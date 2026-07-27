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Gentle Parenting: જેન્ટલ પેરેન્ટિંગમાં બાળકો સામે માતા-પિતાએ કેવું વર્તન કરવું અને કેવું નહીં જાણો

Gentle Parenting Tips: નાના બાળક ઘરમાં જે જોવે છે તે સૌથી પહેલા શીખે છે. એટલા માટે જ આજકાલ જેન્ટલ પેરેન્ટિંગ પર ભાર મુકવામાં આવે છે. જેન્ટલ પેરેન્ટિંગમાં માતા-પિતાએ બાળક સામે કેવું વર્તન કરવું અને કેવું નહીં ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 27, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:02 PM IST
Gentle Parenting: જેન્ટલ પેરેન્ટિંગમાં બાળકો સામે માતા-પિતાએ કેવું વર્તન કરવું અને કેવું નહીં જાણો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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જેન્ટલ પેરેન્ટિંગમાં બાળકો સામે માતા-પિતાએ કેવું વર્તન કરવું અને કેવું નહીં જાણો
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