/Extra Marital Affair: પત્નીનું અફેર પકડાય પછી શું થાય? જાણો સ્ત્રી-પુરુષના અફેર માટે કાયદામાં શું છે જોગવાઈ?

Extra Marital Affair: ભારતીય સમાજમાં લગ્નને પવિત્ર બંધન માનવામાં આવે છે. પરંતુ આધુનિકતા અને સોશિયલ મીડિયાના વધતા ચલણના કારણે પતિ પત્ની વચ્ચે ત્રીજા વ્યક્તિની એન્ટ્રી થવી એટલે કે પતિ કે પત્નીનું એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર હોવું પણ સામાન્ય વાત થતી જાય છે. છાશવારે એવી ઘટનાઓ પ્રકાશમાં આવે જેમાં પત્નીનું અફેર પતિ સામે આવતું હોય અને તેવી જ રીતે પતિના અફેરની વાતો પણ સામે આવતી હોય છે. તાજેતરમાં જ રાજકોટમાંથી પણ પતિ પત્ની ઔર વોની ઘટના પ્રકાશમાં આવી હતી. આવા મામલા સામે આવે ત્યારે મનમાં એક પ્રશ્ન પણ થતો હોય છે. પરિણીત હોવા છતાં અન્ય સાથે સંબંધ રાખનાર સ્ત્રી કે પુરુષ માટે ભારતીય કાયદામાં સજાની જોગવાઈ છે કે નહીં ? જો તમને પણ આવો પ્રશ્ન થતો હોય તો ચાલો તમને જણાવીએ એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરને લઈને ભારતીય કાયદામાં શું સજા છે?
2018 પહેલા ભારતમાં એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર ગુનાની શ્રેણીમાં આવતું. અને અફેર કરનાર દોષી સાબિત થાય તો તેને સજા થઈ શકતી હતી. પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટે 2018 માં જોસેફ શાઈન વિરુદ્ધ ભારત સંઘ મામલે ચુકાદો આપતાં ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 497 ને અસંવૈધાનિક જાહેર કરી. જેના કારણે હવે અફેર અપરાધ નથી ગણાતું.
અફેરના હાનિકારક પરિણામો
ભારતીય કાયદા અનુસાર એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર કોઈ ગુનો નથી. એટલા માટે એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર છે તે વાતને લઈને કોઈની ધરપકડ થઈ શકે નહીં અને તેને જેલની સજા ન થઈ શકે. પરંતુ તેનો મતલબ એવો નથી કે એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર યોગ્ય છે. એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર સાબિત થાય તો વ્યક્તિને કેટલાક હાનિકારક પરિણામ ભોગવવા પડે છે. જે તેના પર આર્થિક બોજ વધારી શકે છે.
પતિના અફેર પર વળતરની માંગ
એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર સંબંધિત એક કેસમાં દિલ્હી હાઇકોર્ટે એક સમયે એવો ચુકાદો આપ્યો હતો કે પતિ કે પત્નીના એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરના કારણે સામેના પક્ષને જો આર્થિક, માનસિક કે સામાજિક ક્ષતિ પહોંચી હોય તો તે નુકસાન બદલ વ્યક્તિ આર્થિક વળતરની માંગ કરી શકે છે. એટલે કે પતિના અફેરના કારણે જો પત્નીને માનસિક કે સામાજિક હાનિનો સામનો કરવો પડે તો પત્ની પતિ પાસેથી આર્થિક વળતરની માંગ કરી શકે છે અને પતિએ આર્થિક વળતર આપવું પણ પડે.
પત્નીના અફેર પર વળતર બંધ થઈ શકે
તેવી જ રીતે જો પતિ એ સાબિત કરે કે તેની પત્નીનું એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર છે તો પત્ની આર્થિક રીતે નબળી અવસ્થામાં હોય તો પણ પતિ તેની પત્નીને ભરણપોષણ આપવાનો ઇનકાર કરી શકે છે. એટલે કે પતિ તરફથી મળતું ભરણ પોષણ એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરના કારણે ગુમાવવાનો વારો આવી શકે છે. પરંતુ તેના માટે પતિએ કોર્ટમાં સાબિત કરવું પડે છે કે તેની પત્નીનું એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર છે. એટલું જ નહીં એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર ડિવોર્સ લેવા માટે મહત્વનો આધાર બની શકે છે. એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરના આધારે પતિ કે પત્ની ડિવોર્સ પણ માંગી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)