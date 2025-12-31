Prev
Detachment: જે તમારા છે તે તમારા જ રહેશે, પ્રેમ માટે પાછળ ભાગવાને બદલે થઈ જાવ થોડા ડિટેચ

Detachment in the Relationship: સંબંધોમાં જો તમે પણ કોઈ વ્યક્તિની પાછળ ભાગી રહ્યા છો તો તેની પાછળ ભાગવાને બદલે લો ઓફ ડિટેચમેન્ટ ફોલો કરો. લો ઓફ ડિટેચમેન્ટ કેવી રીતે ફાયદો કરે છે અને તેને કેવી રીતે અપનાવવું ચાલો જાણીએ.
 

Dec 31, 2025, 05:21 PM IST

Detachment in the Relationship: તમે પણ સંબંધોની બાબતમાં આજકાલ એક વાત સાંભળી હશે કે ડિટેચ થવું. સંબંધોમાં ડિટેચ થવું એટલે અલગ થઈ જવું નહીં. જે વ્યક્તિને તમે ચાહતા હોય તેને છોડી દેવાની વાત નથી. પરંતુ રિલેશનશીપને હેલ્ધી અને ખુશહાલ બનાવવા માટે લો ઓફ ડિટેચમેન્ટને અપ્લાય કરવાની વાત છે. રિલેશનશીપ એક્સપર્ટ પણ ડિટેચમેન્ટને ખાસ ગણાવે છે. 

તમે જે વ્યક્તિને પામવા ઈચ્છો છો તેને તમે મેળવી શકો છો પરંતુ તેના માટે તેની પાછળ ભાગવાની જરૂર નથી. તમે પોતાના પ્રેમની સાથે લો ઓફ ડિટેચમેન્ટ અપ્લાય કરીને આ કામ કરી શકો છો. લો ઓફ ડિટેચમેન્ટ પ્રેમમાં જરૂરી છે અને તેનાથી વ્યક્તિ પ્રેમને જીવનમાં ટકાવી રાખવાની કળા શીખે છે. 

જે વ્યક્તિ તમારા છે તે તમારા જ રહેશે. એ તમને છોડીને જશે નહીં. અને જેને તમે ગુમાવો છો શક્ય છે કે તે તમારા માટે હોય જ નહીં. એક્સપર્ટ અનુસાર તમે કોઈ વ્યક્તિ પાછળ જેટલું ભાગો છો એટલા જ તેનાથી દુર થઈ જાવ છો. પછી તે તમારું સપનું હોય કે તમારો પ્રેમ. જ્યારે તમે કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિને વધારે ચિપકો છો તો તેને મેળવતા નથી તેને ગુમાવી બેસો છો. દરેક ઈચ્છા, દરેક વિચાર તે વ્યક્તિની આસપાસ જ ફરે છે. આ સ્થિતિમાં ગેમ ચેન્જ કરવા માટે લો ઓફ ડિટેચમેન્ટની જરૂર પડે છે. 

ડિટેચમેન્ટનો અર્થ એ નથી કે તમે કોઈને છોડી દો. તેનો મતલબ છે કે તમે પોતાની શાંતિને પ્રાથમિકતા આપો. એક્સપર્ટ અનુસાર જ્યારે તમે કોઈ વ્યક્તિથી ડિટેચ થાવ છો તો તમને સમજાઈ જાય છે કે જે વ્યક્તિ તમારી છે તે તમારી જ રહેશે. તેની પાછળ ભાગવાની જરૂર નથી. જો તમે વસ્તુ કે વ્યક્તિ પાછળ ભાગવાનું છોડી દેશો તો તે જાતે તમારી પાસે આવશે. તમે જેટલા પાછળ ભાગશો તે પણ એટલા જ દુર જશે. 

સૌથી પહેલા તો નવા વર્ષમાં પોતાની જાતને વચન આપો કે તમે કોઈ પાછળ ભાગશો નહીં. તમે તમારી એનર્જી એવા લોકો અને એવી વસ્તુઓ પર ખર્ચ નહીં કરો જે તમારા માટે નથી. અથવા તમને છોડીને જતા રહે છે. 

લો ઓફ ડિટેચમેન્ટ કેવી રીતે શીખવું ?

સૌથી પહેલા વર્તમાનમાં જીવવાનું શરુ કરો. ભૂતકાળને છોડી લો ઓફ ડિટેચમેન્ટ શીખી શકાય છે. સૌથી પહેલા પાસ્ટથી ડિટેચ થવું જરૂરી છે. ત્યારબાદ એ વાત યાદ રાખો કે તમારા કંટ્રોલમાં કંઈ જ નથી. જે થઈ રહ્યું છે તે સ્વીકારવું જ તમારા હાથમાં છે. અને વર્તમાનને સ્વીકારવું જરૂરી પણ છે. ત્રીજી અને મહત્વની વાત કે બીજામાં પોતાની ખુશી ક્યારેય મળતી નથી. પોતાની ખુશી પોતાની અંદર જ હોય છે. તેથી તમારી ખુશી તમારી અંદર શોધો. બીજા વ્યક્તિ સાથે તમારી ખુશી જોડાયેલી રહેશે ત્યાં સુધી તમે ખુશ નહીં રહી શકો. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

