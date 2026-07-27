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Relationship Tips: સોશિયલ મીડિયા પર મળેલા પ્રેમી પર વિશ્વાસ કરતા પહેલા આ રીતે ચેક કરી લેજો લોયલ્ટી

Relationship Tips: સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી કે ડેટિંગ એપના માધ્યમથી જો તમે તમારા પાર્ટનરને મળ્યા છો તો તેના પર આંખ બંધ કરીને વિશ્વાસ કરતાં પહેલા તેની લોયલ્ટીને આ રીતે ચેક કરી લેજો. આજકાલ રિલેશનશીપમાં પણ ફ્રોડની ઘટનાઓ વધતી જાય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 27, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:59 PM IST
Relationship Tips: સોશિયલ મીડિયા પર મળેલા પ્રેમી પર વિશ્વાસ કરતા પહેલા આ રીતે ચેક કરી લેજો લોયલ્ટી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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