/Gentle Parenting: જેન્ટલ પેરેન્ટિંગમાં બાળકો સામે માતા-પિતાએ કેવું વર્તન કરવું અને કેવું નહીં જાણો

Gentle Parenting Tips: ઘરમાં 5-6 વર્ષનું બાળક હોય તો માતા પિતા એવું માની લેતા હોય છે કે તેને કંઈ ખબર નહીં પડે પરંતુ આ સૌથી મોટી ભૂલ છે. બાળક બોલી ન શકતું હોય કે પછી ઉંમરમાં નાનું હોય તેનો અર્થ એવો નથી કે માતા-પિતાના વર્તનને તે સમજી ન શકતા હોય. આજકાલ લોકો બાળકના ઉછેરમાં જેન્ટલ પેરેન્ટિંગને મહત્વ આપે છે. ત્યારે એ જાણવું જરૂરી છે કે જેન્ટલ પેરેન્ટિંગમાં માતા પિતાએ બાળક સામે કેવું વર્તન કરવું અને કેવું નહીં.
બાળક નાનું હોય તો પણ માતા પિતાનું વર્તન, તેમની વાણી અને ઘરના વાતાવરણમાંથી જ બધું શીખે છે. એટલા માટે જ જો તમારા ઘરમાં પણ નાનું બાળક હોય અને તમે જેન્ટલ પેરેન્ટિંગ દ્વારા તેને ઉછેરવા માંગો છો તો આ 5 વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. ઘરમાં બાળકની સામે પોતાના વ્યવહાર અને વાણી પ્રત્યે પણ સજાગ રહેવું જોઈએ. કારણ કે બાળક ઘરમાં જે જોશે તેને જ ગ્રહણ કરશે અને તેઓ જ સ્વભાવ તેનો પણ થશે.
ઘરના લોકોનું સન્માન કરો
ઘરમાં નાના બાળકની સામે માતા-પિતા એકબીજાનું અપમાન કરે કે ઘરના વડીલોનું કે અન્ય લોકોનું અપમાન કરે તો બાળક માટે પણ આવું વર્તન સામાન્ય બની જશે. બાળક જ્યારે મોટું થશે ત્યારે તેના માટે પણ કોઈનું અપમાન કરવું તે મોટી વાત નહીં રહે. એટલા માટે જ ઘરમાં દરેક વ્યક્તિ પ્રત્યે સન્માન રાખો અને બાળકની સામે ક્યારેય કોઈ માટે ખરાબ શબ્દોનો ઉપયોગ કરવો નહી.
બાળકની સામે ઝઘડો ન કરવો
બાળક નાનું હોય ત્યારે તેની સામે ક્યારેય માતા પિતાએ ઝઘડો કરવો નહીં. વારંવાર માતા પિતાને ઝઘડતા જુએ તો બાળકના મન પર ખરાબ અસર પડે છે. બાળકના મનમાં જે ડર અને ભય ઉભો થશે તે તેને જીવનભર નડતરરૂપ થશે. તેથી કોઈપણ પ્રકારે મતભેદ થયા હોય તો પણ બાળકની સામે ઝઘડો કરવાનું ટાળો. ઘરમાં હંમેશા સકારાત્મક અને શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રાખવું.
ગુસ્સો કરવાનું ટાળો
જો તમારા ઘરમાં નાનું બાળક હોય તો તેની સામે ગુસ્સો કરવો કોઈ સાથે ઝઘડો કરવો કે કોઈને અપશબ્દો કહેવાનો પણ ટાળવું. કોઈપણ સ્થિતિ હોય બાળકની સામે વધારે ગુસ્સો બતાવવો નહીં. જો તમે બાળકની સામે પણ ક્રોધમાં ઝઘડા કરશો તો બાળકને પણ એવું જ લાગશે કે દરેક સમસ્યાનું સમાધાન આવી રીતે જ આવે છે પરંતુ જો તમે શાંતિપૂર્ણ રીતે સમસ્યાનું સમાધાન લાવશો તો બાળક પણ તે વાતના મહત્વને સમજ છે.
સારી ભાષાનો ઉપયોગ કરવો
ઘરમાં બાળકો હોય તો પોતાના શબ્દો પર હંમેશા કંટ્રોલ રાખવો.. બાળકની સામે મજાક મસ્તીમાં પણ એવી કોઈ ભાષા વાપરવી નહીં જેની ખરાબ અસર તેની માનસિકતા પર પડે. ઘણા લોકો વાતચીતમાં હસતા મોઢે અપશબ્દો બોલતા હોય છે, બીજાની નિંદા કરતા હોય છે, નકારાત્મક વાતો કરતા હોય છે. આવી આલોચનાની અસર પણ બાળકના મગજ પર પડે છે. ત્યાર પછી બાળક માટે પણ બીજાની નિંદા કરવી, બીજાને અપશબ્દ કહેવા એ વાત નોર્મલ થઈ જાય છે. ઘણી વખત અપશબ્દો નો અર્થ પણ બાળકને ખબર નથી હોતી અને તે રમતા રમતા ખરાબ શબ્દો બોલવા લાગે છે તેનું કારણ હોય છે કે તેને ઘરમાં જ આવા શબ્દો નોર્મલી સાંભળ્યા હોય છે.
ભૂલ સ્વીકારી માફી માંગો
જો તમે ઈચ્છો છો કે તમારું બાળક ભૂલ કર્યા પછી વાતો છુપાવે નહીં તો તેની સામે પોતાની ભૂલ સ્વીકારવાની આદત પાડો. ઘરમાં કોઈ કારણસર તમારી ભૂલ થઈ જાય તો બાળકોની સામે તેને સ્વીકારો અને જરૂરી હોય તો માફી પણ માંગો આમ કરશો તો બાળકને પણ સમજાશે કે કોઈ ભૂલ થાય તો તેને છુપાવવાની ન હોય તેને સ્વીકારી સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવાનો હોય ધીરે ધીરે બાળક પોતાની જવાબદારી અને ઈમાનદારીનું મહત્વ શીખશે. અને બાળક વાતો છુપાવવાની ભૂલ ક્યારેય નહીં કરે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)