/Toxic Relationship: ટોક્સિક રિલેશનશિપમાંથી મૂવ ઓન કરવું છે ? અપનાવો એક્સપર્ટે જણાવેલી 5 રીતો

Toxic Relationship: જ્યારે પ્રેમ સંબંધ ટોક્સિક વ્યક્તિ સાથે બંધાઈ જાય અને ધીરે ધીરે સંબંધોમાં પ્રેમને બદલે ઝઘડા, તણાવ, સમસ્યાઓ અને માનસિક ત્રાસ વધતો જાય તો આવા ટોક્સિક સંબંધમાંથી સમય રહેતા બહાર નીકળી જવું જ સારું છે. એક ટોક્સિક રીલેશન વ્યક્તિને માનસિક રીતે તોડી નાખે છે. આવા સંબંધોનો અંત ઘણી વખત ભયંકર આવે છે. જીવનમાં ભયંકર સ્થિતિ સર્જાય તે પહેલા જ ટોક્સિક રિલેશનશિપમાંથી બહાર આવી જવું જોઈએ. જોકે ટોક્સિક વ્યક્તિ રિલેશનશિપને ઝડપથી તૂટવા પણ નથી દેતા. આવા સમયે આ 5 ટીપ્સ કામ આવી શકે છે.
જ્યારે રિલેશનશિપમાં કંટ્રોલ, ઈર્ષા, ચીટીંગ અને ઈમોશનલ અબ્યુઝ વધી જાય તો સંબંધ ટોક્સિક બની જાય છે. ટોક્સિક રિલેશનશીપ ધીરે ધીરે માનસિક શાંતિ અને આત્મવિશ્વાસનો પણ નાશ કરી દે છે. એટલા માટે જ જેટલી ઝડપથી ટોક્સિક રિલેશનશિપમાંથી બહાર આવી જવાય એટલું સારું. જો તમે પણ કોઈ ટોક્સિક રિલેશનશિપમાં ફસાયેલા છો અને સરળતાથી છૂટવા માંગો છો તો આ 5 ટીપ્સ અપનાવી શકો છો.
ટોક્સિક રિલેશનશિપથી છુટકારો મેળવવાનો રસ્તો
નિર્ણય લઈ લો
ટોક્સિક રિલેશનશિપમાંથી બહાર આવવું હોય તો સૌથી પહેલા મન મક્કમ કરી એક નિર્ણય બનાવી લો. જો તમે સંબંધમાંથી હંમેશા માટે છૂટવા માંગો છો તો તમારો નિર્ણય સૌથી મહત્વપૂર્ણ હોય છે. એક વખત મન બનાવી લો પછી ભૂતકાળ સામે પણ ન જોવું. પાર્ટનર સાથે વાતચીત કરીને એકબીજા પર દોષ ઢોળવા જેવા કામ પણ ન કરવા. મનને મજબૂત બનાવી તમે જાતે નિર્ણય કરો.
નો કોન્ટેક્ટ
એક વખત નિર્ણય બનાવી લો કે ટોક્સિક રીલેશન છે પૂરા કરવા છે તો પછી પાર્ટનર સાથે કોઈપણ પ્રકારનો કોન્ટેક્ટ ન રાખો. પાર્ટનર સાથે વાતચીત અને ફોનથી કોન્ટેક્ટ પણ ન કરો. જો તમે સંબંધમાંથી બહાર આવતા હોય ત્યારે વારંવાર પાર્ટનર નો સંપર્ક કરશો તો તમે ખરાબ માનસિક સ્થિતિમાંથી બહાર નહીં આવી શકો. તેથી સંબંધ પુરા કર્યા પછી પાર્ટનર નો કોઈપણ પ્રકારનો કોન્ટેક્ટ કરવો નહીં.
સત્ય સ્વીકારો
સમાજની સામે તમારા સંબંધ પૂરા થઈ ગયા છે તે વાતને સ્વીકારો. જે સત્ય છે તેને સ્વીકારી લેવાથી તમે ઝડપથી મૂવઓન કરી શકશો. જો તમારા સંબંધો વિશે કોઈ વાત પણ કરે તો સ્પષ્ટતાથી વાત કરો કે સંબંધમાં તમે ખુશ ન હતા એટલા માટે તમે દૂર થયા. સંબંધનો સત્ય સ્વીકારવામાં સંકોચ કરવો નહીં. એક વખત મનથી તમે સત્ય સ્વીકારી લેશો તો લાઈફમાં આગળ વધવામાં સરળતાથી થશે.
પોતાની ખુશીને મહત્વ આપો
રિલેશનશિપમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો પોતાની ખુશીને મહત્વ આપવાનું શરૂ કરો. માનસિક ત્રાસના કારણે જે ખુશીઓ તમે જતી કરી હોય તેને ફરીથી જીવો. બીજા વિશે વિચારવાને બદલે પોતાના વિશે વિચારો અને મેન્ટલ હેલ્થ સુધરે તેવું કામ કરો. જે સંબંધમાં તમે ખુશ નથી તે સંબંધ નામનો જ હોય છે તેને પુરા કરવામાં ગિલ્ટ ન અનુભવો.
એક્સપર્ટની મદદ લો
જો તમે એક ટોક્સિક રિલેશનશિપમાં લાંબા સમય સુધી રહ્યા હોય અને તમે મેન્ટલ અબ્યુઝમાંથી પણ પસાર થયા હોય તો આવી સ્થિતિમાંથી બહાર આવવા માટે એક્સપર્ટ ની મદદ લઈ શકો છો. એક્સપર્ટ ની મદદ લેવાથી રિલેશનશિપના ટ્રોમાંમાંથી બહાર આવવામાં સરળતા રહેશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)