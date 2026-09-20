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Toxic Relationship: ટોક્સિક રિલેશનશિપમાંથી મૂવ ઓન કરવું છે ? અપનાવો એક્સપર્ટે જણાવેલી 5 રીતો

Toxic Relationship: ટોક્સિક રિલેશનશીપમાં રહેવું જેટલું મુશ્કેલ છે તેનાથી અનેક ગણું મુશ્કેલ છે આવા સંબંધમાંથી બહાર આવવું. ઘણીવાર ટોક્સિક વ્યક્તિ તમને તેની જાળમાંથી છુટવા પણ નથી દેતા. આવા સમયે તમને આ 5 ટીપ્સ મદદ કરી શકે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 20, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 01:43 PM IST
Toxic Relationship: ટોક્સિક રિલેશનશિપમાંથી મૂવ ઓન કરવું છે ? અપનાવો એક્સપર્ટે જણાવેલી 5 રીતો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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