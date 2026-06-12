/Anxiety In Relationship: પાર્ટનરને હોય એન્ઝાયટી ઈસ્યુ તો આ રીતે આપો તેનો સાથ, એન્ઝાયટી એટેકમાં પાર્ટનરને શાંત કરવા શું કરવું જાણો

Anxiety In Relationship: દરેક વ્યક્તિ જીવનમાં અલગ અલગ પરેશાનીઓનો સામનો કરતી હોય છે. પરંતુ જીવનમાં સૌથી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ ત્યારે સર્જાય છે જ્યારે તમે જેની સાથે રિલેશનશિપમાં હોય તે વ્યક્તિ એન્ઝાયટીથી પરેશાન હોય. એન્ઝાયટી દરમિયાન પાર્ટનરની માનસિક હાલત ખરાબ થઈ ગઈ હોય છે. આ સમયે પાર્ટનરને કેવી રીતે શાંત રાખવા અને પાર્ટનરની સાથે કેવી રીતે વર્તન કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
રિલેશનશિપમાં પાર્ટનર જો એન્ઝાયટીનો શિકાર થઈ જાય તો તેની સાથે વર્તન કરવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એન્ઝાયટી દરમિયાન તમારા પાર્ટનર છે તમારી વધારે જરૂર પડે છે. આવા સમયે જો તમે ગુસ્સામાં તેની સાથે વર્તન કરો છો તો તેની માનસિક હાલત વધારે ખરાબ થઈ શકે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ જો પાર્ટનરને એન્ઝાયટીની સમસ્યા હોય તો તેને શાંત કરવા માટે તેની સાથે કેવું વર્તન કરવું જોઈએ.
પાર્ટનરને સાંભળો
જો તમારો પાર્ટનર ચિંતા કે સ્ટ્રેસ અનુભવી રહ્યા છે તો તેને સલાહ આપવાને બદલે તેની વાત ધ્યાનથી સાંભળો. તેની વાત અકારણ હોય અને તેની ચિંતાનું પણ કોઈ કારણ ન હોય તો પણ તેને સાંભળી લો. પાર્ટનર જ્યારે પોતાના મનની વાત કહી દે છે તો તેની ચિંતા ઓછી થઈ જાય છે. તેથી પાર્ટનર એન્ઝાયટીથી પરેશાન હોય તો સારા લિસનર બનો.
પાર્ટનરને સ્વાસ્થ્ય માટે સજાગ કરો
તમારા સાથીની સમસ્યા દૂર કરવા માટે તેને સેલ્ફ કેર પ્રત્યે જાગૃત કરો. તમારા પાર્ટનરને રોજ વ્યાયામ કરવાનું ધ્યાન જેવી પ્રક્રિયા કરવાનું સમજાવો. શરૂઆતમાં તમે પણ તેની સાથે વ્યાયામ કે ધ્યાન કરો જેથી તેની ચિંતા દૂર થાય અને સ્વાસ્થ્ય સુધારવા લાગે. સાથે જ તેનું માઈન્ડ ડાવર્ટ થશે.
પાર્ટનરને વિશ્વાસ અપાવો
રિલેશનશિપ એન્ઝાયટીમાં વ્યક્તિને સૌથી મોટી ચિંતા હોય છે કે તેનો પાર્ટનર તેને છોડી દેશે. જો પાર્ટનરની એન્ઝાયટી દૂર કરવી હોય તો તેને વિશ્વાસ અપાવો કે તમે તેની સાથે છો, તમે તેને સમજો છો અને તમે તેને પ્રેમ કરો છો. આ વાત સાંભળીને તેના મનને શાંતિ મળી જશે.
ધીરજ રાખો
પાર્ટનરને કોઈ વાતને લઈને એન્ઝાયટી રહેતી હોય તો તેની સાથે ધીરજથી વર્તન કરો. જો પાર્ટનર એક વાત વારંવાર કરે તો પણ તેને ધીરજથી સાંભળી લો. સાથે જ એવું લાગે કે તમારા પાર્ટનરની એન્ઝાયટી વધી રહી છે તો તેને કાઉન્સેલર પાસે લઈ જાઓ અને એક્સપર્ટ ની મદદથી તેની ચિંતા દૂર કરવાનો ઉપાય કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)