Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /રિલેશનશીપ
  • /Extra Marital Affair: પત્નીનું અફેર પકડાય પછી શું થાય? જાણો સ્ત્રી-પુરુષના અફેર માટે કાયદામાં શું છે જોગવાઈ?

Extra Marital Affair: પત્નીનું અફેર પકડાય પછી શું થાય? જાણો સ્ત્રી-પુરુષના અફેર માટે કાયદામાં શું છે જોગવાઈ?

Extra Marital Affair: પત્નીનું અફેર પકડાય તો શું તેને સજા થાય ? કે પછી પતિ વિરુદ્ધ અફેરને લઈને ફરિયાદ કરી શકાય ? લગ્ન પછી થયેલા અફેરને લઈને તમારા મનમાં પણ આવા પ્રશ્નો હોય તો ચાલો તમને જણાવીએ પતિ કે પત્ની લફરાં કરતાં પકડાય તો તેના માટે કાયદામાં શું જોગવાઈ છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 18, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 12:33 PM IST
Extra Marital Affair: પત્નીનું અફેર પકડાય પછી શું થાય? જાણો સ્ત્રી-પુરુષના અફેર માટે કાયદામાં શું છે જોગવાઈ?
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
વર્ષ પૂરું થતાં પહેલાં શનિદેવ આપશે મોટી ભેટ! 4 રાશિઓને મળશે ધન-સંપત્તિનો લાભ
2
3
4
5