આ 5 મુદ્દાઓ પર પત્ની ભરણપોષણ માંગી શકતી નથી, દરેક દંપતિએ જાણવો જોઈએ આ કાયદો
maintenance law: દેશની ન્યાયિક વ્યવસ્થા અનુસાર, જો કોઈ પુરુષ તેની પત્નીને છૂટાછેડા આપે છે અને તેની પાસે બીજી કોઈ આવક નથી, તો પતિએ તેણીને માસિક ભરણપોષણ આપવું પડશે. ભરણપોષણ કોણ મેળવે છે અને શા માટે તે કેસ-દર-કેસ આધારે આધાર રાખે છે.
નવી દિલ્હીઃ ભારતીય સમાજમાં લગ્ન બે લોકો વચ્ચેનું બંધન નહીં, પરંતુ બે પરિવારનું પણ બંધન હોય છે. પરંતુ ઘણીવાર લગ્ન ચાલી શકતા નથી. આપસી ટકરાવ કે અન્ય કારણોથી વાત કોર્ટરૂમ સુધી પહોંચે છે. વાત જ્યારે ડિવોર્સની આવે છે ત્યારે ભરણપોષણ મહત્વનું પાસું બની જાય છે.
દેશની કાયદાકીય પ્રક્રિયા પ્રમાણે જો કોઈ પુરૂષ પોતાની પત્નીને છૂટાછેડા આપે છે અને પત્નીની પાસે આવકનો કોઈ વિકલ્પ નથી, તો પતિએ દર મહિને પોતાની પત્નીને ભરણપોષણ આપવું પડે છે. આવો સમજીએ શું હોય છે ભરણપોષણ? પત્નીને કયા પોઈન્ટ પર પતિ પાસેથી ન મળી શકે ભરણપોષણ? કયા આધાર પર પતિ પોતાની પત્ની પાસેથી માંગી શકે છે ભરણપોષણ...
ભરણપોષણ શું છે?
જ્યારે એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિને ખોરાક, કપડાં, રહેઠાણ, શિક્ષણ અને તબીબી સંભાળ જેવી મૂળભૂત જરૂરિયાતો માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે, ત્યારે તેને ભરણપોષણ કહેવામાં આવે છે. છૂટાછેડાના કિસ્સામાં, જો પત્ની પોતાનું ભરણપોષણ કરવામાં અસમર્થ હોય તો પતિએ તેણીને ભરણપોષણ આપવું આવશ્યક છે.
બે પ્રકારે આપવામાં આવે છે ભરણપોષણ
હિંદુ મેરેજ એક્ટ, 1955 હેઠળ ભરણપોષણ બે રીતે હોય છે. પ્રથમ- પહેલું છે વચગાળાનું ભરણપોષણ અથવા કામચલાઉ ભથ્થું. બીજું છે કાયમી ભરણપોષણ અથવા કાયમી ભથ્થું. કોર્ટમાં કેસ ચાલી રહ્યો હોય ત્યારે આપવામાં આવતી ભરણપોષણ એ વચગાળાનું ભરણપોષણ છે. તેનાથી વિપરીત, છૂટાછેડાના અંતિમ ચુકાદામાં કોર્ટ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલી રકમ માટે પતિએ તેની પત્નીને આજીવન ચૂકવણી કરવી પડે છે. આને કાયમી ભરણપોષણ કહેવામાં આવે છે.
ભરણપોષણ અંગે શું કાયદો છે?
હિન્દુ લગ્ન અધિનિયમ, 1955ની કલમ 125 હેઠળ, પતિ અને પત્ની બંને એકબીજા પાસેથી ભરણપોષણનો દાવો કરી શકે છે. ખાસ લગ્ન અધિનિયમની કલમ 36 અને 37 ભરણપોષણ માટે જરૂરી જોગવાઈઓ પૂરી પાડે છે.
ભરણપોષણ માટે કોર્ટમાં ક્યારે અરજી કરી શકાય?
ભરણપોષણનો સવાલ ત્યારે આવે છે, જ્યારે સ્ત્રી અને પુરૂષ પતિ-પત્નીની જેમ એક છત નીચે ન રહેતા હોય. બંને છૂટાછેડા ઈચ્છી રહ્યાં હોય. તેનો કેસ કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો હોય કે પૂર્ણ થઈ ગયો હોય અને અલગ થવાની શરતોને બંને પક્ષ માની રહ્યાં હોય. ભારતીય કાયદો તે માને છે કે પત્ની પોતાની આજીવિકા માટે પતિ પર નિર્ભર છે. તેવામાં પત્ની છૂટાછેડાના સમયે કોર્ટમાં ભરણપોષણની માંગ કરી શકે છે.
ભરણપોષણ નક્કી કરવામાં કોર્ટ શું જુએ છે?
કોઈપણ કેસમાં ભરણપોષણ નક્કી કરવામાં કોર્ટ કેટલીક વાતો પર ધ્યાન આપે છે. એટલે કે છૂટાછેડા કે અલગ થવાનું કારણ શું છે? ભરણપોષણ આપવા અને માંગનાર બંને પક્ષની કમાણીનો સોર્સ શું-શું છે? મહિલાની આર્થિક સ્થિતિ, જરૂરિયાતો અને જવાબદારી કેવી છે? પત્નીની આર્થિક સ્થિતિ અને જવાબદારી જેમ કે બાળકો, માતા-પિતા, આશ્રિત બ્લડ રિલેશન વગેરેની સ્થિતિ શું છે?
ભરણપોષણ કેટલું જરૂરી છે?
સામાન્ય રીતે, ભરણપોષણના કિસ્સામાં, પત્નીએ પતિના પગારના આશરે 20-25% અથવા તેનો એક ભાગ ચૂકવવો પડે છે. જો પતિ બેરોજગાર હોય, તો પણ તે તેની પત્ની અને બાળકોને ભરણપોષણ ચૂકવવા માટે બંધાયેલો છે. તે તેની મિલકતનો અમુક ભાગ તેણીને અથવા તેણીના બાળકોને પણ ટ્રાન્સફર કરી શકે છે.
પતિએ ભરણપોષણ ક્યારે ચૂકવવું પડશે?
જો પતિની આર્થિક સ્થિતિ સારી હોય, પરંતુ પત્ની નોકરી કરતી ન હોય અને તેની આર્થિક સ્થિતિ પણ નબળી હોય, તો પતિએ ભરણપોષણ ચૂકવવું પડશે. તેવી જ રીતે, જો પત્ની માનસિક રીતે બીમાર હોય, ગંભીર બીમારી હોય, અથવા અપંગ હોય, તો પતિએ પણ ભરણપોષણ ચૂકવવું પડશે. જો દંપતીને બાળકો હોય, તો પિતા તરીકે પતિએ તેમના બાળકોના ભરણપોષણનો ખર્ચ ઉઠાવવો પડશે.
કયા તબક્કે પત્ની ભરણપોષણ મેળવવા માટે હકદાર રહેશે નહીં?
જો કોઈ પત્ની કોઈ યોગ્ય કારણ વગર પોતાના લગ્નનો અંત લાવી રહી હોય અને પતિથી અલગ થઈ રહી હોય, તો તેણી ભરણપોષણ મેળવી શકતી નથી.
જો પતિ-પત્ની પરસ્પર સંમતિથી અલગ થવાનું નક્કી કરે છે, તો ભરણપોષણનો પ્રશ્ન ઊભો થતો નથી.
જો પત્ની શિક્ષિત અને કમાતી હોય, તો પણ ભરણપોષણ માંગી શકાતું નથી.
જો પત્નીનો કોઈ બીજા સાથે શારીરિક સંબંધ હોય અને તેના કારણે લગ્નનો અંત આવી રહ્યો હોય, તો તે ભરણપોષણનો દાવો કરી શકતી નથી.
જો પત્નીએ છૂટાછેડા પછી તરત જ ફરીથી લગ્ન કર્યા હોય, તો તે ભરણપોષણનો દાવો કરી શકતી નથી.
એટલે કે જો પત્નીની આવક ચાલુ છે તો કોઈ સ્થિતિમાં ભરણપોષણ ન માંગી શકે?
એવું નથી. ભરણપોષણના મામલામાં કોર્ટ બંનેની આવક અને પ્રોપર્ટી જુએ છે. જો પતિની આવક પત્ની કરતા ખૂબ વધુ છે તો આવી સ્થિતિમાં કોર્ટ પતિને ભરણપોષણ આપવાનો આદેશ આપી શકે છે. આ કેસમાં જો પત્ની પણ કમાઈ છે, પરંતુ તેની કમાણી પતિથી ઓછી છે તો ભરણપોષણ મળશે. આ દર મહિને મળી શકે છે કે એકસાથે લઈ શકાય છે. સેલિબ્રિટીના મામલામાં આવું જોવા મળે છે.
કઈ સ્થિતિમાં પતિ પોતાની પત્ની પાસે માંગી શકે છે ભરણપોષણ?
જો પતિ આર્થિક રીતે સ્વતંત્ર ન હોય અને પત્ની સ્વતંત્ર હોય, તો પતિ ભરણપોષણ માંગી શકે છે.
જો પતિ ગંભીર રીતે બીમાર હોય અને સારવાર લઈ રહ્યો હોય, અને પત્ની કમાતી હોય, તો તે પોતાની જરૂરિયાતો માટે પત્ની પાસેથી ભરણપોષણ માંગી શકે છે.
જો પતિ અપંગ હોય અથવા કોઈપણ કારણોસર ગુજરાન ચલાવવામાં અસમર્થ હોય, તો પણ ભરણપોષણનો દાવો દાખલ કરી શકાય છે.
જો પતિ માનસિક રીતે અસ્થિર હોય, તો તે ભરણપોષણ મેળવવાનો હકદાર છે.
આ બધી પરિસ્થિતિઓમાં, પત્ની ફક્ત ત્યારે જ ભરણપોષણ ચૂકવવા માટે બંધાયેલી છે જો તે આર્થિક રીતે મજબૂત, સક્ષમ અને કમાણી કરતી હોય.
જો પતિ મૃત્યુ પામે છે, તો શું સ્ત્રી તેના સાસરિયાઓ પાસેથી ભરણપોષણ માંગી શકે છે?
હાં. ભારતીય કાયદામાં એવી વ્યવસ્થા છે કે પતિના મોત બાદ વિધવા પુત્રવધૂ ભરણપોષણ કાયદા 1950ની કલમ 19 હેઠળ પોતાના સસરા પાસેથી ભરણપોષણ માંગી શકે છે. સસરા ન હોય તો સાસુ પાસેથી ભરણપોષણ માંગી શકાય છે. બંને હયાત ન હોય પરંતુ જો જેઠ છે અને સંપત્તિમાં પતિનો ભાગ હતો, તો ભરણપોષણ માંગી શકાય છે.
