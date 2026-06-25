/Ghostlighting: રિલેશનશીપમાં સૌથી ખરાબ ટોર્ચર છે ઘોસ્ટલાઈટિંગ, પાર્ટનરના આ 4 સંકેતો પરથી સમજો સ્થિતિને

Ghostlighting: રિલેશનશીપમાં સ્થિતિ દિવસેને દિવસ ખતરનાક થતી જાય છે. અત્યારે તો સ્થિતિ એવી છે કે રિલેશનશીપમાં હોય તેને પ્રેમમાં દગો મળવા ઉપરાંત જીવની ચિંતા પણ રહે છે. આ સ્થિતિમાં જો પાર્ટનરના વર્તનમાં અચાનક ફેરફાર જોવા મળે તો સમયસર સતર્ક થઈ જવું જોઈએ. આજે તમને સંબંધોમાં જોવા મળતાં સૌથી ખરાબ ટોર્ચર ઘોસ્ટલાઈટિંગ વિશે જણાવીએ.
ઘોસ્ટલાઈટિંગ એટલે શું ?
જો તમને ઘોસ્ટલાઈટિંગ એટલે શું તે નથી ખબર તો ચાલો સૌથી પહેલા તેના વિશે જાણીએ. ઘોસ્ટલાઈટિંગ એટલે કે પાર્ટનર રિલેશનશીપમાં હોય પણ ક્યારેક સાથે હોય અને ક્યારેક અચાનક ગાયબ થઈ જાય. કારણ જણાવ્યા વિના અચાનક અલગ થઈ જવું અને પછી ફરીથી લાઈફમાં આવી જવું. આ સ્થિતિને ઘોસ્ટલાઈટિંગ કરવામાં આવે છે.
ઘોસ્ટલાઈટિંગ શા માટે સૌથી ખરાબ ?
ઘોસ્ટલાઈટિંગ એટલા માટે સૌથી ખરાબ ગણાય છે જે કે તેમાં જે વ્યક્તિ નિર્દોષ હોય છે તે સતત એ વાતની ચિંતામાં રહે છે કે તેમની વચ્ચે રિલેશનશીપ છે કે નહીં, સંબંધોમાં સ્યોરિટી હોતી નથી. પાર્ટનર અચાનક ક્લોઝર આપ્યા વિના ગાયબ થઈ જાય અને જ્યારે લાગે કે લાઈફમાં આગળ વધી રહ્યા છે ત્યારે ફરીથી તે જ વ્યક્તિ સામે આવી જાય. જાણે કંઈ થયું જ ન હોય. આ સ્થિતિ સૌથી ખરાબ ટોર્ચર જેવી લાગે છે. જેમાં એક વ્યક્તિ સતત માનસિક ચિંતામાં સમય પસાર કરે છે.
ઘોસ્ટલાઈટિંગના સંકેતો
ગાયબ થવું અને પછી પાછું આવવું
ઘોસ્ટલાઈટિંગના સંકેતોમાં સૌથી પહેલા આવે છે પાર્ટનર તમારી લાઈફમાં આવ જા કરે. જ્યારે સાથે હોય ત્યારે તમારા હોય અને ગાયબ થઈ જાય તો કંઈ જ જણાવે પણ નહીં. દિવસો સુધી ગાયબ રહ્યા પછી અચાનકથી લાઈફમાં ફરીથી આવી જાય અને એવું વર્તન કરે જાણે તેણે કંઈ કર્યું જ નથી. બધું નોર્મલ છે.
વારંવાર ઝઘડા કરવા
ઘોસ્ટલાઈટિંગમાં પાર્ટનરને જ્યારે ગાયબ થવું હોય ત્યારે તે વારંવાર ઝઘડા કરે છે. જેમની સાથે ઘોસ્ટલાઈટિંગ થયું હોય તે રિલેટ કરી શકશે કે પાર્ટનર નાની-નાની વાતોમાં ઝઘડા કરે અને પછી અચાનક ક્લોઝર આપ્યા વિના ગાયબ થઈ જાય. આવું તે જાણી જોઈને કરતાં હોય છે જેથી તે સામેની વ્યક્તિને સતત મુંજવણમાં રાખે.
ભુલો કાઢવી
ઘોસ્ટલાઈટિંગ કરતાં વ્યક્તિના વર્તનનું ત્રીજું લક્ષણ છે કે તે પોતાના પાર્ટનરની ભુલ દરેક વાતોમાં કાઢે છે. જો તમારા પાર્ટનર તમને બીજા સાથે કંપેર કરી તમારી ભુલો કાઢતો હોય તો સમજી લેજો તે ઘોસ્ટલાઈટિંગ કરે છે. આવા સંબંધમાંથી સમય રહેતા બહાર આવી જવું.
પાર્ટનર પાસે માફી મંગાવે
ઘોસ્ટલાઈટિંગ કરનાર વ્યક્તિ એટલી હદે ટોક્સિક હોય કે તે તમારી પાસે વારંવાર માફી મંગાવે. ઘણા લોકો આવું સહન પણ કરી રહ્યા હશે. નાની વાતનો પાર્ટનર એટલો મોટો ઈસ્યુ બનાવી દેશે કે વાતને પુરી કરવા તમારી માફી ન હોય તો પણ તમે માફી માંગી લેશો. આવા વર્તન પછી પાર્ટનર તમારી લાઈફમાંથી અચાનક ગાયબ થઈ જાય. જેથી તમે કારણ વિના પણ પોતાની જાતને દોષી માનતા રહો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)