/Jealous Person: તમારી સફળતા અને પ્રગતિ જોઈ કોણ તમારી ઈર્ષા કરે છે અને કોણ ખુશ થાય છે આ રીતે જાણો

How to Identifying a Jealous Person: ઘર હોય કે ઓફિસ આપણી આસપાસ કેટલાક લોકો એવા હોય છે જે આપણી સફળતા અને પ્રગતિ જોઈને ખુશ થવાને બદલે ઈર્ષા કરતા હોય. ઈર્ષાળુ લોકો પોતાની ઈર્ષાને વ્યક્ત કરતા નથી બધાની સામે તો તેઓ એવું જ વર્તન કરે કે તેઓ હિતેચ્છુ છે પરંતુ ખરેખર ઈર્ષા કરતા લોકો હિતશત્રુ હોય છે. ઈર્ષા કરનારા લોકોને ઓળખવા જરૂરી હોય છે કારણ કે તેમની ઈર્ષા આપણી પ્રગતિ અને સફળતામાં બાધા પણ બની શકે છે.
એવું તમે પણ અનુભવ્યું હશે કે તમારા કોઈ મિત્ર, સહકર્મચારી કે પરિવારના કોઈ વ્યક્તિ તમારી સામે તો સારું વર્તન કરતા હોય પરંતુ મનોમન તે તમારા માટે ખુશ ન હોય. કોઈ વ્યક્તિને તમારા પ્રત્યે ઈર્ષા છે તે જાણવું ખૂબ જ સરળ છે. તમારી આસપાસ રહેતી વ્યક્તિને તમારા પ્રત્યે ઈર્ષા છે કે નહીં તે જાણવું હોય તો તેની આ 5 હરકતો પર નજર રાખો. વ્યક્તિની આ 5 હરકતો જણાવી દેશે કે તેના મનમાં તમારા માટે ઈર્ષા છે.
ઈર્ષાળુ વ્યક્તિના 5 લક્ષણો
હંમેશા ભાગ્યને મહાન ગણાવે
જે વ્યક્તિને તમારા પ્રત્યે ઈર્ષા હોય તે વ્યક્તિ તમારી મહેનત કે પ્રયત્નના વખાણ નહીં કરે. જ્યારે પણ તમને કોઈ સફળતા કે સિદ્ધિ મળશે ત્યારે તે તમારી મહેનતને વખાણવાને બદલે એવું કહેશે કે તમને ભાગ્યનો સાથ મળ્યો એટલે તમારું કામ થયું. ઈર્ષાળુ વ્યક્તિ કોઈના સંઘર્ષ અને આવડતને ધ્યાનમાં લેતા નથી તેઓ વ્યક્તિની સફળતાને ભાગ્ય કે કોઈની દયા ગણાવી દેતા હોય છે. જો કોઈ આવું કરે તો સમજી લેવું કે તે વ્યક્તિ ઈર્ષાળુ છે.
તમારી નિષ્ફળતા પર ખુશ થશે
જે વ્યક્તિ તમારા પ્રત્યે ઈર્ષા રાખતી હોય તે વ્યક્તિ ત્યારે સૌથી વધારે ખુશ થાય છે જ્યારે તમે નિષ્ફળ થાવ કે તમારા જીવનમાં સમસ્યા આવે. જ્યારે તમે કોઈ કામમાં નિષ્ફળ થાવ કોઈ કામમાં ભૂલ થઈ જાય કે પછી તમે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જાવ તો ઈર્ષાળુ વ્યક્તિને સુખ અને શાંતિનો અનુભવ થાય છે. જો તમારી સાથે કોઈ વ્યક્તિ આવું વર્તન કરતી હોય તો સમજી લેજો કે તે ઈર્ષાળુ છે.
ખોટા વખાણ કરવા
અમુક લોકો એવા હોય છે જે ક્યારેય સાચા મનથી તમારા વખાણ કરતા નથી તેમના વખાણ ખોટા છે તે વાત તમે સ્પષ્ટ રીતે સમજી શકો છો. ઈર્ષાળુ વ્યક્તિ પણ જ્યારે વખાણ કરે છે તો તેની વાતમાં નેગેટિવિટી અને ટોંટ છુપાયેલા હોય છે. લોકો ઘણી વખત વધારે પડતા વખાણ કરવા લાગે છે.
નકલ કરવી
જે વ્યક્તિ તમારી ઈર્ષા કરતી હશે તેને ખરેખર તમારા જેવું જીવન જીવવા માંગતી હશે તેથી મનમાં ઈર્ષા હશે પણ તે તમારી નકલ પણ કરશે. મનોમન ઈર્ષા કરતા લોકો દુનિયાની સામે તમારા જેવા દેખાવાનો પ્રયત્ન કરશે.
પીઠ પાછળ બુરાઈ કરવી
ઈર્ષાળુ લોકો મોઢે તો વખાણ કરે છે પરંતુ પીઠ પાછળ અન્ય લોકોને તમારી ખામીઓ અને નિષ્ફળતાઓ વિશે જણાવવે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ પીઠ પાછળ બુરાઈ કરતી હોય તો સમજી લેવું કે તે ઈર્ષાળુ છે.. ઘણી વખત ઈર્ષાળુ વ્યક્તિ તમારી નાની ભૂલને પણ મોટી બનાવી લોકો સામે રજૂ કરે છે તેમનો એક જ ઉદ્દેશ હોય છે કે તે લોકોની સામે તમને નીચું દેખાડે..
જો તમારી આસપાસ કોઈ આવી વ્યક્તિ હોય તો તેનાથી દુર રહેવામાં જ ભલાઈ છે. ઈર્ષાળુ વ્યક્તિની સાથે રહેવા કરતાં એકલા રહેવું વધારે સારું હોય છે. કારણ કે વ્યક્તિની ઈર્ષા તેને ન કરવાના કામ પણ કરાવી શકે છે જે તમને નુકસાન કરે.
