણો શું થાય તેનો અર્થ

What is Hardballing In Relationship: Gen Z ના સંબંધોમાં થોડા થોડા સમયે ટ્રેંડ બદલાય છે. યુવાના રિલેશનશીપમાં એવા ટ્રેંડ આવે છે જેનું નામ પણ સાંભળવા ન મળ્યું હોય. આવો જ એક ટ્રેંડ શરુ થયો છે હાર્ડબોલિંગ. તો ચાલો તમને જણાવીએ રિલેશનશીપમાં હાર્ડબોલિંગ એટલે શું  ?
 

What is Hardballing In Relationship: આજની યુવા પેઢી એટલે કે Gen Z પોતાના સંબંધ અને લાઈફસ્ટાઈલને લઈને જૂની પેટર્ન કરતા અલગ વિચાર ધરાવે છે. ડેટિંગની બાબતમાં તો Gen Z ના ટ્રેંડ ખૂબ જ ઝડપથી બદલી જાય છે. જેમાં હાલ નવો ટ્રેંડ છે હાર્ડબોલિંગનો. સોશિયલ મીડિયા અને ડેટિંગ એપ્સ પર આ શબ્દ ચર્ચામાં છે. આજે તમને જણાવીએ ડેટિંગમાં હાર્ડબોલિંગ એટલે શું અને આ ટ્રેંડ રિલેશનશીપ માટે સારો છે કે નહીં.

હાર્ડબોલિંગ એટલે શું ?

હાર્ડબોલિંગનો અર્થ થાય છે કે સંબંધની શરુઆતથી જ પોતાની અપેક્ષા અને ઈરાદા સ્પષ્ટ કરી દેવા. એટલે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ડેટિંગ શરુ કરે છે ત્યારે તે ખુલ્લમ ખુલ્લા જણાવી દે છે કે રિલેશનશીપમાં તેનો ઈરાદો અને અપેક્ષા કેવી છે. જેમકે તે કેજ્યુઅલ રિલેશન ઈચ્છે છે, લોંગ ટર્મ માટે સીરિયસ સંબંધ શોધે છે. હાર્ડબોલિંગમાં ગોળ ગોળ વાતો ફેરવવાની નથી હોતી. બધી જ વાત સ્પષ્ટ કરી દેવાની હોય છે જેથી સામેની વ્યક્તિ વધારે અપેક્ષા ન રાખે. જેમકે કોઈ વ્યક્તિ લગ્ન કરવાના ઈરાદાથી ડેટિંગ કરે છે તો શરુઆતમાં જ પાર્ટનરને જણાવી દેશે કે તેનો ઈરાદો લગ્નનો છે. જો કોઈ ટાઈમ પાસ કરવા ઈચ્છે તો તે પણ જણાવી દેશે કે તે સીરીયસ નથી. 

શા માટે Gen Z માં હાર્ડબોલિંગ પોપ્યુલર ?

આજની જનરેશન સમય અને લાગણી બંનેને મહત્વ આપે છે. તે ફેક પ્રોમિસ અને અધુરી અપેક્ષાઓમાં સમય બરબાદ કરવા નથી માંગતી એટલે તેમને હાર્ડબોલિંગ ઈમાનદારીથી ક્લીયર વાત કરવાની તક આપે છે. આ ટ્રેંડથી ગેરસમય અને બ્રેકઅપ થવાનું જોખમ પણ ઘટી જાય છે. 

હાર્ડબોલિંગના ફાયદા

- બંને પાર્ટનરને શરુઆતથી જ ખબર હોય છે કે સંબંધ કેવી રીતે ચાલવાનો છે. 
- પાર્ટનરના ઈરાદા મેચ ન થાય તો સંબંધ પુરા થઈ જાય છે જેના કારણે સમય અને લાગણી વેસ્ટ નથી થતા
- સંબંધમાં ખોટી વાતો, સીક્રેટ કે વધારે અપેક્ષાઓને સ્થાન જ નથી હોતું. જેના કારણે સમસ્યા પણ વધતી નથી. 
- સંબંધમાં પહેલાથી જ બધા ખુલાસા કરી દેવામાં આવે છે જેના કારણે માનસિક શાંતિ અને સ્પષ્ટતા રહે છે. 

હાર્ડબોલિંગના નુકસાન

- ક્યારેક શરુઆતમાં કરેલી ક્લીયારિટી સંબંધને નેચરલી આગળ વધવા નથી દેતી
- દરેક વસ્તુ માટે રુટ સેટ કરવાની આદત સંબંધો માટે સારી નથી.
- શરુઆતથી જ શરતો મુકી દેવાથી સામેની વ્યક્તિ સહજ થઈ શકતી નથી. 
- ઘણીવાર એવું પણ બને કે રિલેશનશીપમાં સીરિયસ ન થવાની સ્પષ્ટતા કરી હોય પણ બે માંથી એક વ્યક્તિ સીરીયસ થઈ જાય તો આ સ્થિતિમાં તકલીફ થઈ શકે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

