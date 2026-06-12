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Anxiety In Relationship: પાર્ટનરને હોય એન્ઝાયટી ઈસ્યુ તો આ રીતે આપો તેનો સાથ, એન્ઝાયટી એટેકમાં પાર્ટનરને શાંત કરવા શું કરવું જાણો

Anxiety In Relationship: રિલેશનશીપમાં જ્યારે પાર્ટનર એન્ઝાયટીનો શિકાર હોય ત્યારે તેને કેવી રીતે શાંત કરવા અને તેની સાથે કેવું વર્તન કરવું જોઈએ આજે તમને જણાવીએ. આ ટીપ્સ તમને રિલેશનશીપ એન્ઝાયટીમાંથી પાર્ટનરને બહાર લાવવામાં મદદ કરશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 12, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:38 PM IST
Anxiety In Relationship: પાર્ટનરને હોય એન્ઝાયટી ઈસ્યુ તો આ રીતે આપો તેનો સાથ, એન્ઝાયટી એટેકમાં પાર્ટનરને શાંત કરવા શું કરવું જાણો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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