/Love Marriage: લવ મેરેજ માટે પેરેન્ટ્સને મનાવવાની 5 ધાંસુ ટ્રિક, આ રીત અપનાવશો તો લવ મેરેજ પણ ધામધુમથી થશે

How to Convince Parents for Love Marriage: માતા પિતા રૂઢિચુસ્ત હોય તો તેમને લવ મેરેજ માટે મનાવવા મુશ્કેલ કામ થઈ જાય છે. આમ તો માતા પિતા લવ મેરેજ માટે મોટાભાગે ના કહેતા નથી પરંતુ ઘણી વખત આર્થિક સ્થિતિ, સામાજિક અંતર, પરિવારના નીતિ નિયમ વગેરે જેવા કારણોને લીધે માતા-પિતા લવ મેરેજ માટે ના કહી દેતા હોય છે. આવી સ્થિતિમાં માતા પિતાને લવ મેરેજ માટે કેવી રીતે મનાવવા ચાલો તમને જણાવીએ.
માતા પિતાને લવ મેરેજ માટે મનાવવાની રીત
પેરેન્ટ્સને પહેલાથી જ પ્રિપેર કરો
માતા પિતાને લગ્ન કરવાનો નિર્ણય લીધા પછી જાણ કરશો તો તેમને વધારે આંચકો લાગશે. આવું કરવાના બદલે જ્યારે તમને કોઈ પાર્ટનર મળી જાય તો ધીરે ધીરે તેને પોતાના પરિવારમાં સામેલ કરતા જાવ. તમારા ખાસ મિત્ર છે તે રીતે તેની મુલાકાત પરિવાર સાથે કરાવો. આમ કરવાથી માતા-પિતા પણ પહેલાથી થોડા પ્રિપેર થઈ જશે.
પરિવારના વિશ્વાસપાત્ર વ્યક્તિને સાથે રાખો
જ્યારે તમારે ઘરમાં માતા પિતાને લવ મેરેજ માટે વાત કરવાની હોય તો પહેલા ઘરના કોઈ વિશ્વાસપાત્ર વ્યક્તિને સાથે રાખો. સૌથી પહેલા તેને બધી વાત જણાવી દો અને તેને સાથે રાખીને પેરેન્ટ્સ સાથે લવ મેરેજ ના મુદ્દા પર વાત કરો. તમારી વાતને અન્ય વ્યક્તિનું સમર્થન મળ્યું છે તે વાતને પેરેન્ટ્સ પણ ધ્યાનમાં રાખશે.
જવાબદાર બનો
જો તમે ઘરમાં બિન્દાસ અને બેજવાબદાર જિંદગી જીવતા હોય અને અચાનક માતા-પિતાને કહો કે લવ મેરેજ કરવા છે તો તે ના જ કહેશે જો તમે લગ્ન માટે મેન્ટલી પ્રિપેર હોય તો ઘરની જવાબદારી લેતા શીખો. ઘરમાં જવાબદારી ભર્યું વર્તન કરો, જેથી માતા-પિતાને પણ તમારામાં ફરક દેખાય અને પછી લગ્નની વાત કરો તો તેને ગંભીરતાથી ધ્યાનમાં લેવામાં આવે. લગ્નની વાત કરતા પહેલા તમે પગભર થઈ ગયા હશો તો માતા-પિતા પણ તમારા નિર્ણયને સ્વીકારશે.
ઘરના લોકોની સમસ્યાનું સમાધાન લાવો
જો માતા પિતા લવ મેરેજની વાત માનતા ન હોય તો તેમની સામે જીદ કરવાની બદલે તેમના વિચારને જાણો.. તેઓ કયા કારણે ના કહી રહ્યા છે તે વાત સમજો. પેરેન્ટસની ના માટે કયું કારણ જવાબદાર છે તે શાંતિથી સાંભળીને તેમની સમસ્યાનું સમાધાન લાવો. માતા પિતાને જે પણ વાતને લઈને આપત્તિ હોય તો દૂર થઈ જાય તો તેઓ તમારે મરજીથી લગ્ન થવા દેવા માટે તૈયાર થઈ જતા હોય છે.
માતા પિતાનો વિશ્વાસ જાળવો
ઘણા બાળકો ભાગીને લગ્ન કરવાની ભૂલ કરી લેતા હોય છે, પરંતુ જો માતા પિતા લવ મેરેજ માટે રાજી ન હોય તો તેમનો વિશ્વાસ તોડવાને બદલે થોડો સમય શાંતિ જાળવો. માતા પિતાની સાથે રહીને જ પોતાની જવાબદારી નિભાવતા રહો અને સાથે જ પોતાના પ્રેમ પ્રત્યે પણ ઈમાનદાર રહો. આ જોઈને ચોક્કસથી તમારા માતા પિતા તમારા સાચા પ્રેમને સમજશે અને થોડા સમયમાં લવ મેરેજ માટે મંજૂરી આપી દેશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)