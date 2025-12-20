Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝRelationship

દુઃખી મિત્રને મળવા જાવ તો ભુલથી પણ આ 5 વાત ન કરવી, દુ:ખ ઓછું થવાને બદલે વધી જશે, જાણો કઈ રીતે સાંત્વના આપવી

How to Console Sad Friend: જ્યારે કોઈ નજીકની વ્યક્તિ કે ખાસ મિત્ર દુ:ખી હોય તો તેને મળી તેનું મનોબળ વધારવું જોઈએ અને તેને તેના દુ:ખમાંથી બહાર લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પરંતુ આવા સમયે શું કહેવું અને શું ન કહેવું તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. ઘણીવાર તમારા કહેલા શબ્દો સામેની વ્યક્તિની તકલીફ વધારી પણ શકે છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 20, 2025, 06:07 PM IST

Trending Photos

દુઃખી મિત્રને મળવા જાવ તો ભુલથી પણ આ 5 વાત ન કરવી, દુ:ખ ઓછું થવાને બદલે વધી જશે, જાણો કઈ રીતે સાંત્વના આપવી

How to Console Sad Friend: કોઈ નજીકના વ્યક્તિના પ્રિયજનનું મૃત્યુ થાય, તેનું બ્રેકઅપ થઈ જાય, નોકરી છૂટી જાય કે પછી જીવનમાં કોઈ અણધારી ઘટના બને ત્યારે તે દુઃખી હોય છે. દુઃખના સમયમાં નજીકના મિત્રો તેને મળીને સાંત્વના આપતા હોય છે. પરંતુ આ સમયે એવો હોય છે કે જેમાં શબ્દોની પસંદગી પણ સમજણપૂર્વક કરવી જોઈએ. જો દુઃખી મિત્રને મળવા જાઓ અને તેની સામે જો તમે આ 5 વાક્યો કહો છો તો તેનું દુઃખ ઓછું થવાને બદલે વધી શકે છે. ઘણા લોકોને એ વાતની ખબર જ નથી હોતી કે દુઃખી મિત્રોને મળવા જઈએ તો તેને સાંત્વના કેવી રીતે આપવી અને વાત શું કરવી.? જેના કારણે તેઓ દુઃખી મિત્રને મળે ત્યારે ન કહેવાનું કહી બેસે છે. આવું ન થાય તે માટે તમને જણાવીએ કે જ્યારે દુઃખી વ્યક્તિને મળો તો તેને કઈ વાતો કહેવી અને કઈ વાતો ન કહેવી. 

Add Zee News as a Preferred Source

મજબૂત બનો, રડવાનું બંધ કરો 

જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ દુઃખી હોય છે ત્યારે તે રડે તે સ્વાભાવિક છે. જો તમારા નજીકના મિત્ર તમને મળીને રડવા લાગે તો તેને ભૂલથી પણ એવું ન કહો કે મજબૂત બનો અને રડવાનું બંધ કરી દો. રડવું એક નોર્મલ પ્રક્રિયા છે અને તે જરૂરી પણ છે. રડી લેવાથી મનનું દુઃખ બહાર નીકળી જાય છે. જો કોઈ વ્યક્તિ તમને મળીને પોતાની વાત કરતા રડવા લાગે તો તેને રડી લેવા દો. જેમકે મિત્રના પરિવારમાં કોઈનું મૃત્યુ થયું હોય અને તે સમયે તમે જઈને તેને કહો કે રડો નહીં તો... આ વાક્ય તે સમયે સારું નહીં લાગે. જો તમને કંઈ ન સુજે તો તમે બસ પોતાના મિત્ર પાસે બેસો તેના ખભા પર હાથ રાખો અને તેની વાત સાંભળી લો. તમારે કંઈ બોલવાની પણ જરૂર નહીં પડે. 

મને ખબર છે તું શું ફીલ કરે છે 

દરેક વ્યક્તિના જીવનના અનુભવો અલગ અલગ હોય છે, તેના સુખ અને દુઃખ પણ અલગ અલગ હોય છે. સુખ અને દુઃખને સહન કરવાની કેપેસિટી પણ દરેક વ્યક્તિની અલગ હોય. જ્યારે તમારો મિત્ર ભાંગી પડ્યો હોય ત્યારે તમે તેને મળી અને એવું કહો કે મને ખબર છે તને કેવું લાગે છે તો તે વાત સામેની વ્યક્તિને વધારે દુઃખી કરશે. તેને બદલે તમે મિત્રને એવું કહી શકો છો કે હું કલ્પના પણ ન કરી શકું કે તને અત્યારે કેવું લાગતું હશે. પણ હું તારી સાથે છું... બસ આટલા જ વાક્ય કહો અને તેને તમારી સાથે સુરક્ષિત ફીલ કરવા દો. 

સમય બધું ઠીક કરી દેશે 

જ્યારે કોઈ વ્યક્તિનું દુઃખ તાજું હોય ત્યારે તેને એવું સાંભળવું જરા પણ નહીં ગમે કે સમયની સાથે બધું ઠીક થઈ જશે તે અત્યારના દુઃખને ભૂલી જા. સમયની સાથે બધું ઠીક થઈ જ જાય છે પરંતુ જ્યારે વ્યક્તિ દુઃખી હોય ત્યારે તેને આવા શબ્દો સાંભળવા ગમતા નથી. જેમકે કોઈનું બ્રેકઅપ થયું હોય અને તમે કહો કે સમયની સાથે બધું ઠીક થઈ જશે, નવી વ્યક્તિ મળી જશે... તો આ વાત તે સમયે ખરાબ લાગશે કારણ કે તેને પ્રેમ ગુમાવ્યાનું દુઃખ હોય છે. આ સમયે તમે એવું કહી શકો છો કે પરિસ્થિતિ ગમે તેવી હશે હું તારી સાથે છું જ્યારે પણ તને સપોર્ટની જરૂર પડે તો મને યાદ કરજે. આવી વાત તેને સપોર્ટેડ ફિલ કરાવશે. અને તેને લાગશે કે તેની સાથે કોઈ છે.

જે થાય છે તે સારા માટે થાય છે 

મોટાભાગના લોકો જ્યારે કોઈ દુઃખી વ્યક્તિને મળે ત્યારે આ વાત કહેતા હોય છે પરંતુ આ વાત કહેવી જોઈએ નહીં. ઈશ્વર પર ભરોસો રાખો, જે સારું હોય તે જ થાય છે તે વાત સત્ય છે પરંતુ જે વ્યક્તિ કોઈ કારણસર દુખી છે તેના માટે તે સમયે આવેલું દુઃખ સારા માટે છે તેવું તે માની શકતી નથી. આવા સમયે પણ કંઈ જ બોલવું નહીં તે વ્યક્તિની સાથે બેસો અને તે કાંઈ કહે તો તેને સાંભળી લો. 

જિંદગી ખૂબ લાંબી છે આગળ વધી જાવ 

બ્રેકઅપ કે ડિવોર્સ પછી વ્યક્તિ જ્યારે દુઃખી હોય ત્યારે તેના મિત્રો અને પરિવારના લોકો આવી સલાહ આપતા હોય છે કે જીવન પહાડ જેવું છે, દુઃખી થવાને બદલે આગળ વધી જાવ. પરંતુ જે વ્યક્તિ દુઃખી હોય છે તેમને આ શબ્દો ગમતા નથી તેમના માટે આ દુઃખ વધારનાર શબ્દો છે. આગળ વધી જાવ જિંદગીની નવી શરૂઆત કરો તેવા વાક્યો દુઃખી વ્યક્તિને વધારે દુઃખી કરી શકે છે. તેથી આવું પણ બોલવું નહીં. તેના બદલે તમે તમારા મિત્ર કે નજીકના વ્યક્તિને એવું કહી શકો છો કે કોઈ ઉતાવળ નથી... જ્યારે તને ઠીક લાગે ત્યારે આગળ વધજે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
friendsrelationshipbreak upરિલેશનશીપ ટીપ્સબ્રેકઅપ

Trending news