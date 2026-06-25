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Ghostlighting: રિલેશનશીપમાં સૌથી ખરાબ ટોર્ચર છે ઘોસ્ટલાઈટિંગ, પાર્ટનરના આ 4 સંકેતો પરથી સમજો સ્થિતિને

Ghostlighting: રિલેશનશીપમાં બધું બરાબર ચાલતું હોય અને અચાનક પાર્ટનર એવું વર્તન કરે કે જાણે તેની લાઈફમાં તમે છો જ નહીં તો તે સ્થિતિ સૌથી ખરાબ મેન્ટલ ટોર્ચર બની જાય છે. આ સ્થિતિને ઘોસ્ટલાઈટિંગ કહેવામાં આવે છે. ઘોસ્ટલાઈટિંગ વ્યક્તિની માનસિક હાલત ખરાબ કરી નાખે છે. આ સ્થિતિમાં એટલો ટ્રોમા થઈ જાય કે બીજીવાર કોઈપર વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ લાગે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 25, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:13 PM IST
Ghostlighting: રિલેશનશીપમાં સૌથી ખરાબ ટોર્ચર છે ઘોસ્ટલાઈટિંગ, પાર્ટનરના આ 4 સંકેતો પરથી સમજો સ્થિતિને
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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