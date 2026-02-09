Premanand Maharaj: દિલ તુટે તો નિરાશ ન થવું, પ્રેમાનંદ મહારાજની આ 5 વાત યાદ કરી જીવનમાં આગળ વધી જવું
How to Deal With Heartbreak: વેલેન્ટાઈન વીકમાં ઘણા યુવાનોના દિલ તુટે છે. દિલ તુટે ત્યારે યુવાનો હતાશ, નિરાશ થઈ જતા હોય છે. આવા સમયે દરેક યુવાને પ્રેમાનંદ મહારાજની આ 5 વાતને યાદ કરવી જોઈએ. આ 5 વાતો દુ:ખ દુર કરી જીવન જીવવવાનો માર્ગ દેખાડશે.
How to Deal With Heartbreak: વૃંદાવનના પ્રેમાનંદ મહારાજને કોણ નથી જાણતું. આજના યુગના યુવાનો પણ પ્રેમાનંદજી મહારાજના પ્રવચન ધ્યાનપૂર્વક સાંભળતા હોય છે. તેમની વાણીમાં અલગ જ પ્રભાવ જોવા મળે છે. પ્રેમાનંદજી મહારાજ સાથે મુલાકાત કરવા અને તેમની પાસેથી જીવનની સમસ્યાનું સમાધાન મેળવવા અનેક લોકો વૃંદાવન પહોંચે છે. પ્રેમાનંદ મહારાજ લોકોને જીવનનું સત્ય શું છે તે સમજાવતા હોય છે.. તેમની વાણી એવી છે જે લોકોના દિલમાં વસી જાય. પ્રેમાનંદ મહારાજ યુવાનોને સંબંધો, પ્રેમ અને સંસાર વિશે પણ મહત્વપૂર્ણ વાતો કહેતા હોય છે.
પ્રેમાનંદજી મહારાજની વાતો સાંભળી આત્મવિશ્વાસ વધે છે અને માનસિક શાંતિ મળે છે. તેવું લોકોનું કહેવું છે. પ્રેમાનંદજી મહારાજ તેમની વાતો દ્વારા દરેક વ્યક્તિને એ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે તેણે પોતાની અંદર છુપાયેલી પરમશક્તિને ઓળખી જીવનમાં આગળ વધવું જોઈએ. ખાસ કરીને આજના સમયમાં જ્યારે યુવાનો દિલ તૂટે પછી જે નિરાશા અને દુઃખથી જીવન જીવે છે. દિલ તૂટે પછી જાણે લોકો પોતાનો આત્મવિશ્વાસ જ ગુમાવી બેસે છે. આવા લોકોને પ્રેમાનંદ મહારાજ ખરેખર જીવન શું છે તે સમજાવતા હોય છે.
જ્યારે સંબંધ તૂટે છે ત્યારે વ્યક્તિના મન પર તેનો ઊંડો ઘા થઈ જાય છે. પરંતુ પ્રેમાનંદ મહારાજ કહે છે કે આવા સમયે નિરાશ થઈ, ન કરવાના કામ કરવાને બદલે વ્યક્તિએ પોતાની ઉન્નતી માટે આગળ વધવું જોઈએ. આવા લોકો માટે પ્રેમાનંદજી મહારાજે કેટલાક અનમોલ વચન પણ કહેલા છે. આ વાતો દરેક વ્યક્તિને સમજવા જેવી છે અને જીવનમાં ઉતારવા જેવી છે.
સંસારનું બીજું નામ સ્વાર્થ
પ્રેમાનંદજી મહારાજ તેમના પ્રવચનમાં ઘણી વખત એ વાત સમજાવતા હોય છે કે સંસારમાં દરેક સંબંધ સ્વાર્થ સાથે જોડાયેલો હોય છે. જ્યાં સુધી વ્યક્તિનો સ્વાર્થ પૂરો થતો હોય ત્યાં સુધી વ્યક્તિ સાથે રહે છે. જેવું સ્વાર્થ પૂરો થાય કે વ્યક્તિ દુશ્મન પણ બની જાય છે.. આ સંસારની માયાજાળ છે.. આવા સમયે સ્વાર્થ ને જોઈને દુઃખી થવાને બદલે એ સ્વીકારી લેવું જોઈએ કે અહીંયા કંઈ પણ સ્થાયી નથી.. જો તમે આ વાતને સમજી લેશો તો જીવનની અડધી સમસ્યા નો અંત આવી જશે.
ઈશ્વર પર જ વિશ્વાસ કરો
પ્રેમાનંદજી મહારાજ એવું પણ કહે છે કે જ્યારે સંબંધ તૂટે છે ત્યારે વ્યક્તિનો વિશ્વાસ તૂટી જાય છે. આવું એટલા માટે થાય છે કે વ્યક્તિ હાડ-માંસથી બનેલા માણસ પર વિશ્વાસ કરે છે. જો જીવનમાં સુખી થવું હોય તો વ્યક્તિએ એકમાત્ર ઈશ્વર પર ભરોસો કરવો જોઈએ. પોતાનું જીવન પોતાની ખુશીઓ જો તમે ભગવાનના શરણે છોડી દેશો તો પછી જીવનમાં તમારા માટે જે સારું હશે તે જ થશે. સાથે જ કોઈના આવવા કે જવાથી તમને ફરક પડતો પણ બંધ થઈ જશે..
ભાગ્યને કોઈ બદલી ન શકે
પ્રેમાનંદજી મહારાજના જણાવ્યા અનુસાર જીવનમાં જે કંઈ સારું કે ખરાબ થાય છે તે આપણા જ પૂર્વ કર્મનો હિસાબ હોય છે. કોઈ વ્યક્તિ જીવનમાં આવે કે પછી જતી રહે તેની સાથે જોડાયેલી પીડા ભાગ્યમાં લખેલી જ હોય છે. જો તમારા જીવનમાં કોઈ વ્યક્તિ આવે અને તમને પીડા આપે તો તે તમારા ભાગ્યની પીડા હશે જે તમારે ભોગવવી જ પડશે. કારણ કે ભાગ્યને કોઈ બદલી શકતું નથી કર્મનો હિસાબ દરેક વ્યક્તિએ પૂરો કરવો જ પડે છે.
પરિવર્તન પર વિશ્વાસ કરવો
પ્રેમાનંદજી મહારાજ કહે છે કે જ્યારે સંબંધ તૂટે છે ત્યારે લોકો બદલો લેવાની ભાવના રાખતા હોય છે અથવા તો નિરાશ થઈ જતા હોય છે જ્યારે જાણે જીવન પૂરું થઈ ગયું હોય. પરંતુ જીવનમાં મુશ્કેલમાં મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ આવે તો પણ પ્રસન્ન રહેવું જોઈએ.. નિરાશ થવાની કોઈ વાત જ નથી. કોઈના જવાથી જીવન પૂરું થતું નથી.. અને જીવનમાં આવેલું દુઃખ કાયમી પણ હોતું નથી.. જે રીતે સુખનો સમય પસાર થઈ જાય છે તે રીતે જીવનમાં આવેલું દુઃખ પણ જાય છે અને જીવનમાં પરિવર્તન આવે છે.. તેથી પરિવર્તન પર વિશ્વાસ રાખો અને દુઃખના સમયમાં નિરાશ ન થવું.
એકલતાનો આનંદ માણો
પ્રેમાનંદજી મહારાજનું કહેવું છે કે આજે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ એકલી પડી જાય છે તો તે દુઃખી થઈ જાય છે.. પરંતુ ખરેખર એકલતામાં જ આનંદ છે. જીવનમાં એકલા હોવું તે સમયે રોવાનું નહીં પરંતુ નામ જપ કરીને પોતાની આંતરિક શક્તિને મેળવવાનો હોય છે. જ્યારે તમે એકલા હોવ છો ત્યારે તમારા પર કોઈ જવાબદારી હોતી નથી. આ સમયે દુઃખી થવાને બદલે ખુશ થવું અને સુખનો અનુભવ કરવો. જ્યારે તમે એકલા હોય ત્યારે ભગવાનને પોતાની સાથે માની તેના નામનો જાપ કરો તેનાથી તમને એવો આનંદ મળશે જે સંસારના કોઈ સુખમાં નહીં હોય.
