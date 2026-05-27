/Mother in Law: સારી સાસુ બનવું મુશ્કેલ નથી, આ 5 વાત યાદ રાખી વ્યવહાર કરશો તો વહુ વખાણ કરતાં થાકશે નહીં

Qualities of Good Mother in Law: વહુ અને સાસુના સંબંધો ખરાબ જ હોય એવું નથી. જો સાસુ ઘરમાં આવનાર વહુ સાથે વ્યવહાર કરવામાં આ 4 વાતોનું ધ્યાન રાખે તો વહુ પોતાની સાસુના વખાણ કરતાં થાકે નહીં. વહુ સાસુને માં માને તે માટે સાસુએ પહેલા માં થવું જરૂરી છે.
Qualities of Good Mother in Law: સાસુ વહુના સંબંધો વર્ષોથી પંકાયેલા છે. એવું નથી કે દરેક ઘરમાં સાસુ-વહુના સંબંધો ખરાબ જ હોય. આજના સમયમાં ઘણા ઘરોમાં સાસુ અને વહુ વચ્ચે માં-દીકરી જેવા સંબંધો જોવા મળે છે. જે ઘરમાં સાસુ વહુ વચ્ચે સારા સંબંધો હોય અને બંને એકબીજા સાથે ખુશીખુશી રહેતી હોય ત્યાં સાસુ પણ વહુ માટે માં બની હોય છે. સાસુ માટે સારી સારુ બનવું મુશ્કેલ કામ નથી. સાસુ જ્યારે વહુ સાથે વ્યવહાર કરે ત્યારે આ વાતોને ધ્યાનમાં રાખે તો તે પોતાની વહુ માટે ખાસ મિત્ર, માં બધું જ બની શકે છે.
સાસુએ ધ્યાનમાં રાખવાની 4 વાતો
વહુને અને તેના વિચારોને સ્વીકારો
ઘરમાં આવનાર વહુને સૌથી પહેલા પોતાના ઘરની સભ્ય તરીકે સ્વીકારો, ઘરની દરેક વાતમાં તેને ઈન્વોલ્વ કરો, તેના વિચાર જાણો. જો વહુ કોઈ વાત રજૂ કરે તો તેને પણ સકારાત્મક રહીને સ્વીકારો. ઘણા ઘરોમાં વર્ષો પછી પણ સાસુ વહુને બીજા ઘરેથી આવેલી જ માને છે, વહુ પર વિશ્વાસ પણ હોતો નથી.
પરિસ્થિતિને સમજો
લગ્ન પહેલા જે દીકરો માતાનો લાડકો હોય તે દીકરો લગ્ન પછી તેની પત્નીનો બને તે સ્વાભાવિક હોય. તેનો અર્થ એવો ન હોય કે વહુ દીકરાને તમારાથી દુર કરે છે. મોટાભાગે દીકરો દુર થઈ ગયો તેનો ખાર રાખી સાસુ વહુ સાથે ખરાબ વર્તન કરે છે. જ્યારે આ સ્થિતિમાં વહુનો વાંક હોતો નથી. તેથી આ પરિસ્થિતિને સમજો અને સ્વીકારો કે લગ્ન પછી દીકરાના જીવનમાં તેની પત્નીનું મહત્વ રહે.
વહુના જીવનમાં દખલગીરી ન કરવી
સારી સાસુ બનવું હોય તો એક વાતની ગાંઠ બાંધી લેવી કે દીકરા-વહુની લાઈફની બધી જ વાતો જાણવાનો પ્રયત્ન ન કરવો. જો કોઈ સમસ્યા હોય તો વડીલ તરીકે સલાહ આપો પણ તેમની અંગત બાબતોમાં દખલગીરી કરવી નહીં.
વહુનો સાથ આપો
દીકરા પ્રત્યે માંને પ્રેમ હોય તે સ્વાભાવિક છે પરંતુ દીકરો કોઈનો પતિ બને એટલે કે ઘરમાં વહુ આવે તો વહુ પ્રત્યે પણ માં જેવું વર્તન કરવું. દીકરા વહુ વચ્ચે સમસ્યા થાય અને જો દીકરાનો વાંક હોય તો માં બનીને વહુનો સપોર્ટ કરો. ઘરનો દીકરો છે એમ માની ખોટી વાતમાં તેનો સાથ ન આપવો. આવા સમયે વહુ સાથે ઊભા રહો.
