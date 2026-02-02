Negative Thoughts: આ વાત જાણ્યા પછી મનમાંથી દુર થવા લાગશે નકારાત્મક વિચારો
How To Control Negative Thoughts: આજના સમયમાં એવા અનેક લોકો હશે જેના જીવનમાં કોઈ દુ:ખ ન હોય તેમ છતાં તે પોતાના નકારાત્મક વિચારોના કારણે દુ:ખી રહે છે. આ સ્થિતિમાંથી બહાર કેવી રીતે આવવું અને સુખી તેમજ પોઝિટિવ કેવી રીતે રહેવું ચાલો તમને જણાવીએ.
How To Control Negative Thoughts: જીવનમાં આગળ વધવું હોય, ખુશ રહેવું હોય, સફળતાના શિખરો સુધી પહોંચવું હોય તો પોઝિટિવ રહેવું જરૂરી છે. પોઝિટિવ વિચારો હોય તો જ આ બધું શક્ય બને છે. કારણ કે નેગેટીવ વિચારો ફક્ત નુકસાન કરે છે. જે વ્યક્તિ સતત નેગેટિવ વિચાર કરે છે તે આગળ વધી શકતી નથી અને ધીરે ધીરે માનસિક રીતે બીમાર થઈ જાય છે. નેગેટિવ વિચાર ધરાવતી વ્યક્તિને દરેક વાતમાં ખામી દેખાય છે દરેક વ્યક્તિમાં દોષ દેખાય છે. જેના કારણે તેઓ ધનમાં આળોટતા હોય તો પણ સુખી રહેતા નથી. નેગેટીવ વિચારોના કારણે વ્યક્તિના સંબંધો પણ સારા હોતા નથી. ટૂંકમાં કહીએ તો જીવનની દરેક તકલીફનું મૂળ મનમાં રહેલા નકારાત્મક વિચારો હોય છે.
જો વ્યક્તિએ ખુશ રહેવું હોય અને સફળ થવું હોય તો પોઝિટિવ વિચાર રાખવા જરૂરી છે. પરંતુ પ્રશ્ન એવો પણ થાય કે જે વ્યક્તિને વર્ષોથી નેગેટિવ વિચારવાની જ આદત છે તે વ્યક્તિ પોઝિટિવ કેવી રીતે વિચારી શકે ? ઘણા લોકો સાથે આવું થાય છે. તે પોતે પણ જાણતા હોય છે કે જે ખરાબ વિચારો તેના મનમાં છે તે હાનિકારક છે અને મનના વિચારને બદલવાની જરૂર છે પરંતુ તેમ છતાં તેમને એ વાતની ખબર હોતી નથી કે નેગેટિવ વિચારોથી છુટકારો મેળવી પોઝિટિવ વિચાર કેવી રીતે શરૂ કરવા ? તો ચાલો આ સમસ્યાનું સમાધાન જણાવીએ. જો તમને કે તમારી નજીક કોઈ એવી વ્યક્તિ હોય જે સતત નેગેટિવ વિચારીને પોતાની અને પોતાની આસપાસના લોકોની લાઈફ ખરાબ કરી રહ્યા હોય તો તેમને આ રીતે સમજાવો.
સરખામણી ન કરો
નેગેટિવ વિચારોનું સૌથી મોટું કારણ હોય છે પોતાની સરખામણી બીજા સાથે કરવી. જ્યારે તમે બીજાના સુખને પોતાના સુખ સાથે કમ્પેર કરો છો તો તમને હંમેશા ઓછું લાગશે. ત્યાંથી જ નેગેટિવ વિચારોની શરૂઆત થાય છે અને પછી તમારા જીવનમાં જે ખુશીઓ હોય છે તેને પણ તમે ગુમાવી બેસો છો. તેથી ક્યારેય પોતાની ખુશીઓની કે પોતાના સુખની સરખામણી બીજા સાથે કરવી નહીં. જીવનમાં નાનામાં નાની ખુશીનો મોકો હોય તો તેને પણ સેલિબ્રેટ કરો. તેનાથી મનમાં પોઝિટિવિટી આવશે.
ફરિયાદો ન કરો
જો તમે ખરેખર નેગેટિવ વિચારોને છોડી પોઝિટિવિટીને અપનાવવા માંગો છો તો પછી ફરિયાદો કરવાનું બંધ કરી દો. જ્યારે તમે કોઈ વ્યક્તિ વસ્તુ કે વ્યક્તિ પ્રત્યે ફરિયાદો કરવાનું બંધ કરી દેશો તો તમને તમારા જીવનમાં જે સારું છે તે દેખાવા લાગશે. કારણ કે નેગેટિવ વિચારોના લીધે તમે તમારા જીવનમાં જે ખામીઓ હોય છે તેને જ જુઓ છો. જ્યારે તમે ફરિયાદો કરવાનું બંધ કરશો તો તમને દેખાશે કે તમારા જીવનમાં પણ ઘણું બધું ખાસ છે.
ઈર્ષા ન કરો
જેમ હાથની પાંચ આંગળીઓ સરખી હોતી નથી તે રીતે દરેક વ્યક્તિનું જીવન પણ સરખું હોતું નથી. તમે કોઈની ખુશી જોઈને ઈર્ષા કરશો તો મનમાં નેગેટિવ વિચાર આવતા જ રહેશે.. આ નેગેટીવ વિચારો તમને તમારા જીવનને લઈને જ આવશે જે સૌથી ખરાબ છે. તેથી બીજાનું સુખ જોઈને ઈર્ષા કરવાનું છોડી દો. જો તમારા જીવનમાં કોઈ વાતનો અભાવ છે તો બીજાની ઈર્ષા કરવાને બદલે એવી મહેનત કરો કે તમે પણ તમારા જીવનમાં બધું જ મેળવી શકો.
પુસ્તકો વાંચો
મનમાંથી નેગેટિવ વિચારોને દૂર કરીને પોઝિટિવ વિચારો લાવવા હોય તો સારા લેખકના પુસ્તકો વાંચો. તમે ધાર્મિક ગ્રંથ, સારી સ્ટોરી બુક વાંચવાથી શરૂઆત કરી શકો છો. સારા પુસ્તકો વાંચવાથી મનમાં પોઝિટિવ વિચાર પણ આવશે અને સમયનો સદઉપયોગ પણ થશે.
ભૂલ માટે પોતાની જાતને દોષ ન આપો
તમે આસપાસ જોશો તો તમને એવી અનેક વ્યક્તિ મળશે જેનાથી રોજ ભૂલ થતી હોય છે. જો તમારાથી પણ કોઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો વર્ષો સુધી પોતાની જાતને એ વાત માટે દોષી ગણવાનું બંધ કરો. ઘણા લોકોના મનમાં નકારાત્મક વિચાર આવી વાતોના કારણે જ આવતા હોય છે. ભૂતકાળમાં થયેલી ભૂલને લઈને પોતાની જાતને દોષી ગણવાને બદલે. ફરીથી ભૂલ ન થાય તેવું નક્કી કરી આગળ વધો.
નેગેટીવ લોકોથી દૂર રહો
એવા લોકોથી હંમેશા દૂર રહેવું જોઈએ જે હંમેશા નકારાત્મક વાતો કરતા હોય. નકારાત્મક વિચારસરણી ધરાવતા વ્યક્તિની સંગત ચેપી રોગ જેવી હોય છે. તેના નકારાત્મક વિચારોનો ચેપ તમને ઝડપથી લાગી શકે છે. તેથી તમારી આસપાસ જો કોઈ વ્યક્તિ નેગેટિવ વાતો કરે તો તેનાથી દૂર થઈ જવું.
ભવિષ્યની ચિંતા છોડો
નેગેટીવ વિચારોનું મૂળ ભવિષ્યની ચિંતામાં પણ હોય છે. આવતીકાલે શું થશે તે કોઈ જાણતું નથી. જે થવાનું છે તેને કોઈ અટકાવી શકતું નથી. તો પછી કારણ વિના ચિંતા શા માટે કરવાની ? જ્યારે તમે ભવિષ્યની ચિંતા કરો છો ત્યારે એક પ્રકારની નેગેટિવ એનર્જી મનમાં આવે છે. ભવિષ્યની યોજના સફળ નહીં થાય તો શું કરવું, કામ બરાબર ન થાય તો શું કરવું, વગેરે વિચારોના કારણે નેગેટિવ વિચારો શરૂ થઈ જાય છે.. તેથી ભવિષ્યની ચિંતા છોડી વર્તમાનમાં તમારાથી થાય એટલી મહેનત કરી ખુશ રહી જીવન જીવવાનું શરૂ કરો.
