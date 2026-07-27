/Relationship Tips: સોશિયલ મીડિયા પર મળેલા પ્રેમી પર વિશ્વાસ કરતા પહેલા આ રીતે ચેક કરી લેજો લોયલ્ટી

Relationship Tips: સોશિયલ મીડિયાના આ સમયમાં યુવક-યુવતીના સંબંધ પણ ઓનલાઈન માધ્યમથી બનતા હોય છે. તેવા ઘણા કિસ્સા સામે આવે છે જેમાં અલગ અલગ સોશિયલ મીડિયા સાઇટના માધ્યમથી યુવક યુવતી એકબીજાના સંપર્કમાં આવ્યા હોય મિત્રો બન્યા હોય અને પછી તેમને પ્રેમ થયો હોય. આવા કેટલાક સંબંધો સાચા પણ હોય છે અને કેટલાક થોડા સમયમાં જ તૂટી જાય છે. સોશિયલ મીડિયા પર ફ્રોડના કિસ્સા પણ બનતા હોય છે. તેથી સોશિયલ મીડિયા પર કોઈ વ્યક્તિ સંપર્કમાં આવે અને તેની સાથે પ્રેમ થાય તો તેના પર આંખ બંધ કરીને ભરોસો કરતા પહેલા કેટલીક વાતો ચકાસી લેવી જોઈએ.
આ વાતોની ખાતરી કર્યા પછી જો વ્યક્તિ ખરેખર ઈમાનદાર હોય તો તેની સાથે આગળ વધવામાં કોઈ સમસ્યા નથી. પરંતુ તે પહેલા ઓનલાઇન સંપર્કમાં આવેલા વ્યક્તિને બરાબર ઓળખવો, તેના ઇરાદા વિશે જાણવું, તેના વ્યવહારને સમજવો જરૂરી છે. ઓનલાઇન સંપર્કમાં આવ્યા પછી સંબંધમાં આગળ વધવાની ઉતાવળ કરવાને બદલે એકબીજાને ધીરે ધીરે જાણી લો, બધી જ ખાતરી કર્યા પછી આગળ વધવું આજના સમયમાં યોગ્ય છે .
વિશ્વાસપાત્ર વ્યક્તિ હોવાના સંકેત
- વ્યક્તિ પોતાની ઓળખ અને જરૂરી જાણકારી શેર કરશે.
- સભ્ય ભાષામાં વાત કરશે અને રોજ એકસરખું વર્તન હશે.
- તમે નક્કી કરેલી મર્યાદાઓનું સન્માન કરશે
- કોઈ પણ વાતનો ફોર્સ નહીં કરે.
- વિડીયો કોલ કે પર્સનલ ફોટા નહીં માંગે.
કઈ વાતોથી એલર્ટ થઈ જવું ?
ઓનલાઇન સંપર્કમાં આવ્યાના થોડા જ દિવસમાં જો યુવક કે યુવતી આ પ્રકારની વાતો કરે તો એલર્ટ થઈ જવું.
- સંપર્કમાં આવ્યા પછી તુરંત જ આઇ લવ યુ કહે કે પછી લગ્નની વાત કરવા લાગે.
- આડકતરી રીતે પૈસા કે ગિફ્ટ માંગે, અથવા બેંક બેલેન્સ ની વિગતો માંગે
- પોતાની ઓળખ કે જરૂરી જાણકારી આપવાનું ટાળે.
- વારંવાર વીડિયો કોલ પર આવવાનું કહે અથવા તો પર્સનલ ફોટા માંગે.
- પોતાના મિત્રો અને પરિવારની ઓળખ છુપાવે.
- કોઈ વાતને લઈને તમારા પર પ્રેશર બનાવે કે પછી ધમકી આપે.
સંબંધમાં આગળ વધતાં પહેલા શું કરવું ?
સોશિયલ મીડિયા પર સંપર્કમાં આવ્યા પછી જો તમને કોઈ વ્યક્તિ પ્રત્યે લાગણી થાય કે આકર્ષણ હોય તો તેની સાથે સંબંધમાં આગળ વધતા પહેલા આ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી નિર્ણય કરો.
- એકબીજાને ઓળખવા માટે પૂરતો સમય લેવો.
- કોઈપણ પ્રકારની અંગત જાણકારી શરૂઆતમાં શેર કરવી નહીં.
- સોશિયલ મીડિયાના સંપર્ક પછી મળવાનું થાય ત્યારે હંમેશા સાર્વજનિક જગ્યાઓ જ પસંદ કરો.
- નજીકના મિત્ર કે પરિવારના સભ્યોને પોતાના લોકેશનની જાણકારી જણાવી બહાર જવું.
- સામેની વ્યક્તિના વ્યવહાર પર ધ્યાન આપવું.