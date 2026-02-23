Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝRelationship

Red Flag: રિલેશનશીપમાં હોય તે છોકરીએ ક્યારેય ન કરવા આ 5 કામ, આ કામોનું પરિણામ હોય છે બ્રેકઅપ

Red Flag: રિલેશનશીપમાં છોકરીઓ કેટલીક ભુલો કરે તો તેનું પરિણામ બ્રેકઅપ જ હોય છે. આજે તમને છોકરીઓ દ્વારા સંબંધોમાં થતી આ ભુલ વિશે જણાવીએ. છોકરીઓ રિલેશનશીપમાં આ 5 કામ કરતી રહે તો તેનું પરિણામ મોટાભાગે સંબંધોનો અંત હોય છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 23, 2026, 12:15 PM IST
  • છોકરીઓ રિલેશનશીપમાં આ 5 કામ કરતી રહે તો તેનું પરિણામ મોટાભાગે સંબંધોનો અંત હોય છે.
  • ચાલો જાણીએ રિલેશનશીપને જાળવી રાખવા માટે યુવતીઓએ કઈ ભુલો ન કરવી જોઈએ. 

Trending Photos

Red Flag: રિલેશનશીપમાં હોય તે છોકરીએ ક્યારેય ન કરવા આ 5 કામ, આ કામોનું પરિણામ હોય છે બ્રેકઅપ

Red Flag: સંબંધોનો આધાર બે વ્યક્તિની સમજદારી, પ્રેમ અને વિશ્વાસ પર હોય છે. પરંતુ જ્યારે સંબંધમાં ઈર્ષા, અવિશ્વાસ અને અહમ વધી જાય છે ત્યારે સંબંધ ખરાબ થવા લાગે છે. મોટાભાગે યુવકોના રેડ ફ્લેગ, તેના સ્વભાવ અને ભુલો વિશે ચર્ચા થતી હોય છે કે કેવી રીતે તેમની આદતના કારણે સંબંધ તુટે પરંતુ રિલેશનશીપમાં યુવતીઓ પણ કેટલીક ભુલો કરતી હોય છે. શરુઆતમાં તો આ ભુલની વધારે અસર જણાતી નથી પરંતુ સમય જતા આ ભુલનું પરિણામ બ્રેકઅપ તરીકે સામે આવે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

યુવતીઓના સ્વભાવમાં રિલેશનશીપની શરુઆત પછી આવતા ફેરફારના કારણે તેઓ આ 5 કામ કરવાનું શરુ કરી દે છે. આ કામ એવા છે જેના વિશે યુવતીઓને લાગે છે કે તે નોર્મલ છે પરંતુ તેનું પરિણામ ખરાબ આવે છે. તો ચાલો જાણીએ રિલેશનશીપને જાળવી રાખવા માટે યુવતીઓએ કઈ ભુલો ન કરવી જોઈએ. 

યુવતીઓના વર્તનના 5 રેડ ફ્લેગ

અસુરક્ષાની ભાવના

સંબંધમાં પોતાના પાર્ટનર પર જેટલો વિશ્વાસ હોવો જરૂરી છે એટલો જ વિશ્વાસ પોતાના પર પણ હોવો જોઈએ. કારણ કે જો સંબંધમાં યુવતી સતત ઈનસિક્યોર અનુભવ કરે તો તે એવી હરકતો કરવા લાગે છે જે બ્રેકઅપનું કારણ બની શકે છે. અસુરક્ષાની ભાવનામાં યુવતીઓ પાર્ટનરના ફોન ચેક કરે, સોશિયલ મીડિયા ચેક કરે, તે ક્યાં છે કોની સાથે છે તે બધું જાણવા પ્રયત્ન કરતી રહે છે. આવી હરકતો ધીરે ધીરે સંબંધ ખરાબ કરે છે. 

યુવકને બદલવાનો પ્રયત્ન કરવો

મોટાભાગની યુવતીઓ જાણતા કે અજાણતા આ કામ કરે છે. જે વ્યક્તિ સાથે પ્રેમ થયો હોય થોડા સમયમાં તેનામાં જ બદલાવ લાવવા માટે પ્રયત્ન શરુ કરી દે છે. પોતાની પસંદ અનુસાર અને પોતાને ગમે તે રીતે યુવકને બદલવાના પ્રયત્ન શરુ થઈ જાય છે. શરુઆતમાં યુવક પણ પોતાનામાં ફેરફાર કરશે પરંતુ આવું લાંબો સમય ચાલતું નથી. તેથી સામેની વ્યક્તિને બદલવાનો પ્રયત્ન ન કરો અને જે વ્યક્તિ જેવી હોય તેવો સ્વીકાર કરો.

નાની-નાની વાત પર ઝઘડા કરવા

યુવતીઓના સ્વભાવનો આ પણ મોટો રેડ ફ્લેગ છે. પાર્ટનર પોતાની ઈચ્છા અનુસાર વર્તન ન કરે, સરપ્રાઈઝ ન આપે, કોલ પર જવાબ ન આપે, મેસેજના રિપ્લાય ન કરે જેવી વાતો પર પણ ઝઘડા થતા હોય છે. આવા સમયે સૌથી પહેલા સામેની વ્યક્તિની પરિસ્થિતિ વિશે જાણી લેવું જોઈએ. 

જૂની વાતો પર ટોન્ટ મારવા

યુવતીઓના સ્વભાવના આ રેડ ફ્લેગના કારણે પણ સંબંધ ખરાબ થઈ જાય છે. પાર્ટનરની જૂની ભુલો કે તેની પાસ્ટ લાઈફ વિશે જાણ્યા પછી જ્યારે પણ ઝઘડો થાય ત્યારે તેને જૂની વાતો યાદ કરાવી ટોન્ટ મારવાની આદત સૌથી ખરાબ ગણાય છે. આવી રીતે જૂની વાતો પર ઝઘડા કરવાથી સંબંધ ધીરે ધીરે પુરો થવા લાગે છે. સાથે જ સામેની વ્યક્તિના મનમાં તમારા માટે લાગણી પણ ઓછી થવા લાગે છે.

પોતાની સોશિયલ લાઈફ ખતમ કરી લેવી

યુવતીઓ જ્યારે કોઈ સાથે રિલેશનશીપમાં હોય ત્યારે તે પોતાની સોશિયલ લાઈફ ઝીરો કરી નાખે છે. પોતાના મિત્રો, પરિવારથી દુર થઈ જાય છે. તે સતત પોતાના પાર્ટનર સાથે જ રહેવાનું પસંદ કરે છે. જેના કારણે પાર્ટનર તરફથી અપેક્ષા વધી જાય છે. જ્યારે પાર્ટનર તેને સમય ન આપી શકે તેવી હાલત હોય ત્યારે યુવતી પરેશાન થઈ જાય છે અને પરિણામે પોતાના પાર્ટનર સાથે જ પોતાની એકલતા માટે ઝઘડો કરે છે. આવી ભુલ પણ ક્યારેય કરવી નહીં. પ્રેમ સંબંધ હોય તો પણ પોતાના મિત્રો સાથે પોતાની સોશિયલ લાઈફ જાળવી રાખવી જેથી પાર્ટનર બીઝી હોય તો તમે તમારી સોશિયલ લાઈફમાં એક્ટિવ રહી સમય પસાર કરી શકો.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Red FlagRelationship Tipsbreak upcouple goalરિલેશનશીપ ટીપ્સ

Trending news