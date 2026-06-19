/પતિ આ 5 આદતો અપનાવી લે તો લગ્નજીવનમાં થતા 90 ટકા ઝઘડા બંધ થઈ જાય, દરેક સ્ત્રી આ વાત પર કહેશે I Agree...

Marriage Tips: લગ્નજીવનમાં વારંવાર થતા ઝઘડા પ્રેમ અને વિશ્વાસ ઘટાડે છે. ઘણા ઘરોમાં પતિ પત્ની વચ્ચે સામાન્ય વાતમાં પણ મોટો ઝઘડો થઈ જતો હોય છે. આ વાત એવી હોય છે જેને ટાળી શકાય તેમ હોય છે. આજે તમને 5 એવી આદતો વિશે જણાવીએ જેને પુરુષ અપનાવી લે તો પત્ની સાથે થતા ઝઘડાને ટાળી શકાય છે. આ આદતો અપનાવી લેવાથી દાંપત્યજીવનમાં મધુરતા વધી શકે છે. તો તમે પણ કોઈ એવા કપલને ઓળખો છો જેમને આ ટીપ્સની જરૂર છે તો ફટાફટ તેમની સાથે શેર કરો.
કઈ આદતો અપનાવવાની ઘરમાં થતા ઝઘડા બંધ થઈ જાય ?
ગુસ્સામાં બોલવાનું ટાળો
99 ટકા સ્ત્રીઓ એ વાત સાથે અગ્રી કરશે કે પતિ જ્યારે ગુસ્સામાં બોલવાનું શરુ કરે તો ઘરમાં બધાની બોલતી બંધ થઈ જાય... એટલા માટે ગુસ્સામાં રિએક્ટ કરવાનું બંધ કરી દેવું. ગુસ્સો આવે ત્યારે કંઈપણ બોલવું નહીં. જો પુરુષ ગુસ્સામાં રિએકશન આપવાનું ટાળે અને તે સમયે ચુપ રહે તો ઝઘડો આગળ ન વધે.
પત્ની પર દોષ ઢોળવાનું ટાળો
પુરુષો મોટાભાગે પોતાની ભુલ સ્વીકારતા નથી. તે દોષ પત્ની કે બાળકો પર ઢોળી દેતા હોય છે. જો લગ્નજીવનના ઝઘડા બંધ કરવા હોય તો પત્નીને દોષ આપવાનું ટાળો. એકબીજા પર દોષારોપણ કરવાથી જ વાત વધે છે. પત્નીને દોષ આપવાને બદલે ખરેખર સમસ્યા શું છે તે જણાવો.
પત્નીને સાંભળો
જો પતિ પોતાની પત્નીને સાંભળવાની આદત રાખે તો ઝઘડા થવાનું મોટાભાગે બંધ થઈ જાય છે. પત્નીને સાંભળવાની આદત તમને ગ્રીન ફ્લેગ પતિ બનાવશે. કૈટરિના કૈફ પણ તેના અલગ અલગ ઈંટરવ્યુમાં કહી ચુકી છે કે વિક્કી કૌશલની સૌથી ખાસ વાત એ છે કે તે સારો લિશનર છે. પતિએ પત્ની માટે સારા લિશનર બનવું જોઈએ.
પત્ની માટે સમય કાઢો
પત્નીઓની સૌથી મોટી ફરિયાદ હોય છે કે પતિ પાસે તેમના માટે સમય નથી હોતો. પતિ ફોન, ઓફિસ અને મિત્રો સાથે જ સમય પસાર કરે છે. પત્નીને જ્યારે પતિ સમય આપે નહીં તો સમસ્યા થવાની જ છે. તેનાથી વિરુદ્ધ દિવસ પુરો થાય ત્યારે પતિ પોતાની પત્ની સાથે થોડો સમય બેસી વાતચીત કરવાની આદત રાખે તો ઝઘડો થવાનું કારણ જ ન બચે.
પ્રેમ વ્યક્ત કરો
પતિઓને લાગતું હોય છે કે પ્રેમ છે એટલે તો સાથે છીએ વારંવાર શું કહેવાનું ? જ્યારે પત્નીઓને વારંવાર પતિ પાસેથી સાંભળવું હોય છે કે પતિ તેને કેટલો પ્રેમ કરે છે. ખાસ કરીને 40 વર્ષની ઉંમર પછી સ્ત્રીને પતિના પ્રેમનો અનુભવ વધારે કરવો હોય છે. જો પતિ પ્રેમ વ્યક્ત કરવાની આદત રાખે તો પત્ની ખુશ જ રહે અને ઝઘડા થાય જ નહીં. પ્રેમ વ્યક્ત કરવા માટે કંઈ વધારે કરવાની પણ જરૂર નથી. ક્યારેય પત્નીને આઈ લવ યુ કહી દો, બહાર ગયા હોય તો મિસ યુ નો મેસેજ કરી દો, દિવસમાં એકવાર કોલ કરો, વીકેન્ડ પર પત્નીની થોડી હેલ્પ કરી દો. બસ આ કામ કરીને પણ પ્રેમ વ્યક્ત કરી દેશો તો તમારું કામ થઈ જશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)