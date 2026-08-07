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  • /Love Marriage: લવ મેરેજ માટે પેરેન્ટ્સને મનાવવાની 5 ધાંસુ ટ્રિક, આ રીત અપનાવશો તો લવ મેરેજ પણ ધામધુમથી થશે

Love Marriage: લવ મેરેજ માટે પેરેન્ટ્સને મનાવવાની 5 ધાંસુ ટ્રિક, આ રીત અપનાવશો તો લવ મેરેજ પણ ધામધુમથી થશે

How to Convince Parents for Love Marriage: આમ તો હવે મોટાભાગના પેરેન્ટ્સ બાળકોને લવ મેરેજ માટે હા કહી દેતા હોય છે પણ અમુક પેરેન્ટ્સ હોય છે જેમને લવ મેરેજ માટે મનાવવા પડે છે. આવા પેરેન્ટ્સને મનાવવા માટે શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ. 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 07, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:01 PM IST
Love Marriage: લવ મેરેજ માટે પેરેન્ટ્સને મનાવવાની 5 ધાંસુ ટ્રિક, આ રીત અપનાવશો તો લવ મેરેજ પણ ધામધુમથી થશે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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