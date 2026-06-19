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  • /પતિ આ 5 આદતો અપનાવી લે તો લગ્નજીવનમાં થતા 90 ટકા ઝઘડા બંધ થઈ જાય, દરેક સ્ત્રી આ વાત પર કહેશે I Agree...

પતિ આ 5 આદતો અપનાવી લે તો લગ્નજીવનમાં થતા 90 ટકા ઝઘડા બંધ થઈ જાય, દરેક સ્ત્રી આ વાત પર કહેશે I Agree...

Marriage Tips: પતિ-પત્ની વચ્ચે થતા ઝઘડામાંથી 90 ટકા ઝઘડાનું સમાધાન પતિ લાવી શકે છે. આ કામ કરવા માટે પતિએ બસ આ 5 આદતો અપનાવી લેવી. આ આદતો અપનાવી લેવાથી પત્ની સાથે થતા ઝઘડા બંધ થઈ જશે. આમ પણ પતિ પત્ની વચ્ચે થતા 90 ટકા ઝઘડા પાછળ ગંભીર કારણ હોતું નથી. ખોટા સમયે ખોટી વાત કહી દેવાથી ઝઘડા થઈ જતા હોય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 19, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:52 PM IST
પતિ આ 5 આદતો અપનાવી લે તો લગ્નજીવનમાં થતા 90 ટકા ઝઘડા બંધ થઈ જાય, દરેક સ્ત્રી આ વાત પર કહેશે I Agree...

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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પતિ આ 5 આદતો અપનાવી લે તો 90 ટકા ઝઘડા બંધ થઈ જાય, દરેક સ્ત્રી આ વાત પર કહેશે I Agree
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