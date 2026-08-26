/Kids Phone Addiction: આ 5 કામ કરવાનું શરુ કરો, બાળક જાતે જ ફોન હાથમાં લેવાનું બંધ કરી દેશે

Kids Phone Addiction: બાળકને જમતી વખતે ફોન જોવો હોય છે, બાળક આખો દિવસ ફોનમાં વીડિયો જોવે છે, બાળક ફોનમાં ગેમ રમે છે... માતાપિતાની આવી ફરિયાદો આજના સમયમાં સતત વધતી જાય છે. નાના બાળકો દેખાદેખીમાં ફોન યુઝ કરવા લાગે છે અને તેમને પછી આદત થઈ જાય છે. ઘણીવાર ઘરના મોટા લોકોને ફોનમાં વ્યસ્ત જોઈને પણ બાળકોમાં મોબાઈલનો ક્રેઝ વધે છે. કારણ કોઈપણ હોય બાળકનો સ્ક્રીન ટાઈમ વધી ગયો હોય તો આ આદત છોડાવવી જરૂરી છે. બાળકને ખીજાયા વિના તેની મોબાઈલની આદત છોડાવવી હોય તો શું કરવું ચાલો જાણીએ.
બાળકનો સ્ક્રીન ટાઈમ ઓછો કરવાની ટીપ્સ
બાળકને ફોનની આદત થઈ ગઈ હોય તે એકવારમાં ફોન છોડશે નહીં અને આમ કરવું પણ નહીં. તેનાથી અસર એક કે બે દિવસ જ દેખાશે. બાળકની આદતમાં કાયમી ફેરફાર કરવો હોય તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કામ કરો. તેના માટે નીચે દર્શાવેલા 5 સ્ટેપ ફોલો કરો.
સ્ક્રીન ટાઈમ લિમિટ નક્કી કરો
બાળકને મોબાઈલની આદત હોય તો એકદમથી ફોન આપવાનું જ બંધ કરી દેવાને બદલે બાળક માટે સ્ક્રીન ટાઈમ લિમિટ સેટ કરો. જેમકે દિવસ દરમિયાન ફક્ત 30 કે 40 મિનિટ ફોન લેવાનો. બાળકને આ વાત સરળતાથી સમજાવવા માટે એક ટાઈમટેબલ બનાવો. જેમાં સ્કુલ, હોમવર્ક, રમવા જવું અને સ્ક્રીન ટાઈમ બધા માટે ટાઈમ લખેલા હોય. ટાઈમ ટેબલ બનાવવાથી બાળકને એવું પણ નહીં લાગે કે તમે ફોન માટે આ કરી રહ્યા છો.
ટાઈમ લિમિટ પુરી થાય તે પહેલા બાળકને જણાવો
ટાઈમ લિમિટ પુરી થાય એટલે બાળકના હાથમાં તુરંત ફોન લઈ લેવાની ભુલ કરવી નહીં. આમ કરવાથી બાળક ગુસ્સે થશે અને જીદ પણ કરશે. તેના બદલે ટાઈમ લિમિટ પુરી થવાની હોય તેની 5 મિનિટ પહેલા તેને જણાવી દો. બાળકને જણાવો કે તેની પાસે લાસ્ટ 5 મિનિટ્સ છે. આ ટાઈમમાં ગેમ પુરી કરે અથવા વીડિયો પુરો કરી ફોન મુકી દે.
ઘરના લોકો માટે સ્ક્રીન ફ્રી ટાઈમનો નિયમ
જો તમારે બાળકને સ્ક્રીનથી દુર રાખવું છે તો ઘરના અન્ય લોકોએ પણ તેમાં સહકાર આપવો પડે. બાળકને ફોનની ના કહો અને તેની સામે જ ઘરના અન્ય લોકો ફોન લઈને બેસે તો બાળક જીદ કરશે. એટલે ઘરના લોકો માટે પણ સ્ક્રીન ફ્રી ટાઈમ નક્કી કરો. જેમકે સાથે બેસીને જમતી વખતે ફોન યુઝ ન કરવો, ટીવી જોતી વખતે ફોન યુઝ ન કરવો, બધા સાથે હોય ત્યારે ફોન યુઝ ન કરવો. આમ કરવાથી બાળક પણ ફોન યુઝ કરવાની જીદ નહીં કરે.
બાળકના સમયને રસપ્રદ બનાવો
સૌથી મહત્વનું સ્ટેપ આ છે. જેમાં તમારે પણ બાળક માટે એક્ટિવ થવું પડશે. બાળક પાસેથી ફોન કે ટેબલેટ છોડાવી તેની સાથે રસપ્રદ એક્ટિવિટી કરો. જેથી બાળક કંટાળે નહીં. ફોન યુઝ કર્યા પછી બાળક પાસે કરવા માટે કંઈ નહીં હોય તો તેને કંટાળો આવશે. એટલે સ્ક્રીન ટાઈમ પુરો થાય પછી બાળક સાથે કોઈ સારી એક્ટિવિટી કરો અથવા તેની સાથે રમો. જેથી બાળકના મનમાંથી મોબાઈલનો વિચાર નીકળી જાય.
બાળકને બીઝી કરવા ફોન આપવાનું ટાળો
બાળકનો સ્ક્રીન ટાઈમ ઓછો કરવાની વાતમાં શરુઆતમાં જુસ્સો હોય અને પછી ધીરે ધીરે માતાપિતા ટાઈમ આપવાનું બંધ કરી દે છે. આવું ન કરવું. આ સિવાય ઘણીવાર એવું થાય છે કે અચાનક જરૂરી કામ આવી જાય કે ગેસ્ટ આવે ત્યારે બાળક માટે બનાવેલા નિયમ તોડી માતાપિતા તેને ફોન આપી દે છે. આમ કરવાથી બાળક સમજી જશે કે જ્યારે ગેસ્ટ આવે ત્યારે મનમાની કરી શકાય. આવું ન કરો. બાળકને બીઝી કરવા માટે ફોન આપવાની ભુલ નિયમ બનાવ્યા પછી ન કરવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)