Relationship Tips: કોલ રિસીવ ન થાય તો પણ બ્રેકઅપ કરી નાખે Gen Z, જાણો તેના કારણો
Relationship Tips: Gen Z સંબંધોને લઈ મુક્ત વિચાર ધરાવે છે. પરંતુ તેમનામાં સ્ટેબિલિટી અને ધીરજનો અભાવ પણ જોવા મળે છે. નાની-નાની વાતમાં પણ તેમના સંબંધો તુટી શકે છે. આવું થવાનું શું કારણ છે ચાલો જાણીએ.
Relationship Tips: આજના ડિજિટલ યુગમાં સંબંધોની પરિભાષા બદલી રહી છે. ખાસ કરીને Gen Z એટલે કે 1997 થી 2012 વચ્ચે જન્મેલા યુવાનો રિલેશનશીપની બાબતમાં પહેલાની સરખામણીએ વધારે સંવેદનશીલ અને અનસ્ટેબલ છે. તેઓ નાની નાની વાતમાં નારાજ થઈ જાય છે અને વાત બ્રેકઅપ સુધી પણ પહોંચી જાય છે. એક સર્વેમાં એવું પણ સામે આવ્યું છે કે કોલ ન ઉપાડવા, મેસેજનો રિપ્લાય ન કરવો, સોશિયલ મીડિયા પર એક્ટિવ ન હોવું તેવા કારણોસર પણ બ્રેકઅપ થઈ જાય છે. આ સ્થિતિમાં પ્રશ્ન થાય કે નવી પેઢીના સંબંધો આટલા નબળા શા માટે થઈ ગયા છે ?
Gen Z ની લાઈફસ્ટાઈલ ફાસ્ટ પેસ્ડ છે. તેમને દરેક વસ્તુ તુરંત જોઈએ એ પછી જાણકારી હોય, સુવિધા હોય, ઈમોશન સપોર્ટ હોય તે તેમની વાતનો જવાબ હોય. તેઓ પોતાના પાર્ટનર પાસેથી પણ તુરંત જ રિસ્પોન્સ મળે તેવી અપેક્ષા રાખે છે. કોલ રિસીવ ન થાય કે મેસેજનો જવાબ ન મળે તો તે વાતને Gen Z ઈગ્નોર કરવું કે બેવફાઈ તરીકે જુએ છે.
આ સિવાય સંબંધો રિયલ કરતાં વધારે વર્ચુઅલ થઈ ગયા છે. Gen Z માટે ચેટ, વીડિયો કોલ, સોશિયલ મીડિયા મહત્વના થઈ ગયા છે. જો બે વ્યક્તિ વચ્ચે ડિજિટલ કનેકશન નબળું હોય તો સંબંધ જોખમમાં મુકાઈ જાય છે. જો કોઈ એક પાર્ટનર ઓનલાઈન ન રહે તો તેનાથી ઈનસિક્યોરિટી ઊભી થઈ જાય છે.
Gen Z પોતાને ઈમોશનલી વધારે એક્સપ્રેસ કરે છે. પરંતુ તે પાર્ટનર પાસેથી પણ તે લેવલનું જ ઈન્વોલ્વમેન્ટ ઈચ્છે છે. જો પાર્ટનર તેના કામ, અભ્યાસ કે અન્ય કામના કારણે અવેલેબલ ન હોય તો અપેક્ષા પુરી થતી નથી અને ગુસ્સો તેમજ નારાજગી બ્રેકઅપ સુધી પહોંચી જાય છે.
ઝડપથી બદલતા જીવન અને સંબંધોમાં ફ્લેક્સિબલ વિચાર ઈમોશનલ કનેકશનને નબળા કરે છે. ઘણીવાર લોકો એકલતાથી બચવા માટે પણ સંબંધોમાં આવે પરંતુ સમજનો અભાવ હોવાથી સંબંધ ટકતા નથી અને નાની વાત પણ બ્રેકઅપ થઈ જાય છે.
