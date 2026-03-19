Relationship Tips: એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરની ભુલ પછી પત્ની સાથે નવી શરુઆત કરવા અપનાવો આ 5 ટીપ્સ

How to Come Out of Extramarital Affair: લગ્નેતર સંબંધના ચક્કરમાં પડ્યા પછી 99 ટકા લોકો પસ્તાય છે. આવો પસ્તાવો થાય તો સમય બગાડ્યા વિના પોતાની ભુલ સુધારવાના પ્રયત્ન શરુ કરી દેવા જોઈએ. એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરના ચક્કરમાં પડ્યા પછી જો તેમાંથી બહાર આવવું હોય તો શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 19, 2026, 06:25 PM IST
  • લગ્નેતર સંબંધો પછી પત્ની સાથે ફરીથી નવી શરુઆત કરવાની રીત.
  • અફેર પછી લગ્નજીવનને તુટવાથી કેવી રીતે બચાવવું?
  • લગ્નેતર સંબંધોનો અંત લાવવાની રીત

How to Come Out of Extramarital Affair: લગ્ન સૌથી પવિત્ર સંબંધ હોય છે. લવ મેરેજ હોય કે અરેન્જ મેરેજ લગ્ન વિશ્વાસ અને પ્રેમ પર ટકેલા હોય છે. એટલા માટે જ પરણિત હોવા છતાં અન્ય વ્યક્તિ સાથે લગ્નેતર સંબંધ રાખવા યોગ્ય નથી. પરિણીત હોવા છતાં જ્યારે સ્ત્રી કે પુરુષ લગ્ન બહાર અન્ય કોઈ સાથે સંબંધ રાખે છે તો તેને એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફર કહેવામાં આવે છે. સમાજમાં પણ આવા સંબંધોને કોઈ માન્યતા મળતી નથી, તેથી આવા ચક્કરમાં પડવાની ભૂલ કરવી નહીં. 

સોશિયલ મીડિયાના વધતા પ્રભાવના કારણે અનેક લોકો એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરના ચક્કરમાં ફસાઈ જતા હોય છે. આ ચક્કરમાં પડ્યા પછી ઘણા લોકોને પોતાની ભૂલ સમજાઈ જાય છે અને તેનાથી બહાર પણ આવવું હોય છે. પરંતુ તેમને એ વાત ખબર હોતી નથી કે એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરમાંથી બહાર કેવી રીતે આવવું અને પોતાના લગ્નજીવનને તૂટતા કેવી રીતે બચાવવું? આજે તમને એવી ટિપ્સ વિશે જણાવીએ જે તમને એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરમાંથી બહાર આવવામાં મદદ કરશે અને તમારા લગ્ન જીવનને તૂટતા પણ બચાવશે. 

એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર એટલે શું ?

એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર એટલે કે પરિણીત સ્ત્રી કે પુરુષ લગ્ન બહાર અન્ય પુરુષ કે મહિલા સાથે શારીરિક, માનસિક કે કોઈપણ પ્રકારના સંબંધ રાખે. આવા સંબંધો જ્યારે પોતાના પતિ કે પત્નીથી છુપાવીને લાંબા સમય સુધી ચલાવવામાં આવે છે તેને અફેર કહેવામાં આવે છે. 

એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરમાંથી બહાર કેવી રીતે આવવું ?

લગ્નેતર સંબંધ હોય તેની સાથે સંપર્ક પૂરા કરો 

એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરના ચક્કરમાંથી બહાર આવવું હોય તો સૌથી પહેલું સ્ટેપ છે કે જેની સાથે અનૈતિક સંબંધો રાખ્યા હોય તે સ્ત્રી કે પુરુષ સાથે સંપર્ક સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દો. તેની સાથે મુલાકાત અને વાતચીત બંધ કરી દો. સાથે જ પોતાના પરિવાર સાથે સમય પસાર કરો અને નોર્મલ લાઈફ જીવવાની શરૂઆત કરો. 

પોતાના પાર્ટનર સાથે વાત કરો 

એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર કરવાની પોતાની ભૂલ વિશે પોતાના પાર્ટનર અને પરિવાર સાથે વાત કરી લો. ઘણા લોકો અનૈતિક સંબંધો પુરા તો કરી દે છે પરંતુ તે વાત ઘરનાથી છુપાવી રાખે છે. આવી વાત જ્યારે બહારથી ખબર પડે છે ત્યારે સંબંધોનો અંત આવે તે નક્કી હોય છે. આવું ન થાય તે માટે પોતે જ પોતાના પાર્ટનરને વિશ્વાસમાં લઈને પોતાની ભૂલ વિશે જણાવી દો અને માફી માંગી લો. જો તમે દિલથી તમારી ભૂલ સ્વીકારી લેશો તો શક્ય છે કે તમારા જીવનસાથી પણ તમને એક મોકો આપે. 

જીવનસાથી સાથે સમય પસાર કરો 

એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરના ચક્કરના કારણે લોકો પોતાના જીવનસાથીને ઇગ્નોર કરી દેતા હોય છે. જ્યારે તમે અનૈતિક સંબંધોને પૂરા કરી દો છો તો પછી બધો જ સમય પોતાના પાર્ટનરને આપો. આમ કરવાથી તમારા પાર્ટનરના મનમાં જે ચિંતા અને ડર હશે તે પણ દૂર થશે અને અફેરના કારણે સંબંધોમાં જે અંતર આવ્યું હશે તે પણ ઘટી જશે. 

પોતાના લગ્નને સ્વીકારો 

મોટાભાગે આવું પુરુષો કરતા હોય છે લગ્ન થયા પછી પણ સોશિયલ મીડિયા અને જાહેરમાં પોતાના લગ્ન કે પોતાની પત્ની વિશે વાત કરવાનો ટાળતા હોય છે. જો તમે ખરેખર લગ્નતેર સંબંધ પૂરા કરી ફરીથી તેવી ભુલ નથી કરવા માંગતા અને લગ્ન જીવનમાં ખુશીથી જીવવા માંગો છો તો પોતાના લગ્નને જાહેરમાં સ્વીકારો અને પોતાના સાથી વિશે ખુલીને વાત કરો તેનાથી તમારા પાર્ટનરનો તૂટેલો વિશ્વાસ ફરીથી જોડાવા લાગશે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

