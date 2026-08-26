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Kids Phone Addiction: આ 5 કામ કરવાનું શરુ કરો, બાળક જાતે જ ફોન હાથમાં લેવાનું બંધ કરી દેશે

Kids Phone Addiction: ઘરના બાળકો દિવસમાં મોટાભાગનો સમય ફોનમાં વીડિયો જોઈને કે ગેમ રમીને પસાર કરી રહ્યા છે તો આજથી જ આ 5 કામ કરવાનું શરુ કરો. આ 5 ટીપ્સ અપનાવશો તો બાળક જાતે જ ફોન લેવાનું બંધ કરી દેશે. માતાપિતાએ એક પણ શબ્દ કહેવો નહીં પડે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 26, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:57 PM IST
Kids Phone Addiction: આ 5 કામ કરવાનું શરુ કરો, બાળક જાતે જ ફોન હાથમાં લેવાનું બંધ કરી દેશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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